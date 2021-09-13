Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210913/zarplata-1749927575.html
В СР предложили увеличить "материнскую зарплату"
В СР предложили увеличить "материнскую зарплату" - РИА Новости, 13.09.2021
В СР предложили увеличить "материнскую зарплату"
"Материнская зарплата" должна составлять примерно два минимальных размера оплаты труда (МРОТ), считает секретарь президиума центрального совета партии... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T22:07
2021-09-13T22:07
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
россия
партия "справедливая россия - за правду"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738729478_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_85f0bc4a4aca7f32fb12129e567d6090.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. "Материнская зарплата" должна составлять примерно два минимальных размера оплаты труда (МРОТ), считает секретарь президиума центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" по информационной политике Марина Ким.В ходе дебатов на телеканале ОТР Ким посетовала, что если женщина рожает троих детей, то теряет 10 лет трудового стажа и определенный доход."Мы за то, чтобы материнство приравнять к профессии, и защищать трудовой стаж и платить мамам зарплату. Например до двух МРОТ, если МРОТ будет доведён до 15 тысяч рублей, то 30 тысяч рублей гарантированно получит каждая женщина, которая сегодня думает, рожать ребёнка или нет", - сказала Ким в ходе дебатов на телеканале ОТР.В связи с уходом в декрет женщине выплачивается пособие по беременности и родам: декретные выплаты начисляют всем женщинам за 70 дней до родов и 70 дней после. Пособие выплачивается в размере 100% средней зарплаты, получаемой за последние 24 месяца. Пособие по уходу за ребенком платят в течение 1,5 года, это 40% от среднего заработка (не менее 7 тысячи рублей и не более 29,6 тысячи рублей).
https://ria.ru/20210604/spravedlivorossi-1735619391.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738729478_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_e18bdf9e5b6226f8e63cacf9567b7445.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, госдума рф, россия, партия "справедливая россия - за правду"
22:07 13.09.2021
 
В СР предложили увеличить "материнскую зарплату"

"Справедливая Россия - За правду" предложила поднять "материнскую зарплату" до двух МРОТ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСъезд партии "Справедливая Россия - За правду"
Съезд партии Справедливая Россия - За правду - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. "Материнская зарплата" должна составлять примерно два минимальных размера оплаты труда (МРОТ), считает секретарь президиума центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" по информационной политике Марина Ким.
В ходе дебатов на телеканале ОТР Ким посетовала, что если женщина рожает троих детей, то теряет 10 лет трудового стажа и определенный доход.
"Мы за то, чтобы материнство приравнять к профессии, и защищать трудовой стаж и платить мамам зарплату. Например до двух МРОТ, если МРОТ будет доведён до 15 тысяч рублей, то 30 тысяч рублей гарантированно получит каждая женщина, которая сегодня думает, рожать ребёнка или нет", - сказала Ким в ходе дебатов на телеканале ОТР.
В связи с уходом в декрет женщине выплачивается пособие по беременности и родам: декретные выплаты начисляют всем женщинам за 70 дней до родов и 70 дней после. Пособие выплачивается в размере 100% средней зарплаты, получаемой за последние 24 месяца. Пособие по уходу за ребенком платят в течение 1,5 года, это 40% от среднего заработка (не менее 7 тысячи рублей и не более 29,6 тысячи рублей).
Председатель партии За Правду Захар Прилепин, лидер политической партии Патриоты России Геннадий Семигин и председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 14:30
Смерть — педофилам, свободу — Донбассу. Справороссы определили цели
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФРоссияПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36В МВД рассказали, какое наказание ждет операторов связи за подмену номеров
05:27Суд в Приамурье ужесточил приговор одному из убивших амурского тигра
05:09Инфекционист предположил, какой может быть "четвертая волна" коронавируса
04:26В Японии выявили масштабное повреждение фильтров на АЭС "Фукусима-1"
04:15Синоптик рассказал, ждет ли Москву настоящее бабье лето
03:43Легкий танк "Спрут" сбросили с вышки для проверки на прочность
03:26Эксперт оценил возможность перехода украинского языка на иероглифы
03:24Рубль вошел в список 20 самых популярных валют в мире
03:20Российские ученые нашли "эликсир молодости" в сибирской пихте
03:17В России предложили сделать обязательными три выходных после вакцинации
03:15Эксперт рассказала, через сколько времени "сгорает" ваш долг банкам
03:09Онколог назвал четыре симптома "незаметного" поражения организма раком
02:52Политолог рассказал, как Зеленский оскорбил Макрона и Меркель
02:46США осудили власти Белоруссии за "организацию" потока мигрантов на границе
02:21Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко
02:17В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
02:15Эксперт предупредил, как можно потерять деньги, скупая акции
02:15Врач назвала признаки испорченного варенья
02:06В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией
01:56В Раде раскрыли условие Москвы для встречи Путина и Зеленского
Лента новостейМолния