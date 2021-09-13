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На берегу Оби обнаружили пятно от разлива нефтепродуктов

На берегу Оби обнаружили пятно от разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 13.09.2021

На берегу Оби обнаружили пятно от разлива нефтепродуктов

Спасатели ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на обмелевшей протоке реки Обь в Новосибирской области на площади около 100 квадратных метров, сообщает РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T09:34

2021-09-13T09:34

2021-09-13T12:52

происшествия

новосибирская область

обь

колыванский район

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НОВОСИБИРСК, 13 сен – РИА Новости. Спасатели ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на обмелевшей протоке реки Обь в Новосибирской области на площади около 100 квадратных метров, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.По данным ведомства, в минувшее воскресенье очевидец сообщил, что на берегу острова Рыбачий Колыванского района в лужах на частично обмелевшей протоке реки Обь было обнаружено загрязнение береговой линии нефтепродуктами на площади около 100 квадратных метров. На место выехали спасатели и представители администрации района.В настоящее время на обмелевшей протоке реки Оби проводится операция по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.На понедельник запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности для принятия решения по сбору и утилизации загрязненного грунта, проведению рекультивационных работ, добавили в ГУМЧС.Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды и природопользования."Предполагаемым источником загрязнения является утилизированная затонувшая баржа", - отметили в прокуратуре

https://ria.ru/20210811/razliv-1745316414.html

новосибирская область

обь

колыванский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирская область, обь, колыванский район