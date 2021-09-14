https://ria.ru/20210914/arestovich-1750084392.html

Арестович объяснил слова о "курорте для мальчиков" в Донбассе

Арестович объяснил слова о "курорте для мальчиков" в Донбассе - РИА Новости, 14.09.2021

Арестович объяснил слова о "курорте для мальчиков" в Донбассе

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, что имел в виду, когда в интервью четырехлетней давности назвал военную операцию Киева в Донбассе... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T22:27

2021-09-14T22:27

2021-09-14T22:29

в мире

киев

донецкая народная республика

алексей арестович

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КИЕВ, 14 сен - РИА Новости. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, что имел в виду, когда в интервью четырехлетней давности назвал военную операцию Киева в Донбассе "курортом для мальчиков".В 2017 году Алексей Арестович еще не занимал никаких постов и дал интервью украинскому изданию "Апостроф" в качестве военного эксперта, где назвал "Антитеррористическую операцию" (АТО), которая проводилась Киевом в Донбассе, "курортом для мальчиков". Во вторник данный отрывок из интервью начали распространять в соцсетях."Интервью было посвящено информационной войне против Украины. И журналист задал мне вопрос о раскачке эмоциональной ситуации месседжами, вроде: "наши парни гибнут зря", "все в АТО непрерывно страдают", "мы все должны ходить в трауре, салюты запретить, страна не должна радоваться, пока хоть один солдат воюет". В общем, "все плохо". Учитывая, что я тогда не был официальным лицом, лишь военным (уже бывшим), я на правах человека, который сам проводил в АТО много времени, я высказался достаточно эмоционально. Сегодня, конечно, я бы сформулировал иначе, намного более строго. Тогда же я только вернулся из очередной поездки в АТО. И был слегка взбешён тем, что нас постоянно пытаются заставить плакать", - прокомментировал ситуацию Арестович в своем Facebook.Ранее Арестович неоднократно делал громкие заявления, которые вызывали неоднозначную реакцию в обществе. Так Арестович предлагал переименовать Украину в Русь-Украину и назвал афганских беженцев умнее среднестатистического украинца.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210914/drozdov-1750028959.html

https://ria.ru/20210914/slabost-1749953713.html

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в мире, киев, донецкая народная республика, алексей арестович