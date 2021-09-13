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В Иркутской области нашли черный ящик после жесткой посадки L-410

В Иркутской области нашли черный ящик после жесткой посадки L-410 - РИА Новости, 13.09.2021

В Иркутской области нашли черный ящик после жесткой посадки L-410

Специалисты нашли один черный ящик самолета, совершившего жесткую посадку в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T05:53

2021-09-13T05:53

2021-09-13T09:07

происшествия

иркутская область

l-410

жесткая посадка l-410 в иркутской области

иркутск

россия

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ИРКУТСК, 13 сен — РИА Новости. Специалисты нашли один черный ящик самолета, совершившего жесткую посадку в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.L-410 авиакомпании "Сила", летевший в поселок Казачинское, приземлился в тайге в четырех километрах к юго-западу от пункта назначения. Погибли четверо: член экипажа и три пассажира. Пострадали 12 человек, трое находятся в тяжелом состоянии.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Семьям жертв выплатят по миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии — 500 тысяч, в состоянии средней тяжести — по 250 тысяч, легкой — по 100 тысяч.L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let, коммерческая эксплуатация началась в 1973 году.

иркутская область

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россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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