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Зеленский не смог определиться с языком в интервью журналисту из США

Зеленский не смог определиться с языком в интервью журналисту из США - РИА Новости, 13.09.2021

Зеленский не смог определиться с языком в интервью журналисту из США

Президент Украины Владимир Зеленский смешал слова из двух языков во время интервью телеканалу CNN об итогах переговоров с Джо Байденом. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T14:51

2021-09-13T14:51

2021-09-13T15:18

в мире

украина

афганистан

джо байден

владимир зеленский

нато

донбасс

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский смешал слова из двух языков во время интервью телеканалу CNN об итогах переговоров с Джо Байденом.В беседе с политическим аналитиком Фаридом Закарией глава государства сообщил, что на встрече с американским коллегой они затронули вопрос вступления Украины в НАТО.Отвечая на вопросы об Афганистане и Донбассе, Зеленский говорил на украинском языке, однако когда речь зашла о НАТО, перешел на английский.Президент Украины в начале осени посетил США с официальным визитом и встретился с Байденом. Согласно совместному заявлению, Вашингтон и Киев намерены развивать сотрудничество в пяти сферах: безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата; экономического развития и процветания; противодействия пандемии, а также в сфере гуманитарной помощи. Зеленский заявил, что доволен визитом в Вашингтон, а от американского коллеги услышал "только приятные слова".

украина

афганистан

донбасс

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в мире, украина, афганистан, джо байден, владимир зеленский, нато, донбасс