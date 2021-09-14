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Британский профсоюз заявил о катастрофической нехватке врачей в Англии

Британский профсоюз заявил о катастрофической нехватке врачей в Англии - РИА Новости, 14.09.2021

Британский профсоюз заявил о катастрофической нехватке врачей в Англии

Англию может ожидать одна из худших зим в истории из-за нехватки 50 тысяч врачей, говорится в сообщении профсоюза British Medical Association (BMA). РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T00:37

2021-09-14T00:37

2021-09-14T00:37

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ЛОНДОН, 14 сен - РИА Новости. Англию может ожидать одна из худших зим в истории из-за нехватки 50 тысяч врачей, говорится в сообщении профсоюза British Medical Association (BMA).Профсоюз отметил, что в качестве базы для расчетов использовал имеющуюся статистку европейских стран ОЭСР, а соотношение для Англии рассчитано исходя из статистики Национальной службы здравоохранения (NHS).В профсоюзе напомнили, что в начале лета для достижения среднего по ЕС показателя требовалось увеличить количество персонала на 31%, или на 49 162 врача с полной занятостью. "Сейчас последние данные показывают, что ситуация еще больше ухудшилась и сокращение числа врачей первичной и вторичной медицинской помощи привело к увеличению нехватки до 50 191 врача", - указывается в сообщении."Зима - невероятно трудное время для службы здравоохранения, и в прошлом году мы почти справились с вызовами COVID-19 вдобавок к обычной нагрузке. С приближением сезона гриппа и еще меньшим количеством персонала на этот раз совершенно неизвестно, насколько хорошо справятся наши службы - если они вообще справятся. И это еще без учета огромного отставания в оказании медицинской помощи, которое было вызвано пандемией", - сказал председатель совета BMA Чаанд Нагпол.BMA напоминает, что уже лоббирует поправки, касающиеся рабочей силы, в законопроекте о здравоохранении и социальной помощи. В частности, предлагается ввести требование к министру здравоохранения о публикации отчета с подробным планированием трудовых ресурсов каждые пять лет.Помимо этого, BMA призывает к увеличению бюджетных ассигнований для увеличения числа мест в медицинских учебных заведениях, наряду с инвестициями в персонал и инфраструктуру. По оценкам ВМА, финансирование на здравоохранение должно быть увеличено на 10 миллиардов фунтов стерлингов с заявленных 154,9 миллиарда фунтов стерлингов на 2023-2024 года.

https://ria.ru/20210912/frantsiya-1749676540.html

https://ria.ru/20210903/organy-1748646095.html

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в мире, лондон, великобритания, англия, военно-медицинская академия имени кирова, оэср, коронавирус covid-19