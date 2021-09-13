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В России планируют увеличить число льготников по оплате ЖКХ
В России планируют увеличить число льготников по оплате ЖКХ - РИА Новости, 13.09.2021
В России планируют увеличить число льготников по оплате ЖКХ
Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рассказал "Известиям" о планах уже этой осенью внести в нижнюю палату законопроект о снижении максимальной доли... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T01:43
2021-09-13T02:35
общество
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
сергей пахомов
жкх
россия
илья осипов
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рассказал "Известиям" о планах уже этой осенью внести в нижнюю палату законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату услуг ЖКХ в общем доходе семьи.Согласно предложенной инициативе, планируется снизить порог до 18 процентов с 2023 года и до 15 процентов с 2025 года.Подчеркивается, что расходы на оплату коммунальных услуг, которые превышают планку, оплачиваются за счет региональных бюджетов, и сейчас такую помощь получают три миллиона семей. В случае снижения планки право на помощь получат еще более миллиона семей.По оценке депутата нижней палаты парламента Ильи Осипова, для реализации нововведения потребуется около 30 миллиардов рублей ежегодно. В свою очередь, первый зампредседателя комитета Сергей Пахомов подсчитал, что оно позволит гражданам сэкономить 25 миллиардов рублей.В Минфине рассказали газете, что пока не получали законопроект.
https://ria.ru/20210907/zhkkh-1748954802.html
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общество, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, сергей пахомов, жкх, россия, илья осипов
01:43 13.09.2021 (обновлено: 02:35 13.09.2021)
 
В России планируют увеличить число льготников по оплате ЖКХ

"Известия": жилищный комитет Госдумы предложил увеличить число льготников по оплате ЖКУ

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКвитанции за оплату коммунальных услуг
Квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рассказал "Известиям" о планах уже этой осенью внести в нижнюю палату законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату услуг ЖКХ в общем доходе семьи.
Согласно предложенной инициативе, планируется снизить порог до 18 процентов с 2023 года и до 15 процентов с 2025 года.
Электросчетчик - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
7 сентября, 05:46
В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
Подчеркивается, что расходы на оплату коммунальных услуг, которые превышают планку, оплачиваются за счет региональных бюджетов, и сейчас такую помощь получают три миллиона семей. В случае снижения планки право на помощь получат еще более миллиона семей.
По оценке депутата нижней палаты парламента Ильи Осипова, для реализации нововведения потребуется около 30 миллиардов рублей ежегодно. В свою очередь, первый зампредседателя комитета Сергей Пахомов подсчитал, что оно позволит гражданам сэкономить 25 миллиардов рублей.
В Минфине рассказали газете, что пока не получали законопроект.
Пенсионерка держит в руках квитанцию ЖКХ - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 03:00
Эксперт назвал основные причины переплаты за ЖКХ россиянами
 
ОбществоМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФСергей ПахомовЖКХРоссияИлья Осипов
 
 
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