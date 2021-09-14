https://ria.ru/20210914/armiya-1750030694.html

Путин назвал российскую армию уникальной

Путин назвал российскую армию уникальной - РИА Новости, 14.09.2021

Путин назвал российскую армию уникальной

Российская армия по многим направлениям является уникальной, многое сделано для ее оснащения, но и военнослужащие должны чувствовать комфорт и заботу со стороны РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T15:53

2021-09-14T15:53

2021-09-14T15:53

безопасность

армия

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российская армия по многим направлениям является уникальной, многое сделано для ее оснащения, но и военнослужащие должны чувствовать комфорт и заботу со стороны властей, заявил президент России Владимир Путин."Что касается обороноспособности в целом, то сделано очень многое для оснащения армии и флота современными видами техники и вооружения. Она по многим направлениям, весь мир это уже хорошо знает, является уникальной, но безусловно она должна находиться в надежным руках: люди должны чувствовать себя комфортно, чувствовать заботу со стороны государства", - сказал Путин на совещании с правительством при участии "Единой России".По словам президента, Минобороны в последние годы активно занимается этими вопросами. "Надеюсь, что такая работа будет продолжена и в будущем", - добавил он.Путин также обратил внимание министра обороны Сергея Шойгу на выплаты военным пенсионерам.

https://ria.ru/20210913/ucheniya-1749877570.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, армия, владимир путин, вооруженные силы рф