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Талибы опубликовали видео с богатствами, найденными в доме Салеха

Талибы опубликовали видео с богатствами, найденными в доме Салеха - РИА Новости, 13.09.2021

Талибы опубликовали видео с богатствами, найденными в доме Салеха

Боевики движения "Талибан"* обнаружили около 6 миллионов долларов и по меньшей мере 15 золотых слитков в доме объявившего себя президентом Афганистана Амруллы... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T13:19

2021-09-13T13:19

2021-09-13T13:19

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

амрулла салех

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КАБУЛ, 13 сен - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* обнаружили около 6 миллионов долларов и по меньшей мере 15 золотых слитков в доме объявившего себя президентом Афганистана Амруллы Салеха, передает агентство Khaama Press.Отмечается, что в соцсетях появился видеоролик, на котором талибы демонстрируют богатства, найденные ими в резиденции Салеха.Источник в движении подтвердил РИА Новости, что в доме вице-президента при правительстве Ашрафа Гани нашли "огромные суммы денег."По данным агентства, ни Салех, ни представители сил сопротивления пока не прокомментировали видео.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи. В ответ в Кабуле и ряде других городов Афганистана прошли акции протеста, на которые новые власти отреагировали силовым разгоном и последующим запретом несанкционированных манифестаций.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), афганистан, амрулла салех