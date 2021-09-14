https://ria.ru/20210914/bilayn-1750059664.html

"Билайн" проведет проверку из-за сообщений об утечке данных абонентов

"Билайн" проведет проверку из-за сообщений об утечке данных абонентов - РИА Новости, 14.09.2021

"Билайн" проведет проверку из-за сообщений об утечке данных абонентов

Компания "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") проведет внутреннее расследование в связи с информацией об утечке данных абонентов, по его результатам может... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T18:21

2021-09-14T18:21

2021-09-14T18:21

происшествия

технологии

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персональные данные

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Компания "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") проведет внутреннее расследование в связи с информацией об утечке данных абонентов, по его результатам может обратиться в правоохранительные органы, сообщила пресс-служба оператора.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о утечке базы абонентов "Билайн".По данным самого оператора, в представленной базе "содержатся только технические логи небольшой части" его абонентов фиксированного интернета. "Наши специалисты провели дополнительное расследование инцидента и еще раз убедились, что все данные находятся под надежной защитой, и нашим клиентам ничего не угрожает", - отмечает компания.

https://ria.ru/20210909/prilozhenie-1749376179.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, технологии, вымпелком, билайн, россия, персональные данные