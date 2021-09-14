https://ria.ru/20210914/avrora-1750037702.html

Стартовало тестирование российской мобильной операционной системы "Аврора"

Стартовало тестирование российской мобильной операционной системы "Аврора" - РИА Новости, 14.09.2021

Стартовало тестирование российской мобильной операционной системы "Аврора"

"Открытая мобильная платформа", компания-разработчик операционной системы "Аврора", объявила о старте публичного тестирования платформы. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T16:19

2021-09-14T16:19

2021-09-14T16:19

наука

технологии

гаджеты

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. "Открытая мобильная платформа", компания-разработчик операционной системы "Аврора", объявила о старте публичного тестирования платформы.С августа поступили 4000 заявок на участие в бета-тестировании от разработчиков, тестировщиков, ИТ-специалистов, и просто энтузиастов мобильных технологий.Участникам программы выдаются смартфоны с бета-версией "Авроры", на которые предустановлены стандартные приложения с возможностью установки дополнительного софта из магазина "Аврора Маркет".В компании заявили, что готовы расширить программу тестирования российской ОС, чем займутся в ближайшее время. А отобранным счастливчикам предстоит не только познакомиться с "Авророй", но и делиться опытом и мнением о ней с разработчиками.

https://ria.ru/20210812/avrora-1745523716.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, гаджеты