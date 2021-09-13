https://ria.ru/20210913/zoloto-1749856533.html

Песков прокомментировал ситуацию с коллекцией скифского золота

Песков прокомментировал ситуацию с коллекцией скифского золота - РИА Новости, 13.09.2021

Песков прокомментировал ситуацию с коллекцией скифского золота

В Кремле хотели бы видеть возвращение домой коллекции скифского золота из музеев Крыма, которую 7 лет назад вывезли на выставку в Амстердам, заявил... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T13:54

2021-09-13T13:54

2021-09-13T13:54

культура

нидерланды

республика крым

дмитрий песков

ситуация вокруг коллекции скифского золота

музеи

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Кремле хотели бы видеть возвращение домой коллекции скифского золота из музеев Крыма, которую 7 лет назад вывезли на выставку в Амстердам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее СМИ сообщили, что 14 сентября апелляционный суд Амстердама может вынести решение о принадлежности коллекции скифского золота.Пресс-секретарь главы государства также добавил, что этот вопрос не находится под контролем администрации президента.Коллекция четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было принято решение вернуть.Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу. Суд запросил дополнительную информацию сторон для принятия окончательного решения.

https://ria.ru/20210905/zoloto-1748757015.html

https://ria.ru/20200902/zoloto-1576550998.html

нидерланды

республика крым

россия

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нидерланды, республика крым, дмитрий песков, ситуация вокруг коллекции скифского золота, музеи, россия