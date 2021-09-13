https://ria.ru/20210913/zarplata-1749927575.html

В СР предложили увеличить "материнскую зарплату"

В СР предложили увеличить "материнскую зарплату" - РИА Новости, 13.09.2021

В СР предложили увеличить "материнскую зарплату"

"Материнская зарплата" должна составлять примерно два минимальных размера оплаты труда (МРОТ), считает секретарь президиума центрального совета партии... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T22:07

2021-09-13T22:07

2021-09-13T22:07

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. "Материнская зарплата" должна составлять примерно два минимальных размера оплаты труда (МРОТ), считает секретарь президиума центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" по информационной политике Марина Ким.В ходе дебатов на телеканале ОТР Ким посетовала, что если женщина рожает троих детей, то теряет 10 лет трудового стажа и определенный доход."Мы за то, чтобы материнство приравнять к профессии, и защищать трудовой стаж и платить мамам зарплату. Например до двух МРОТ, если МРОТ будет доведён до 15 тысяч рублей, то 30 тысяч рублей гарантированно получит каждая женщина, которая сегодня думает, рожать ребёнка или нет", - сказала Ким в ходе дебатов на телеканале ОТР.В связи с уходом в декрет женщине выплачивается пособие по беременности и родам: декретные выплаты начисляют всем женщинам за 70 дней до родов и 70 дней после. Пособие выплачивается в размере 100% средней зарплаты, получаемой за последние 24 месяца. Пособие по уходу за ребенком платят в течение 1,5 года, это 40% от среднего заработка (не менее 7 тысячи рублей и не более 29,6 тысячи рублей).

https://ria.ru/20210604/spravedlivorossi-1735619391.html

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политика, госдума рф, россия, партия "справедливая россия - за правду"