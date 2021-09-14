https://ria.ru/20210914/avtopark-1749986441.html

Автопарк МЧС в Белгородской области пополнился новой спецтехникой

Автопарк МЧС в Белгородской области пополнился новой спецтехникой - РИА Новости, 14.09.2021

Автопарк МЧС в Белгородской области пополнился новой спецтехникой

Подразделения МЧС девяти муниципалитетов Белгородской области получили новую спецтехнику, предназначенную для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T12:20

2021-09-14T12:20

2021-09-14T12:30

белгородская область

общество

белгородская область

сергей потапов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Подразделения МЧС девяти муниципалитетов Белгородской области получили новую спецтехнику, предназначенную для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, сообщает во вторник облправительство."Сегодня мы передали 10 единиц специальной техники, до конца года будет еще 18. Продолжаем капитально ремонтировать и строить новые пожарные части по всей Белгородской области. Делаем всё для того, чтобы помочь обеспечить безопасность наших жителей и комфортную работу спасателей", - сказал сотрудникам МЧС на церемонии передачи техники глава региона Вячеслав Гладков.Автомобили на сумму более 80 миллионов рублей приобретены по программе "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области"."Такая программа реализуется впервые, и для нас это действительно праздник. Очень важно, что спецтехника поступила в районы. Очаги возгорания там гораздо масштабнее, чем в городе: леса, поля. Но теперь благодаря новому оборудованию в машинах предотвращать пожары будет легче", - поблагодарил главу области за вклад в работу службы руководитель главного управления МЧС России по региону Сергей Потапов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210911/proisshestviya-1749639975.html

белгородская область

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общество, белгородская область, сергей потапов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, вячеслав гладков