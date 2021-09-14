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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20210914/avtopark-1749986441.html
Автопарк МЧС в Белгородской области пополнился новой спецтехникой
Автопарк МЧС в Белгородской области пополнился новой спецтехникой - РИА Новости, 14.09.2021
Автопарк МЧС в Белгородской области пополнился новой спецтехникой
Подразделения МЧС девяти муниципалитетов Белгородской области получили новую спецтехнику, предназначенную для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:20
2021-09-14T12:30
белгородская область
общество
белгородская область
сергей потапов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Подразделения МЧС девяти муниципалитетов Белгородской области получили новую спецтехнику, предназначенную для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, сообщает во вторник облправительство."Сегодня мы передали 10 единиц специальной техники, до конца года будет еще 18. Продолжаем капитально ремонтировать и строить новые пожарные части по всей Белгородской области. Делаем всё для того, чтобы помочь обеспечить безопасность наших жителей и комфортную работу спасателей", - сказал сотрудникам МЧС на церемонии передачи техники глава региона Вячеслав Гладков.Автомобили на сумму более 80 миллионов рублей приобретены по программе "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области"."Такая программа реализуется впервые, и для нас это действительно праздник. Очень важно, что спецтехника поступила в районы. Очаги возгорания там гораздо масштабнее, чем в городе: леса, поля. Но теперь благодаря новому оборудованию в машинах предотвращать пожары будет легче", - поблагодарил главу области за вклад в работу службы руководитель главного управления МЧС России по региону Сергей Потапов.
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общество, белгородская область, сергей потапов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, вячеслав гладков
12:20 14.09.2021 (обновлено: 12:30 14.09.2021)
 
Автопарк МЧС в Белгородской области пополнился новой спецтехникой

Власти: автопарк МЧС в Белгородской области пополнился новой спецтехникой

© Фото : пресс-служба правительства Белгородской областиАвтопарк МЧС в Белгородской области пополнился новой спецтехникой
Автопарк МЧС в Белгородской области пополнился новой спецтехникой - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Подразделения МЧС девяти муниципалитетов Белгородской области получили новую спецтехнику, предназначенную для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, сообщает во вторник облправительство.
"Сегодня мы передали 10 единиц специальной техники, до конца года будет еще 18. Продолжаем капитально ремонтировать и строить новые пожарные части по всей Белгородской области. Делаем всё для того, чтобы помочь обеспечить безопасность наших жителей и комфортную работу спасателей", - сказал сотрудникам МЧС на церемонии передачи техники глава региона Вячеслав Гладков.
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Автомобили на сумму более 80 миллионов рублей приобретены по программе "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области".
"Такая программа реализуется впервые, и для нас это действительно праздник. Очень важно, что спецтехника поступила в районы. Очаги возгорания там гораздо масштабнее, чем в городе: леса, поля. Но теперь благодаря новому оборудованию в машинах предотвращать пожары будет легче", - поблагодарил главу области за вклад в работу службы руководитель главного управления МЧС России по региону Сергей Потапов.
 
Белгородская областьОбществоБелгородская областьСергей ПотаповМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияВячеслав Гладков
 
 
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