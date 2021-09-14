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"Спасет, если собьют". Российские летчики получат новое оружие
"Спасет, если собьют". Российские летчики получат новое оружие - РИА Новости, 14.09.2021
"Спасет, если собьют". Российские летчики получат новое оружие
Компактный, мощный, скорострельный и малошумный: экипажи армейской и тактической авиации ВКС России скоро вооружат пистолетом-пулеметом ППК-20. Об обновлении... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T08:00
2021-09-14T08:11
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Компактный, мощный, скорострельный и малошумный: экипажи армейской и тактической авиации ВКС России скоро вооружат пистолетом-пулеметом ППК-20. Об обновлении носимого аварийного запаса (НАЗ) говорят уже не первый год — сейчас на боевые задания летчики отправляются с оружием еще советской разработки.Последний аргументПилот, участвующий в военных действиях, должен быть готов вступить в бой на земле, если вдруг его машину собьют за линией фронта."Руководство Воздушно-космических сил России приняло решение о штатном включении в НАЗ летчиков истребительной, штурмовой и бомбардировочной авиации пистолета-пулемета ППК-20, — сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли. — Работы по укладке пистолетов-пулеметов в НАЗ начнут в ближайшее время".ППК-20 — пистолет-пулемет Калашникова под патрон 9х19 "Парабеллум". За основу взяли серийно выпускаемый в Ижевске "Витязь-СН", предназначенный для поражения живой силы и небронированной техники на дистанциях до 250 метров. У ППК-20 эргономичная рукоятка, также можно добавить телескопический шестипозиционный приклад.Кроме того, есть дополнительная полочка на переводчике режимов огня, что положительно сказалось на стабильности при стрельбе. На крышке ствольной коробки — планка Пикатинни, такие же могут устанавливаться снизу и сбоку на цевье для крепления тактического обвеса. Особое внимание разработчики уделили размерам: ППК-20 предельно компактный."В сложенном состоянии наш пистолет-пулемет занимает совсем немного места и легко помещается в укладку носимого аварийного запаса экипажей самолетов и вертолетов, — рассказал представитель концерна "Калашников" Виталий Бойко. — Вес в снаряженном состоянии — не больше трех килограммов. На оружие легко установить любой подходящий под конкретную задачу обвес, который умещается в разгрузочном жилете".Пистолет-пулемет поставляют со штатным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы, что очень важно: летчики после катапультирования часто приземляются на вражеской территории, и чем меньше они шумят, тем больше у них шансов выжить.Готовность к бою"Необходимость замены автоматического оружия военных пилотов назрела уже давно, — отметил в беседе с РИА Новости летчик-снайпер полковник запаса Сергей Екимов. — До этого нам в НАЗ в боевых условиях включали только АКСУ (автомат Калашникова складной укороченный. — Прим. ред.). К нему полагалось четыре магазина по 30 патронов. Помимо этого — по две гранаты Ф-1. Плюс в разгрузочном "лифчике" предусмотрены отсеки для пистолета Стечкина с пятью обоймами на 20 патронов каждая".Именно из "стечкина" отстреливался от боевиков майор Роман Филипов, героически погибший 3 февраля 2018-го в Сирии. Его Су-25 сбили в районе зоны деэскалации Идлиб, летчик катапультировался и приземлился на территории, контролируемой экстремистами. Когда офицера окружили, он укрылся за большим камнем и принял неравный бой. Филипов успел ликвидировать двоих бандитов, после чего выдернул из гранаты чеку. К подобным ситуациям готовят всех летчиков."В каждой части два раза в год сдают зачеты по стрелковой подготовке, — уточнил Екимов. — Особо отмечу, что российские летчики сами пристреливают оружие, поэтому прекрасно знают его устройство, баллистику пули и прочее"."Комар" и ракетыОгнестрельное оружие и гранаты — лишь часть носимого аварийного запаса. Также в комплекте режущие инструменты, аптечка, консервы, сублимированное мясо, спички, рыболовные снасти, сигнальные ракеты, компас, радиомаяк, фонарь, рация.НАЗ хранится в катапультном кресле и приземляется неподалеку. Некоторые предметы для выживания летчики размещают в подсумках разгрузочных жилетов. Но эксперты уверены: комплектацию НАЗ давно пора пересмотреть."Следом за стрелковым оружием летчики должны получить и другие новинки, — продолжает Екимов. — К примеру, штатный радиомаяк "Комар" еще советской разработки эффективен лишь в зоне прямой видимости. В фильмах показывают, что он "цепляется" чуть ли не к спутнику, а на деле его дальность крайне мала, особенно в горах".Радиус применения боевой авиации растет, значит, летчикам необходимы современные средства спутниковой навигации для упрощения ориентирования на местности в случае катапультирования.Опрошенные специалисты сходятся в том, что в НАЗ пригодились бы маскировочные халаты (зимний или летний), поскольку сегодня экипажи в основном летают в синих комбинезонах, которые прекрасно видно на земле в любую погоду. А также более плотное питание.Так, Екимов привел в пример опыт ВВС США, где в НАЗ традиционно включают так называемые сухпайки желейного типа: арахисовые и другие смеси с высокой калорийностью.
https://ria.ru/20210802/istrebitel-1743645047.html
https://ria.ru/20210307/molniya-1599932827.html
https://ria.ru/20210530/istrebitel-1734628446.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, россия
08:00 14.09.2021 (обновлено: 08:11 14.09.2021)
 

