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На берегу Оби обнаружили пятно от разлива нефтепродуктов
На берегу Оби обнаружили пятно от разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 13.09.2021
На берегу Оби обнаружили пятно от разлива нефтепродуктов
Спасатели ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на обмелевшей протоке реки Обь в Новосибирской области на площади около 100 квадратных метров, сообщает РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T09:34
2021-09-13T09:34
2021-09-13T12:52
происшествия
новосибирская область
обь
колыванский район
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НОВОСИБИРСК, 13 сен – РИА Новости. Спасатели ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на обмелевшей протоке реки Обь в Новосибирской области на площади около 100 квадратных метров, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.По данным ведомства, в минувшее воскресенье очевидец сообщил, что на берегу острова Рыбачий Колыванского района в лужах на частично обмелевшей протоке реки Обь было обнаружено загрязнение береговой линии нефтепродуктами на площади около 100 квадратных метров. На место выехали спасатели и представители администрации района.В настоящее время на обмелевшей протоке реки Оби проводится операция по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.На понедельник запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности для принятия решения по сбору и утилизации загрязненного грунта, проведению рекультивационных работ, добавили в ГУМЧС.Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды и природопользования."Предполагаемым источником загрязнения является утилизированная затонувшая баржа", - отметили в прокуратуре
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новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, обь, колыванский район
09:34 13.09.2021 (обновлено: 12:52 13.09.2021)
На берегу Оби обнаружили пятно от разлива нефтепродуктов
Спасатели ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на протоке Оби под Новосибирском
НОВОСИБИРСК, 13 сен – РИА Новости. Спасатели ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на обмелевшей протоке реки Обь в Новосибирской области на площади около 100 квадратных метров, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, в минувшее воскресенье очевидец сообщил, что на берегу острова Рыбачий Колыванского района
в лужах на частично обмелевшей протоке реки Обь было обнаружено загрязнение береговой линии нефтепродуктами на площади около 100 квадратных метров. На место выехали спасатели и представители администрации района.
"По прибытии были обнаружены следы нефтепродуктов на обмелевшем участке воды протоки реки Обь. Спасатели установили, что радужные пятна образовались предположительно от баржи, находящейся на утилизации. Для предотвращения распространения загрязнения… на данном участке были установлены боновые заграждения длиной восемь метров. Угрозы загрязнения реки Обь нет", - говорится в сообщении.
В настоящее время на обмелевшей протоке реки Оби проводится операция по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.
На понедельник запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности для принятия решения по сбору и утилизации загрязненного грунта, проведению рекультивационных работ, добавили в ГУМЧС.
Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды и природопользования.
"Предполагаемым источником загрязнения является утилизированная затонувшая баржа", - отметили в прокуратуре