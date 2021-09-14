04:26 14.09.2021 (обновлено: 04:59 14.09.2021)
В Японии выявили масштабное повреждение фильтров на АЭС "Фукусима-1"
NHK: почти все фильтры в системе очистки воды на АЭС "Фукусима-1" в Японии повреждены
ТОКИО, 14 сен — РИА Новости. Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии TEPCO заявила о выявлении повреждений почти всех фильтров в системе жидкостной очистки радиоактивной воды ALPS, передает телеканал NHK.
Полномасштабная проверка системы последовала после того, как в конце прошлого месяца специалисты обнаружили повреждение одного из фильтров, которые должны предотвращать утечки радиоактивной воды из системы. В результате обследования оборудования выяснилось, что дефекты оказались у 24 из 25 фильтров.
Телеканал отмечает, что несмотря на то, что TEPCO пока не фиксировала случаев утечек радиоактивной воды из системы ALPS, невозможно исключить вероятность того, что они все же могли быть.
Аналогичная проблема на станции возникала два года назад. Тогда TEPCO так и не смогла установить причину повреждений. Оператор заменил фильтры, и работа системы продолжалась.
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В конце апреля правительство Японии приняло решение с 2023 года разрешить сброс в океан воды, прошедшей обработку в системе ALPS, которая очищает радиоактивную воду от 62 радиоактивных элементов, за исключением трития. Это решение вызвало озабоченность России, Китая, Южной Кореи и КНДР. В то же время МАГАТЭ заявило о поддержке этого решения и намерении направить группу специалистов для мониторинга.
Против сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в море выступают 30 организаций граждан, Всеяпонская федерация ассоциаций рыбацких кооперативов, а также отдельно ассоциации рыбаков префектур Фукусима, Мияги и Ибараки. В префектуре Фукусима о своем несогласии заявил 41 муниципалитет — около 70 процентов от общего числа.