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Арестович объяснил слова о "курорте для мальчиков" в Донбассе
Арестович объяснил слова о "курорте для мальчиков" в Донбассе - РИА Новости, 14.09.2021
Арестович объяснил слова о "курорте для мальчиков" в Донбассе
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, что имел в виду, когда в интервью четырехлетней давности назвал военную операцию Киева в Донбассе... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T22:27
2021-09-14T22:29
в мире
киев
донецкая народная республика
алексей арестович
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КИЕВ, 14 сен - РИА Новости. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, что имел в виду, когда в интервью четырехлетней давности назвал военную операцию Киева в Донбассе "курортом для мальчиков".В 2017 году Алексей Арестович еще не занимал никаких постов и дал интервью украинскому изданию "Апостроф" в качестве военного эксперта, где назвал "Антитеррористическую операцию" (АТО), которая проводилась Киевом в Донбассе, "курортом для мальчиков". Во вторник данный отрывок из интервью начали распространять в соцсетях."Интервью было посвящено информационной войне против Украины. И журналист задал мне вопрос о раскачке эмоциональной ситуации месседжами, вроде: "наши парни гибнут зря", "все в АТО непрерывно страдают", "мы все должны ходить в трауре, салюты запретить, страна не должна радоваться, пока хоть один солдат воюет". В общем, "все плохо". Учитывая, что я тогда не был официальным лицом, лишь военным (уже бывшим), я на правах человека, который сам проводил в АТО много времени, я высказался достаточно эмоционально. Сегодня, конечно, я бы сформулировал иначе, намного более строго. Тогда же я только вернулся из очередной поездки в АТО. И был слегка взбешён тем, что нас постоянно пытаются заставить плакать", - прокомментировал ситуацию Арестович в своем Facebook.Ранее Арестович неоднократно делал громкие заявления, которые вызывали неоднозначную реакцию в обществе. Так Арестович предлагал переименовать Украину в Русь-Украину и назвал афганских беженцев умнее среднестатистического украинца.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210914/drozdov-1750028959.html
https://ria.ru/20210914/slabost-1749953713.html
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в мире, киев, донецкая народная республика, алексей арестович
22:27 14.09.2021 (обновлено: 22:29 14.09.2021)
 
Арестович объяснил слова о "курорте для мальчиков" в Донбассе

Арестович объяснил, что имел в виду, называя операцию в Донбассе курортом для мальчиков

© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 сен - РИА Новости. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, что имел в виду, когда в интервью четырехлетней давности назвал военную операцию Киева в Донбассе "курортом для мальчиков".
В 2017 году Алексей Арестович еще не занимал никаких постов и дал интервью украинскому изданию "Апостроф" в качестве военного эксперта, где назвал "Антитеррористическую операцию" (АТО), которая проводилась Киевом в Донбассе, "курортом для мальчиков". Во вторник данный отрывок из интервью начали распространять в соцсетях.
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 15:48
На Украине придумали, как поставить России "шах и мат"
"Интервью было посвящено информационной войне против Украины. И журналист задал мне вопрос о раскачке эмоциональной ситуации месседжами, вроде: "наши парни гибнут зря", "все в АТО непрерывно страдают", "мы все должны ходить в трауре, салюты запретить, страна не должна радоваться, пока хоть один солдат воюет". В общем, "все плохо". Учитывая, что я тогда не был официальным лицом, лишь военным (уже бывшим), я на правах человека, который сам проводил в АТО много времени, я высказался достаточно эмоционально. Сегодня, конечно, я бы сформулировал иначе, намного более строго. Тогда же я только вернулся из очередной поездки в АТО. И был слегка взбешён тем, что нас постоянно пытаются заставить плакать", - прокомментировал ситуацию Арестович в своем Facebook.
Ранее Арестович неоднократно делал громкие заявления, которые вызывали неоднозначную реакцию в обществе. Так Арестович предлагал переименовать Украину в Русь-Украину и назвал афганских беженцев умнее среднестатистического украинца.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 09:54
Кулеба назвал слабое место Украины
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
В миреКиевДонецкая Народная РеспубликаАлексей Арестович
 
 
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