"Спасет, если собьют". Российские летчики получат новое оружие

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссийские пилоты самолета Су-34 на авиабазе "Хмеймим" в Сирии
Российские пилоты самолета Су-34 на авиабазе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Компактный, мощный, скорострельный и малошумный: экипажи армейской и тактической авиации ВКС России скоро вооружат пистолетом-пулеметом ППК-20. Об обновлении носимого аварийного запаса (НАЗ) говорят уже не первый год — сейчас на боевые задания летчики отправляются с оружием еще советской разработки.

Последний аргумент

Пилот, участвующий в военных действиях, должен быть готов вступить в бой на земле, если вдруг его машину собьют за линией фронта.
"Руководство Воздушно-космических сил России приняло решение о штатном включении в НАЗ летчиков истребительной, штурмовой и бомбардировочной авиации пистолета-пулемета ППК-20, — сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли. — Работы по укладке пистолетов-пулеметов в НАЗ начнут в ближайшее время".
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПистолет-пулемет ППК-20 концерна "Калашников", представленный в выставочной экспозиции на Международном форуме "АРМИЯ-2021"
Пистолет-пулемет ППК-20 концерна Калашников, представленный в выставочной экспозиции на Международном форуме АРМИЯ-2021 - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пистолет-пулемет ППК-20 концерна "Калашников", представленный в выставочной экспозиции на Международном форуме "АРМИЯ-2021"
ППК-20 — пистолет-пулемет Калашникова под патрон 9х19 "Парабеллум". За основу взяли серийно выпускаемый в Ижевске "Витязь-СН", предназначенный для поражения живой силы и небронированной техники на дистанциях до 250 метров. У ППК-20 эргономичная рукоятка, также можно добавить телескопический шестипозиционный приклад.
Кроме того, есть дополнительная полочка на переводчике режимов огня, что положительно сказалось на стабильности при стрельбе. На крышке ствольной коробки — планка Пикатинни, такие же могут устанавливаться снизу и сбоку на цевье для крепления тактического обвеса. Особое внимание разработчики уделили размерам: ППК-20 предельно компактный.
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"В сложенном состоянии наш пистолет-пулемет занимает совсем немного места и легко помещается в укладку носимого аварийного запаса экипажей самолетов и вертолетов, — рассказал представитель концерна "Калашников" Виталий Бойко. — Вес в снаряженном состоянии — не больше трех килограммов. На оружие легко установить любой подходящий под конкретную задачу обвес, который умещается в разгрузочном жилете".
Пистолет-пулемет поставляют со штатным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы, что очень важно: летчики после катапультирования часто приземляются на вражеской территории, и чем меньше они шумят, тем больше у них шансов выжить.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМеждународный военно-технический форум "Армия-2021"
Международный военно-технический форум Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Международный военно-технический форум "Армия-2021"

