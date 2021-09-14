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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210914/ataka-1749952023.html
В ЦИК рассказали о борьбе с атаками на сайт
В ЦИК рассказали о борьбе с атаками на сайт - РИА Новости, 14.09.2021
В ЦИК рассказали о борьбе с атаками на сайт
ЦИК применяет новые технологии для отражения атак на свои интернет-ресурсы, так как хакеры используют все более современные способы воздействия, заявил РИА... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T09:37
2021-09-14T09:37
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
цик рф
элла памфилова
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ЦИК применяет новые технологии для отражения атак на свои интернет-ресурсы, так как хакеры используют все более современные способы воздействия, заявил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин.Количество потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК и сайты избиркомов выросло с июля в 2,5 раза, заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова."Традиционно перед выборами количество пользователей и интерес к сайту ЦИК возрастают в разы. Если рассматривать потенциально опасную активность, то она действительно возросла в два с половиной раза. При этом технологии, которые могут быть использованы для атак, становятся более современными, но и ЦИК применяет новые технологии, в том числе и в вопросах безопасности", - сказал Лопатин агентству.Памфилова подчеркивала, что из общего числа потенциально опасных воздействий примерно треть имеют высокий уровень критичности, то есть при реализации могут нанести значительный вред сайту ЦИК.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, госдума рф, цик рф, элла памфилова
09:37 14.09.2021
 
В ЦИК рассказали о борьбе с атаками на сайт

Член ЦИК Лопатин: комиссия применяет новые технологии для борьбы с атаками на сайт

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ЦИК применяет новые технологии для отражения атак на свои интернет-ресурсы, так как хакеры используют все более современные способы воздействия, заявил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин.
Количество потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК и сайты избиркомов выросло с июля в 2,5 раза, заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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"Традиционно перед выборами количество пользователей и интерес к сайту ЦИК возрастают в разы. Если рассматривать потенциально опасную активность, то она действительно возросла в два с половиной раза. При этом технологии, которые могут быть использованы для атак, становятся более современными, но и ЦИК применяет новые технологии, в том числе и в вопросах безопасности", - сказал Лопатин агентству.
Памфилова подчеркивала, что из общего числа потенциально опасных воздействий примерно треть имеют высокий уровень критичности, то есть при реализации могут нанести значительный вред сайту ЦИК.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
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