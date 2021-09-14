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Белый дом неожиданно прервал трансляцию брифинга Байдена
Белый дом неожиданно прервал трансляцию брифинга Байдена - РИА Новости, 14.09.2021
Белый дом неожиданно прервал трансляцию брифинга Байдена
Белый дом неожиданно прервал трансляцию с брифинга президента США Джо Байдена, после того как он начал задавать вопрос одному из чиновников. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T13:10
2021-09-14T15:06
в мире
айдахо
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Белый дом неожиданно прервал трансляцию с брифинга президента США Джо Байдена, после того как он начал задавать вопрос одному из чиновников.Байден в понедельник проводил брифинг с представителями федерального правительства и чиновниками штата Айдахо. Встреча была посвящена продолжающимся природным пожарам, от которых страдают несколько штатов на западе страны. Трансляция брифинга велась онлайн.Как сообщает телеканал Fox News, когда Байден начал задавать вопрос представителю Национальной ассоциации лесничества Джорджу Гейсслеру, трансляция внезапно прервалась. Белый дом пока не прокомментировал этот инцидент."Это не первый раз, когда Белый дом вмешивается, чтобы не дать Байдену быть услышанным широкой аудиторией", — сообщает телеканал.В конце августа телеканал Fox News сообщил, что сотрудники Белого дома во время пресс-конференции отключили микрофон президента США Джо Байдена после вопроса журналиста об эвакуации американцев из Афганистана, на который он после выключения звука ответил с сарказмом. Телеканал подчеркнул, что на тот момент было неизвестно, случайно ли сотрудники отключили микрофон президента именно в этот момент, или это произошло намеренно, чтобы "зрители не услышали неподготовленные ответы".После инцидента с отключением микрофона президент и его администрация подверглись критике. В том числе, некоторые республиканцы обвинили Белый дом в попытках таким образом защитить главу государства. Некоторые, как отмечает телеканал, подчеркнули, что обычно у Байдена есть список журналистов, которым полагается задавать вопросы, и якобы могут быть заранее подготовлены ответы. Многие стали переживать, что президент может якобы несерьезно относиться к эвакуации американцев из Афганистана.
https://ria.ru/20210912/ushel-1749749830.html
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айдахо
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в мире, айдахо, сша, джо байден
13:10 14.09.2021 (обновлено: 15:06 14.09.2021)
 
Белый дом неожиданно прервал трансляцию брифинга Байдена

Белый дом неожиданно прервал трансляцию брифинга Байдена, когда тот задал вопрос чиновнику

© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Белый дом неожиданно прервал трансляцию с брифинга президента США Джо Байдена, после того как он начал задавать вопрос одному из чиновников.
Байден в понедельник проводил брифинг с представителями федерального правительства и чиновниками штата Айдахо. Встреча была посвящена продолжающимся природным пожарам, от которых страдают несколько штатов на западе страны. Трансляция брифинга велась онлайн.
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Как сообщает телеканал Fox News, когда Байден начал задавать вопрос представителю Национальной ассоциации лесничества Джорджу Гейсслеру, трансляция внезапно прервалась. Белый дом пока не прокомментировал этот инцидент.
"Это не первый раз, когда Белый дом вмешивается, чтобы не дать Байдену быть услышанным широкой аудиторией", — сообщает телеканал.
В конце августа телеканал Fox News сообщил, что сотрудники Белого дома во время пресс-конференции отключили микрофон президента США Джо Байдена после вопроса журналиста об эвакуации американцев из Афганистана, на который он после выключения звука ответил с сарказмом. Телеканал подчеркнул, что на тот момент было неизвестно, случайно ли сотрудники отключили микрофон президента именно в этот момент, или это произошло намеренно, чтобы "зрители не услышали неподготовленные ответы".
После инцидента с отключением микрофона президент и его администрация подверглись критике. В том числе, некоторые республиканцы обвинили Белый дом в попытках таким образом защитить главу государства. Некоторые, как отмечает телеканал, подчеркнули, что обычно у Байдена есть список журналистов, которым полагается задавать вопросы, и якобы могут быть заранее подготовлены ответы. Многие стали переживать, что президент может якобы несерьезно относиться к эвакуации американцев из Афганистана.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
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