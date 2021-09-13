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Зеленский не смог определиться с языком в интервью журналисту из США
Зеленский не смог определиться с языком в интервью журналисту из США - РИА Новости, 13.09.2021
Зеленский не смог определиться с языком в интервью журналисту из США
Президент Украины Владимир Зеленский смешал слова из двух языков во время интервью телеканалу CNN об итогах переговоров с Джо Байденом. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T14:51
2021-09-13T15:18
в мире
украина
афганистан
джо байден
владимир зеленский
нато
донбасс
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский смешал слова из двух языков во время интервью телеканалу CNN об итогах переговоров с Джо Байденом.В беседе с политическим аналитиком Фаридом Закарией глава государства сообщил, что на встрече с американским коллегой они затронули вопрос вступления Украины в НАТО.Отвечая на вопросы об Афганистане и Донбассе, Зеленский говорил на украинском языке, однако когда речь зашла о НАТО, перешел на английский.Президент Украины в начале осени посетил США с официальным визитом и встретился с Байденом. Согласно совместному заявлению, Вашингтон и Киев намерены развивать сотрудничество в пяти сферах: безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата; экономического развития и процветания; противодействия пандемии, а также в сфере гуманитарной помощи. Зеленский заявил, что доволен визитом в Вашингтон, а от американского коллеги услышал "только приятные слова".
украина
афганистан
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в мире, украина, афганистан, джо байден, владимир зеленский, нато, донбасс
14:51 13.09.2021 (обновлено: 15:18 13.09.2021)
 
Зеленский не смог определиться с языком в интервью журналисту из США

Президент Зеленский заговорил на англо-украинском языке во время интервью с Закарией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский смешал слова из двух языков во время интервью телеканалу CNN об итогах переговоров с Джо Байденом.
В беседе с политическим аналитиком Фаридом Закарией глава государства сообщил, что на встрече с американским коллегой они затронули вопрос вступления Украины в НАТО.

"Я запитав very directly. I asked president Biden very directly, what about NATO, what about Ukraine in NATO?" (Я задал вопрос напрямую. Я прямо спросил Байдена: что насчет НАТО, что насчет Украины в НАТО? — Прим. ред.) — поделился он.

Отвечая на вопросы об Афганистане и Донбассе, Зеленский говорил на украинском языке, однако когда речь зашла о НАТО, перешел на английский.
Президент Украины в начале осени посетил США с официальным визитом и встретился с Байденом. Согласно совместному заявлению, Вашингтон и Киев намерены развивать сотрудничество в пяти сферах: безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата; экономического развития и процветания; противодействия пандемии, а также в сфере гуманитарной помощи. Зеленский заявил, что доволен визитом в Вашингтон, а от американского коллеги услышал "только приятные слова".
 
В миреУкраинаАфганистанДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОДонбасс
 
 
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