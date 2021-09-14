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Британский профсоюз заявил о катастрофической нехватке врачей в Англии
Британский профсоюз заявил о катастрофической нехватке врачей в Англии - РИА Новости, 14.09.2021
Британский профсоюз заявил о катастрофической нехватке врачей в Англии
Англию может ожидать одна из худших зим в истории из-за нехватки 50 тысяч врачей, говорится в сообщении профсоюза British Medical Association (BMA). РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T00:37
2021-09-14T00:37
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оэср
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ЛОНДОН, 14 сен - РИА Новости. Англию может ожидать одна из худших зим в истории из-за нехватки 50 тысяч врачей, говорится в сообщении профсоюза British Medical Association (BMA).Профсоюз отметил, что в качестве базы для расчетов использовал имеющуюся статистку европейских стран ОЭСР, а соотношение для Англии рассчитано исходя из статистики Национальной службы здравоохранения (NHS).В профсоюзе напомнили, что в начале лета для достижения среднего по ЕС показателя требовалось увеличить количество персонала на 31%, или на 49 162 врача с полной занятостью. "Сейчас последние данные показывают, что ситуация еще больше ухудшилась и сокращение числа врачей первичной и вторичной медицинской помощи привело к увеличению нехватки до 50 191 врача", - указывается в сообщении."Зима - невероятно трудное время для службы здравоохранения, и в прошлом году мы почти справились с вызовами COVID-19 вдобавок к обычной нагрузке. С приближением сезона гриппа и еще меньшим количеством персонала на этот раз совершенно неизвестно, насколько хорошо справятся наши службы - если они вообще справятся. И это еще без учета огромного отставания в оказании медицинской помощи, которое было вызвано пандемией", - сказал председатель совета BMA Чаанд Нагпол.BMA напоминает, что уже лоббирует поправки, касающиеся рабочей силы, в законопроекте о здравоохранении и социальной помощи. В частности, предлагается ввести требование к министру здравоохранения о публикации отчета с подробным планированием трудовых ресурсов каждые пять лет.Помимо этого, BMA призывает к увеличению бюджетных ассигнований для увеличения числа мест в медицинских учебных заведениях, наряду с инвестициями в персонал и инфраструктуру. По оценкам ВМА, финансирование на здравоохранение должно быть увеличено на 10 миллиардов фунтов стерлингов с заявленных 154,9 миллиарда фунтов стерлингов на 2023-2024 года.
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в мире, лондон, великобритания, англия, военно-медицинская академия имени кирова, оэср, коронавирус covid-19
00:37 14.09.2021
 
Британский профсоюз заявил о катастрофической нехватке врачей в Англии

Профсоюз BMA: Англии грозит одна из худших зим в истории из-за нехватки врачей

© AP Photo / Hannah McKayМедики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании
Медики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© AP Photo / Hannah McKay
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ЛОНДОН, 14 сен - РИА Новости. Англию может ожидать одна из худших зим в истории из-за нехватки 50 тысяч врачей, говорится в сообщении профсоюза British Medical Association (BMA).
"Количество врачей в Англии еще больше отстало от их числа в сопоставимых странах Евросоюза, и можно ожидать, что из-за нехватки врачей, которая оценивается в 50 тысяч специалистов, эта зима станет одной из худших в истории здравоохранения с точки зрения спроса и отставания в оказании медицинской помощи", - отметили в ВМА. Там указали, что в Англии на тысячу человек приходится 2,8 врача, тогда как средний показатель в ЕС составляет 3,7.
Профсоюз отметил, что в качестве базы для расчетов использовал имеющуюся статистку европейских стран ОЭСР, а соотношение для Англии рассчитано исходя из статистики Национальной службы здравоохранения (NHS).
В профсоюзе напомнили, что в начале лета для достижения среднего по ЕС показателя требовалось увеличить количество персонала на 31%, или на 49 162 врача с полной занятостью. "Сейчас последние данные показывают, что ситуация еще больше ухудшилась и сокращение числа врачей первичной и вторичной медицинской помощи привело к увеличению нехватки до 50 191 врача", - указывается в сообщении.
"Зима - невероятно трудное время для службы здравоохранения, и в прошлом году мы почти справились с вызовами COVID-19 вдобавок к обычной нагрузке. С приближением сезона гриппа и еще меньшим количеством персонала на этот раз совершенно неизвестно, насколько хорошо справятся наши службы - если они вообще справятся. И это еще без учета огромного отставания в оказании медицинской помощи, которое было вызвано пандемией", - сказал председатель совета BMA Чаанд Нагпол.
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BMA напоминает, что уже лоббирует поправки, касающиеся рабочей силы, в законопроекте о здравоохранении и социальной помощи. В частности, предлагается ввести требование к министру здравоохранения о публикации отчета с подробным планированием трудовых ресурсов каждые пять лет.
Помимо этого, BMA призывает к увеличению бюджетных ассигнований для увеличения числа мест в медицинских учебных заведениях, наряду с инвестициями в персонал и инфраструктуру. По оценкам ВМА, финансирование на здравоохранение должно быть увеличено на 10 миллиардов фунтов стерлингов с заявленных 154,9 миллиарда фунтов стерлингов на 2023-2024 года.
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