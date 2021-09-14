https://ria.ru/20210914/ayfon-1750081653.html

Стала известна стоимость новых iPhone в России

Стала известна стоимость новых iPhone в России - РИА Новости, 14.09.2021

Стала известна стоимость новых iPhone в России

Оформление предзаказа на новые iPhone в России будет доступно с 22 сентября, стоимость iPhone 13 начинается от 79,99 тысячи рублей, цена iPhone 13 Pro - от... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T21:42

2021-09-14T21:42

2021-09-14T23:36

технологии

apple

apple iphone

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Оформление предзаказа на новые iPhone в России будет доступно с 22 сентября, стоимость iPhone 13 начинается от 79,99 тысячи рублей, цена iPhone 13 Pro - от 99,99 тысячи рублей, на IPhone 13 mini - от 69,99 тысячи рублей, на iPhone 13 Pro Max - от 109,99 тысячи рублей, сообщается на сайте магазина Apple.В продажу модели поступят с 24 сентября.Во вторник Apple представила новый смартфон iPhone 13 с увеличенной батареей, улучшенным дисплеем, более прочный и защищенный.Новые iPhone 13 и iPhone 13 mini будут оснащены процессором ​​A15 Bionic и получат батарею увеличенного объема. Смартфоны с диагональю 6,1 и 5,4 дюйма соответственно получат уменьшенную "челку" - вырез в экране под фронтальную камеру, динамик и датчики..Экран Pro получил частоту обновления в 120 Гц, у версии Pro его размер 6,1 дюйма, у Pro Max - 6,7 дюйма.Кроме того, Apple представила новый iPad девятого поколения с чипом A13 Bionic, который повысил производительность данной модели. Новый iPad обладает дисплеем Retina 10,2 дюйма с технологией True Tone и сверхширокоугольной фронтальной камерой 12 Мп с функцией "В центре внимания". Новый iPad mini имеет дисплей 8,3 дюйма и процессор A15 Bionic, есть поддержка сетей 5G.

https://ria.ru/20210914/apple-1750075877.html

https://ria.ru/20210914/ipad-1750074714.html

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технологии, apple, apple iphone, россия