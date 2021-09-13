14:51 13.09.2021 (обновлено: 15:18 13.09.2021)
Зеленский не смог определиться с языком в интервью журналисту из США
Президент Зеленский заговорил на англо-украинском языке во время интервью с Закарией
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский смешал слова из двух языков во время интервью телеканалу CNN об итогах переговоров с Джо Байденом.
В беседе с политическим аналитиком Фаридом Закарией глава государства сообщил, что на встрече с американским коллегой они затронули вопрос вступления Украины в НАТО.
"Я запитав very directly. I asked president Biden very directly, what about NATO, what about Ukraine in NATO?" (Я задал вопрос напрямую. Я прямо спросил Байдена: что насчет НАТО, что насчет Украины в НАТО? — Прим. ред.) — поделился он.
Отвечая на вопросы об Афганистане и Донбассе, Зеленский говорил на украинском языке, однако когда речь зашла о НАТО, перешел на английский.
After the US exit from Afghanistan, can allies still count on American support in the face of threats?— Fareed Zakaria (@FareedZakaria) September 12, 2021
Pt. 1 of my exclusive interview w/ Ukrainian Pres. @ZelenskyyUa, from today's GPS: pic.twitter.com/xpTChErptm
Президент Украины в начале осени посетил США с официальным визитом и встретился с Байденом. Согласно совместному заявлению, Вашингтон и Киев намерены развивать сотрудничество в пяти сферах: безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата; экономического развития и процветания; противодействия пандемии, а также в сфере гуманитарной помощи. Зеленский заявил, что доволен визитом в Вашингтон, а от американского коллеги услышал "только приятные слова".