Готовность к бою

"Необходимость замены автоматического оружия военных пилотов назрела уже давно, — отметил в беседе с РИА Новости летчик-снайпер полковник запаса Сергей Екимов. — До этого нам в НАЗ в боевых условиях включали только АКСУ (автомат Калашникова складной укороченный. — Прим. ред.). К нему полагалось четыре магазина по 30 патронов. Помимо этого — по две гранаты Ф-1. Плюс в разгрузочном "лифчике" предусмотрены отсеки для пистолета Стечкина с пятью обоймами на 20 патронов каждая".
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Именно из "стечкина" отстреливался от боевиков майор Роман Филипов, героически погибший 3 февраля 2018-го в Сирии. Его Су-25 сбили в районе зоны деэскалации Идлиб, летчик катапультировался и приземлился на территории, контролируемой экстремистами. Когда офицера окружили, он укрылся за большим камнем и принял неравный бой. Филипов успел ликвидировать двоих бандитов, после чего выдернул из гранаты чеку. К подобным ситуациям готовят всех летчиков.
"В каждой части два раза в год сдают зачеты по стрелковой подготовке, — уточнил Екимов. — Особо отмечу, что российские летчики сами пристреливают оружие, поэтому прекрасно знают его устройство, баллистику пули и прочее".
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЦеремония присвоения имени Героя России майора Романа Филипова самолету Су-25СМ на аэродроме Черниговка штурмового авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. 24 марта 2018
Церемония присвоения имени Героя России майора Романа Филипова самолету Су-25СМ на аэродроме Черниговка штурмового авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. 24 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Церемония присвоения имени Героя России майора Романа Филипова самолету Су-25СМ на аэродроме Черниговка штурмового авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. 24 марта 2018

"Комар" и ракеты

Огнестрельное оружие и гранаты — лишь часть носимого аварийного запаса. Также в комплекте режущие инструменты, аптечка, консервы, сублимированное мясо, спички, рыболовные снасти, сигнальные ракеты, компас, радиомаяк, фонарь, рация.
НАЗ хранится в катапультном кресле и приземляется неподалеку. Некоторые предметы для выживания летчики размещают в подсумках разгрузочных жилетов. Но эксперты уверены: комплектацию НАЗ давно пора пересмотреть.
"Следом за стрелковым оружием летчики должны получить и другие новинки, — продолжает Екимов. — К примеру, штатный радиомаяк "Комар" еще советской разработки эффективен лишь в зоне прямой видимости. В фильмах показывают, что он "цепляется" чуть ли не к спутнику, а на деле его дальность крайне мала, особенно в горах".
Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
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Радиус применения боевой авиации растет, значит, летчикам необходимы современные средства спутниковой навигации для упрощения ориентирования на местности в случае катапультирования.
Опрошенные специалисты сходятся в том, что в НАЗ пригодились бы маскировочные халаты (зимний или летний), поскольку сегодня экипажи в основном летают в синих комбинезонах, которые прекрасно видно на земле в любую погоду. А также более плотное питание.
Так, Екимов привел в пример опыт ВВС США, где в НАЗ традиционно включают так называемые сухпайки желейного типа: арахисовые и другие смеси с высокой калорийностью.
© РИА Новости / Антон Балашов / Перейти в фотобанкПодготовка истребителя-бомбардировщика СУ-34 к взлету
Подготовка истребителя-бомбардировщика СУ-34 к взлету - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Антон Балашов
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Подготовка истребителя-бомбардировщика СУ-34 к взлету
 
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