Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210913/zagryaznenie-1749807698.html
На берегу Оби обнаружили пятно от разлива нефтепродуктов
На берегу Оби обнаружили пятно от разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 13.09.2021
На берегу Оби обнаружили пятно от разлива нефтепродуктов
Спасатели ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на обмелевшей протоке реки Обь в Новосибирской области на площади около 100 квадратных метров, сообщает РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T09:34
2021-09-13T12:52
происшествия
новосибирская область
обь
колыванский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749843665_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_f7fb0d1b046492c7e445f5ee9e414768.jpg
НОВОСИБИРСК, 13 сен – РИА Новости. Спасатели ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на обмелевшей протоке реки Обь в Новосибирской области на площади около 100 квадратных метров, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.По данным ведомства, в минувшее воскресенье очевидец сообщил, что на берегу острова Рыбачий Колыванского района в лужах на частично обмелевшей протоке реки Обь было обнаружено загрязнение береговой линии нефтепродуктами на площади около 100 квадратных метров. На место выехали спасатели и представители администрации района.В настоящее время на обмелевшей протоке реки Оби проводится операция по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.На понедельник запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности для принятия решения по сбору и утилизации загрязненного грунта, проведению рекультивационных работ, добавили в ГУМЧС.Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды и природопользования."Предполагаемым источником загрязнения является утилизированная затонувшая баржа", - отметили в прокуратуре
https://ria.ru/20210811/razliv-1745316414.html
новосибирская область
обь
колыванский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749843665_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a68319b2055fa531bb5f8ad6a0d81a54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, новосибирская область, обь, колыванский район
09:34 13.09.2021 (обновлено: 12:52 13.09.2021)
 
На берегу Оби обнаружили пятно от разлива нефтепродуктов

Спасатели ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на протоке Оби под Новосибирском

© Фото : ГУ МЧС по по Новосибирской областиЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов в Колыванском районе Новосибирской области
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов в Колыванском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Фото : ГУ МЧС по по Новосибирской области
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 13 сен – РИА Новости. Спасатели ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на обмелевшей протоке реки Обь в Новосибирской области на площади около 100 квадратных метров, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, в минувшее воскресенье очевидец сообщил, что на берегу острова Рыбачий Колыванского района в лужах на частично обмелевшей протоке реки Обь было обнаружено загрязнение береговой линии нефтепродуктами на площади около 100 квадратных метров. На место выехали спасатели и представители администрации района.
"По прибытии были обнаружены следы нефтепродуктов на обмелевшем участке воды протоки реки Обь. Спасатели установили, что радужные пятна образовались предположительно от баржи, находящейся на утилизации. Для предотвращения распространения загрязнения… на данном участке были установлены боновые заграждения длиной восемь метров. Угрозы загрязнения реки Обь нет", - говорится в сообщении.
В настоящее время на обмелевшей протоке реки Оби проводится операция по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.
На понедельник запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности для принятия решения по сбору и утилизации загрязненного грунта, проведению рекультивационных работ, добавили в ГУМЧС.
Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды и природопользования.
"Предполагаемым источником загрязнения является утилизированная затонувшая баржа", - отметили в прокуратуре
Авария на выносном причальном устройстве в районе Новороссийска. Кадр видео
11 августа, 12:27
Крупные разливы нефти и нефтепродуктов в России в 1994-2021 годах
 
ПроисшествияНовосибирская областьОбьКолыванский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:08Цена газа в Европе достигла очередного рекорда
14:07Путин не исключил, что ему придется уйти на карантин
14:06Лавров призвал Европу не политизировать тему российских вакцин от COVID-19
14:04Мясников назвал обязательные прививки
14:03Эксперты предупредили банки об участившихся масштабных атаках хакеров
14:01Ученые доказали, что переедание — не причина, а следствие ожирения
14:00В Грузии из тюрьмы освободили соучастника убийства российского следователя
13:54Источник: "Единая Россия" отменила сбор сторонников
13:54Песков прокомментировал ситуацию с коллекцией скифского золота
13:47МИД обратился к властям Чехии из-за задержания россиянина в Праге
13:45Мурашко назвал способ избежать политизации в вопросе вакцинации
13:39Песков назвал приоритеты в политике Путина
13:39Аналитик предрек цену в 800 долларов за тысячу кубометров газа в Европе
13:38Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму
13:38В Кремле не стали раскрывать детали предстоящего голосования Путина
13:35Песков ответил на вопрос, какую явку на выборах в Госдуму ожидают в Кремле
13:35Песков прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии
13:34В Кремле прокомментировали возможность поставки С-400 для Белоруссии
13:34В Кремле заявили о невозможности обсуждения Крыма Путиным и Зеленским
13:30Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год
Лента новостейМолния