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Путин поручил выделить средства на ликвидацию аварийного жилья

Путин поручил выделить средства на ликвидацию аварийного жилья - РИА Новости, 13.09.2021

Путин поручил выделить средства на ликвидацию аварийного жилья

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ в следующем году выделить 45 миллиардов рублей на ликвидацию признанного аварийным жилья, соответствующий... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T09:48

2021-09-13T09:48

2021-09-13T09:57

общество

владимир путин

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ в следующем году выделить 45 миллиардов рублей на ликвидацию признанного аварийным жилья, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть... выделение в 2022 году из федерального бюджета 45 миллиардов рублей на реализацию субъектами Российской Федерации программ ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 года", - говорится в перечне.

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2021

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общество, владимир путин