https://ria.ru/20210914/avrora-1750037702.html
Стартовало тестирование российской мобильной операционной системы "Аврора"
Стартовало тестирование российской мобильной операционной системы "Аврора" - РИА Новости, 14.09.2021
Стартовало тестирование российской мобильной операционной системы "Аврора"
"Открытая мобильная платформа", компания-разработчик операционной системы "Аврора", объявила о старте публичного тестирования платформы. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T16:19
2021-09-14T16:19
2021-09-14T16:19
наука
технологии
гаджеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750036839_0:0:660:371_1920x0_80_0_0_b6961d33d6e088bb95b0d944f49794e1.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. "Открытая мобильная платформа", компания-разработчик операционной системы "Аврора", объявила о старте публичного тестирования платформы.С августа поступили 4000 заявок на участие в бета-тестировании от разработчиков, тестировщиков, ИТ-специалистов, и просто энтузиастов мобильных технологий.Участникам программы выдаются смартфоны с бета-версией "Авроры", на которые предустановлены стандартные приложения с возможностью установки дополнительного софта из магазина "Аврора Маркет".В компании заявили, что готовы расширить программу тестирования российской ОС, чем займутся в ближайшее время. А отобранным счастливчикам предстоит не только познакомиться с "Авророй", но и делиться опытом и мнением о ней с разработчиками.
https://ria.ru/20210812/avrora-1745523716.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750036839_37:0:624:440_1920x0_80_0_0_78c170b7396e63d801e04ad0f8e13828.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, гаджеты
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
"Открытая мобильная платформа", компания-разработчик операционной системы "Аврора", объявила
о старте публичного тестирования платформы.
С августа поступили 4000 заявок на участие в бета-тестировании от разработчиков, тестировщиков, ИТ-специалистов, и просто энтузиастов мобильных технологий.
Участникам программы выдаются смартфоны с бета-версией "Авроры", на которые предустановлены стандартные приложения с возможностью установки дополнительного софта из магазина "Аврора Маркет".
В компании заявили, что готовы расширить программу тестирования российской ОС, чем займутся в ближайшее время. А отобранным счастливчикам предстоит не только познакомиться с "Авророй", но и делиться опытом и мнением о ней с разработчиками.