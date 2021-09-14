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Наука
https://ria.ru/20210914/avrora-1750037702.html
Стартовало тестирование российской мобильной операционной системы "Аврора"
Стартовало тестирование российской мобильной операционной системы "Аврора" - РИА Новости, 14.09.2021
Стартовало тестирование российской мобильной операционной системы "Аврора"
"Открытая мобильная платформа", компания-разработчик операционной системы "Аврора", объявила о старте публичного тестирования платформы. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T16:19
2021-09-14T16:19
наука
технологии
гаджеты
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. "Открытая мобильная платформа", компания-разработчик операционной системы "Аврора", объявила о старте публичного тестирования платформы.С августа поступили 4000 заявок на участие в бета-тестировании от разработчиков, тестировщиков, ИТ-специалистов, и просто энтузиастов мобильных технологий.Участникам программы выдаются смартфоны с бета-версией "Авроры", на которые предустановлены стандартные приложения с возможностью установки дополнительного софта из магазина "Аврора Маркет".В компании заявили, что готовы расширить программу тестирования российской ОС, чем займутся в ближайшее время. А отобранным счастливчикам предстоит не только познакомиться с "Авророй", но и делиться опытом и мнением о ней с разработчиками.
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технологии, гаджеты
16:19 14.09.2021
 

Стартовало тестирование российской мобильной операционной системы "Аврора"

© Открытая мобильная платформаОС "Аврора"
ОС Аврора
© Открытая мобильная платформа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. "Открытая мобильная платформа", компания-разработчик операционной системы "Аврора", объявила о старте публичного тестирования платформы.
С августа поступили 4000 заявок на участие в бета-тестировании от разработчиков, тестировщиков, ИТ-специалистов, и просто энтузиастов мобильных технологий.
Участникам программы выдаются смартфоны с бета-версией "Авроры", на которые предустановлены стандартные приложения с возможностью установки дополнительного софта из магазина "Аврора Маркет".
В компании заявили, что готовы расширить программу тестирования российской ОС, чем займутся в ближайшее время. А отобранным счастливчикам предстоит не только познакомиться с "Авророй", но и делиться опытом и мнением о ней с разработчиками.
Сотрудница салона сотовой связи Мегафон в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 18:08Наука
Российская операционная система "Аврора" стала доступна
 
НаукаТехнологииГаджеты
 
 
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