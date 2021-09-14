Бабарико в колонии перевели на новую работу
Бабарико в колонии в Белоруссии перевели работать укладчиком хлебобулочных изделий
© Sputnik/Елена ВасильеваВиктор Бабарико в суде
© Sputnik/Елена Васильева
МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Бывшего председателя правления Белгазпромбанка, экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико в исправительной колонии перевели на новую работу - укладчиком хлебобулочных изделий, сообщил во вторник Telegram-канал Бабарико.
Ранее адвокат бывшего банкира Наталья Мацкевич сообщала, что в ИК №1 в Новополоцке (Витебская область) он работает истопником в пекарне.
"Весь август Виктор Дмитриевич по шесть дней в неделю работал истопником в пекарне исправительной колонии №1… На прошлой неделе Виктор Бабарико даже прошел аттестацию по этой специальности. Но на следующий же день его перевели на новую должность — укладчик хлебобулочных изделий", - говорится в сообщении канала, который ведут сторонники Бабарико.
Они утверждают, что за это время работы истопником осужденный заработал 6 белорусских рублей 41 копейку (2,5 доллара по текущему курсу), а после всех удержаний получил в итоге 1 рубль 60 копеек (0,6 доллара). При этом, как отмечается в сообщении, условия труда Бабарико резко ухудшились, и в этой связи "адвокаты намерены обращаться в компетентные органы".
Шестого июля Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Экс-банкира обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Свою вину Бабарико ни в ходе следствия, ни на суде не признал. Он и его адвокаты считают уголовное преследование политически мотивированным и связывают его с намерением Бабарико баллотироваться на пост президента республики в 2020 году.
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