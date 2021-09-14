https://ria.ru/20210914/aes-1749938785.html

В Японии выявили масштабное повреждение фильтров на АЭС "Фукусима-1"

В Японии выявили масштабное повреждение фильтров на АЭС "Фукусима-1" - РИА Новости, 14.09.2021

В Японии выявили масштабное повреждение фильтров на АЭС "Фукусима-1"

Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии TEPCO заявила о выявлении повреждений почти всех фильтров в системе жидкостной очистки... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T04:26

2021-09-14T04:26

2021-09-14T04:59

в мире

токио

япония

кндр (северная корея)

китай

южная корея

tepco

фукусима-1

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728028954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d47a1f7fda7bba3163aecb388ce6c54c.jpg

ТОКИО, 14 сен — РИА Новости. Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии TEPCO заявила о выявлении повреждений почти всех фильтров в системе жидкостной очистки радиоактивной воды ALPS, передает телеканал NHK.Полномасштабная проверка системы последовала после того, как в конце прошлого месяца специалисты обнаружили повреждение одного из фильтров, которые должны предотвращать утечки радиоактивной воды из системы. В результате обследования оборудования выяснилось, что дефекты оказались у 24 из 25 фильтров.Телеканал отмечает, что несмотря на то, что TEPCO пока не фиксировала случаев утечек радиоактивной воды из системы ALPS, невозможно исключить вероятность того, что они все же могли быть.Аналогичная проблема на станции возникала два года назад. Тогда TEPCO так и не смогла установить причину повреждений. Оператор заменил фильтры, и работа системы продолжалась.В конце апреля правительство Японии приняло решение с 2023 года разрешить сброс в океан воды, прошедшей обработку в системе ALPS, которая очищает радиоактивную воду от 62 радиоактивных элементов, за исключением трития. Это решение вызвало озабоченность России, Китая, Южной Кореи и КНДР. В то же время МАГАТЭ заявило о поддержке этого решения и намерении направить группу специалистов для мониторинга.Против сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в море выступают 30 организаций граждан, Всеяпонская федерация ассоциаций рыбацких кооперативов, а также отдельно ассоциации рыбаков префектур Фукусима, Мияги и Ибараки. В префектуре Фукусима о своем несогласии заявил 41 муниципалитет — около 70 процентов от общего числа.

https://ria.ru/20210627/aes-1738745744.html

https://ria.ru/20210416/fukusima-1728509684.html

токио

япония

кндр (северная корея)

китай

южная корея

фукусима (префектура)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, токио, япония, кндр (северная корея), китай, южная корея, tepco, фукусима-1, магатэ, фукусима (префектура), россия