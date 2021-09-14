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"Билайн" проведет проверку из-за сообщений об утечке данных абонентов
"Билайн" проведет проверку из-за сообщений об утечке данных абонентов - РИА Новости, 14.09.2021
"Билайн" проведет проверку из-за сообщений об утечке данных абонентов
Компания "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") проведет внутреннее расследование в связи с информацией об утечке данных абонентов, по его результатам может... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T18:21
2021-09-14T18:21
происшествия
технологии
вымпелком
билайн
россия
персональные данные
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Компания "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") проведет внутреннее расследование в связи с информацией об утечке данных абонентов, по его результатам может обратиться в правоохранительные органы, сообщила пресс-служба оператора.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о утечке базы абонентов "Билайн".По данным самого оператора, в представленной базе "содержатся только технические логи небольшой части" его абонентов фиксированного интернета. "Наши специалисты провели дополнительное расследование инцидента и еще раз убедились, что все данные находятся под надежной защитой, и нашим клиентам ничего не угрожает", - отмечает компания.
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происшествия, технологии, вымпелком, билайн, россия, персональные данные
18:21 14.09.2021
 
"Билайн" проведет проверку из-за сообщений об утечке данных абонентов

"Билайн" проведет внутреннюю проверку в связи с сообщениями об утечке данных абонентов

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВывеска на офисе компании "Билайн" в Москве
Вывеска на офисе компании Билайн в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Компания "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") проведет внутреннее расследование в связи с информацией об утечке данных абонентов, по его результатам может обратиться в правоохранительные органы, сообщила пресс-служба оператора.
"Мы всерьез обеспокоены сложившейся ситуацией. По результатам внутренней проверки мы не исключаем того, что обратимся в правоохранительные органы для проведения расследования этого инцидента", - говорится в сообщении.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о утечке базы абонентов "Билайн".
По данным самого оператора, в представленной базе "содержатся только технические логи небольшой части" его абонентов фиксированного интернета. "Наши специалисты провели дополнительное расследование инцидента и еще раз убедились, что все данные находятся под надежной защитой, и нашим клиентам ничего не угрожает", - отмечает компания.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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ПроисшествияТехнологииВымпелКомБилайнРоссияперсональные данные
 
 
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