https://ria.ru/20210914/ataka-1749952023.html

В ЦИК рассказали о борьбе с атаками на сайт

В ЦИК рассказали о борьбе с атаками на сайт - РИА Новости, 14.09.2021

В ЦИК рассказали о борьбе с атаками на сайт

ЦИК применяет новые технологии для отражения атак на свои интернет-ресурсы, так как хакеры используют все более современные способы воздействия, заявил РИА... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T09:37

2021-09-14T09:37

2021-09-14T09:37

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

цик рф

элла памфилова

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ЦИК применяет новые технологии для отражения атак на свои интернет-ресурсы, так как хакеры используют все более современные способы воздействия, заявил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин.Количество потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК и сайты избиркомов выросло с июля в 2,5 раза, заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова."Традиционно перед выборами количество пользователей и интерес к сайту ЦИК возрастают в разы. Если рассматривать потенциально опасную активность, то она действительно возросла в два с половиной раза. При этом технологии, которые могут быть использованы для атак, становятся более современными, но и ЦИК применяет новые технологии, в том числе и в вопросах безопасности", - сказал Лопатин агентству.Памфилова подчеркивала, что из общего числа потенциально опасных воздействий примерно треть имеют высокий уровень критичности, то есть при реализации могут нанести значительный вред сайту ЦИК.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210913/vybory-1749871392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, цик рф, элла памфилова