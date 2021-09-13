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В Иркутской области нашли черный ящик после жесткой посадки L-410
В Иркутской области нашли черный ящик после жесткой посадки L-410 - РИА Новости, 13.09.2021
В Иркутской области нашли черный ящик после жесткой посадки L-410
Специалисты нашли один черный ящик самолета, совершившего жесткую посадку в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T05:53
2021-09-13T05:53
2021-09-13T09:07
происшествия
иркутская область
l-410
жесткая посадка l-410 в иркутской области
иркутск
россия
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ИРКУТСК, 13 сен — РИА Новости. Специалисты нашли один черный ящик самолета, совершившего жесткую посадку в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.L-410 авиакомпании "Сила", летевший в поселок Казачинское, приземлился в тайге в четырех километрах к юго-западу от пункта назначения. Погибли четверо: член экипажа и три пассажира. Пострадали 12 человек, трое находятся в тяжелом состоянии.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Семьям жертв выплатят по миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии — 500 тысяч, в состоянии средней тяжести — по 250 тысяч, легкой — по 100 тысяч.L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let, коммерческая эксплуатация началась в 1973 году.
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происшествия, иркутская область, l-410, жесткая посадка l-410 в иркутской области, иркутск, россия
05:53 13.09.2021 (обновлено: 09:07 13.09.2021)
В Иркутской области нашли черный ящик после жесткой посадки L-410
В Иркутской области нашли один из черных ящиков после жесткой посадки самолета L-410