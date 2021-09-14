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Байден на митинге в Калифорнии вспомнил Трампа и перекрестился
Байден на митинге в Калифорнии вспомнил Трампа и перекрестился - РИА Новости, 14.09.2021
Байден на митинге в Калифорнии вспомнил Трампа и перекрестился
Президент США Джо Байден выступил на митинге в американском штате Калифорния, призвав избирателей поддержать губернатора-демократа Гэвина Ньюсома, которому... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T09:03
2021-09-14T09:03
в мире
сша
калифорния
джо байден
дональд трамп
гэвин ньюсом
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден выступил на митинге в американском штате Калифорния, призвав избирателей поддержать губернатора-демократа Гэвина Ньюсома, которому грозит досрочная отставка, и в процессе вспомнил свое соперничество с Дональдом Трампом на выборах 2020 года."Причина, по которой я и вы все здесь, состоит в том, чтобы поблагодарить и поддержать нашего друга, губернатора Гэвина Ньюсома, одного из лучших губернаторов в стране", - заявил Байден на митинге, трансляцию вел телеканал FOX 11 Los Angeles.Президент добавил, что решение, которое должны принять жители Калифорнии, отразится не только на США, но и на мире в целом."И вот почему. Все вы знаете, что в прошлом году мне пришлось конкурировать на выборах с настоящим Дональдом Трампом", - добавил Байден, после чего перекрестился по католическому образцу. Его жест вызвал смех и возгласы одобрения аудитории.При этом президент выразил мнение, что соперник калифорнийского губернатора Ньюсома Элдер является "клоном Дональда Трампа". Калифорнийцы должны сделать выбор, подчеркнул Байден: "либо оставить на посту губернатора Гэвина Ньюсома, либо вы получите Дональда Трампа".Ранее о том, что Байден намерен поддержать губернатора Калифорнии, сообщала газета New York Times. Ньюсому 14 сентября предстоит борьба за сохранение поста губернатора на досрочных выборах. Присутствие президента США призвано мобилизовать демократов в самом густонаселенном штате страны, писала газета.Политические оппоненты Ньюсома выражают недовольство введенными губернатором в связи с пандемией коронавируса санитарными мерами. Критики считают, что они являются слишком строгими и препятствуют восстановлению экономики штата. В 2020 года оппоненты Ньюсома в очередной раз поставили вопрос о проведении голосования по его возможной отставке.Как отмечают американские СМИ, демократов в Калифорнии больше, чем республиканцев, и последние опросы свидетельствуют, что большинство избирателей не готовы голосовать за досрочную отставку губернатора.
https://ria.ru/20210913/tramp-1749896357.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210911/afganistan-1749699878.html
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в мире, сша, калифорния, джо байден, дональд трамп, гэвин ньюсом
09:03 14.09.2021
 
Байден на митинге в Калифорнии вспомнил Трампа и перекрестился

Байден на митинге в поддержку губернатора Калифорнии вспомнил Трампа и перекрестился

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден выступил на митинге в американском штате Калифорния, призвав избирателей поддержать губернатора-демократа Гэвина Ньюсома, которому грозит досрочная отставка, и в процессе вспомнил свое соперничество с Дональдом Трампом на выборах 2020 года.
"Причина, по которой я и вы все здесь, состоит в том, чтобы поблагодарить и поддержать нашего друга, губернатора Гэвина Ньюсома, одного из лучших губернаторов в стране", - заявил Байден на митинге, трансляцию вел телеканал FOX 11 Los Angeles.
Президент добавил, что решение, которое должны принять жители Калифорнии, отразится не только на США, но и на мире в целом.
"И вот почему. Все вы знаете, что в прошлом году мне пришлось конкурировать на выборах с настоящим Дональдом Трампом", - добавил Байден, после чего перекрестился по католическому образцу. Его жест вызвал смех и возгласы одобрения аудитории.
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При этом президент выразил мнение, что соперник калифорнийского губернатора Ньюсома Элдер является "клоном Дональда Трампа". Калифорнийцы должны сделать выбор, подчеркнул Байден: "либо оставить на посту губернатора Гэвина Ньюсома, либо вы получите Дональда Трампа".
Ранее о том, что Байден намерен поддержать губернатора Калифорнии, сообщала газета New York Times. Ньюсому 14 сентября предстоит борьба за сохранение поста губернатора на досрочных выборах. Присутствие президента США призвано мобилизовать демократов в самом густонаселенном штате страны, писала газета.
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Политические оппоненты Ньюсома выражают недовольство введенными губернатором в связи с пандемией коронавируса санитарными мерами. Критики считают, что они являются слишком строгими и препятствуют восстановлению экономики штата. В 2020 года оппоненты Ньюсома в очередной раз поставили вопрос о проведении голосования по его возможной отставке.
Как отмечают американские СМИ, демократов в Калифорнии больше, чем республиканцев, и последние опросы свидетельствуют, что большинство избирателей не готовы голосовать за досрочную отставку губернатора.
 
В миреСШАКалифорнияДжо БайденДональд ТрампГэвин Ньюсом
 
 
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