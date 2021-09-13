https://ria.ru/20210913/zhkkh-1749793614.html

В России планируют увеличить число льготников по оплате ЖКХ

В России планируют увеличить число льготников по оплате ЖКХ - РИА Новости, 13.09.2021

В России планируют увеличить число льготников по оплате ЖКХ

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рассказал "Известиям" о планах уже этой осенью внести в нижнюю палату законопроект о снижении максимальной доли... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T01:43

2021-09-13T01:43

2021-09-13T02:35

общество

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

сергей пахомов

жкх

россия

илья осипов

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рассказал "Известиям" о планах уже этой осенью внести в нижнюю палату законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату услуг ЖКХ в общем доходе семьи.Согласно предложенной инициативе, планируется снизить порог до 18 процентов с 2023 года и до 15 процентов с 2025 года.Подчеркивается, что расходы на оплату коммунальных услуг, которые превышают планку, оплачиваются за счет региональных бюджетов, и сейчас такую помощь получают три миллиона семей. В случае снижения планки право на помощь получат еще более миллиона семей.По оценке депутата нижней палаты парламента Ильи Осипова, для реализации нововведения потребуется около 30 миллиардов рублей ежегодно. В свою очередь, первый зампредседателя комитета Сергей Пахомов подсчитал, что оно позволит гражданам сэкономить 25 миллиардов рублей.В Минфине рассказали газете, что пока не получали законопроект.

https://ria.ru/20210907/zhkkh-1748954802.html

https://realty.ria.ru/20210830/pereplata-1746978225.html

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общество, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, сергей пахомов, жкх, россия, илья осипов