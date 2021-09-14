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Стала известна стоимость новых iPhone в России
Стала известна стоимость новых iPhone в России - РИА Новости, 14.09.2021
Стала известна стоимость новых iPhone в России
Оформление предзаказа на новые iPhone в России будет доступно с 22 сентября, стоимость iPhone 13 начинается от 79,99 тысячи рублей, цена iPhone 13 Pro - от... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T21:42
2021-09-14T23:36
технологии
apple
apple iphone
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Оформление предзаказа на новые iPhone в России будет доступно с 22 сентября, стоимость iPhone 13 начинается от 79,99 тысячи рублей, цена iPhone 13 Pro - от 99,99 тысячи рублей, на IPhone 13 mini - от 69,99 тысячи рублей, на iPhone 13 Pro Max - от 109,99 тысячи рублей, сообщается на сайте магазина Apple.В продажу модели поступят с 24 сентября.Во вторник Apple представила новый смартфон iPhone 13 с увеличенной батареей, улучшенным дисплеем, более прочный и защищенный.Новые iPhone 13 и iPhone 13 mini будут оснащены процессором ​​A15 Bionic и получат батарею увеличенного объема. Смартфоны с диагональю 6,1 и 5,4 дюйма соответственно получат уменьшенную "челку" - вырез в экране под фронтальную камеру, динамик и датчики..Экран Pro получил частоту обновления в 120 Гц, у версии Pro его размер 6,1 дюйма, у Pro Max - 6,7 дюйма.Кроме того, Apple представила новый iPad девятого поколения с чипом A13 Bionic, который повысил производительность данной модели. Новый iPad обладает дисплеем Retina 10,2 дюйма с технологией True Tone и сверхширокоугольной фронтальной камерой 12 Мп с функцией "В центре внимания". Новый iPad mini имеет дисплей 8,3 дюйма и процессор A15 Bionic, есть поддержка сетей 5G.
https://ria.ru/20210914/apple-1750075877.html
https://ria.ru/20210914/ipad-1750074714.html
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технологии, apple, apple iphone, россия
21:42 14.09.2021 (обновлено: 23:36 14.09.2021)
 
Стала известна стоимость новых iPhone в России

Новый iPhone 13 будет стоить от 79 тысяч рублей, iPhone 13 Pro от 99 тысяч рублей

© AppleiPhone 13
iPhone 13
© Apple
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Оформление предзаказа на новые iPhone в России будет доступно с 22 сентября, стоимость iPhone 13 начинается от 79,99 тысячи рублей, цена iPhone 13 Pro - от 99,99 тысячи рублей, на IPhone 13 mini - от 69,99 тысячи рублей, на iPhone 13 Pro Max - от 109,99 тысячи рублей, сообщается на сайте магазина Apple.
В продажу модели поступят с 24 сентября.
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Во вторник Apple представила новый смартфон iPhone 13 с увеличенной батареей, улучшенным дисплеем, более прочный и защищенный.
Новые iPhone 13 и iPhone 13 mini будут оснащены процессором ​​A15 Bionic и получат батарею увеличенного объема. Смартфоны с диагональю 6,1 и 5,4 дюйма соответственно получат уменьшенную "челку" - вырез в экране под фронтальную камеру, динамик и датчики..
Экран Pro получил частоту обновления в 120 Гц, у версии Pro его размер 6,1 дюйма, у Pro Max - 6,7 дюйма.
Кроме того, Apple представила новый iPad девятого поколения с чипом A13 Bionic, который повысил производительность данной модели. Новый iPad обладает дисплеем Retina 10,2 дюйма с технологией True Tone и сверхширокоугольной фронтальной камерой 12 Мп с функцией "В центре внимания". Новый iPad mini имеет дисплей 8,3 дюйма и процессор A15 Bionic, есть поддержка сетей 5G.
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