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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210913/yarmarka-1749844535.html
Международная выставка Cosmoscow 2021 пройдет в Москве в COVID-free формате
Международная выставка Cosmoscow 2021 пройдет в Москве в COVID-free формате - РИА Новости, 13.09.2021
Международная выставка Cosmoscow 2021 пройдет в Москве в COVID-free формате
Все посетители 9-й международной выставки Cosmoscow в Москве должны будут предъявить QR-код, подтверждающий отсутствие заболевания COVID-19, сообщают в... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T14:53
2021-09-13T15:10
культура
cosmoscow
музеи
выставки
новости культуры
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Все посетители 9-й международной выставки Cosmoscow в Москве должны будут предъявить QR-код, подтверждающий отсутствие заболевания COVID-19, сообщают в пресс-службе мероприятия.Отмечается, что QR-код должен подтверждать вакцинацию двухкомпонентной или однокомпонентной вакциной, зарегистрированной в РФ, наличие действующего ПЦР-теста (не менее чем за 72 часа до мероприятия), либо факт выздоровления от COVID-19, с момента которого прошло не более 6 месяцев.Cosmoscow - ярмарка современного искусства, призванная объединить коллекционеров, галеристов и художников со всего мира. Главная цель – развитие российского арт-рынка и интеграция российских художников в международный контекст. Мероприятие пройдет 18-20 сентября в Центральном Манеже.
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cosmoscow, музеи, выставки, новости культуры
14:53 13.09.2021 (обновлено: 15:10 13.09.2021)
 
Международная выставка Cosmoscow 2021 пройдет в Москве в COVID-free формате

Международная выставка Cosmoscow 2021 пройдет в Москве в формате COVID-free

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПосетители ярмарки современного искусства Cosmoscow 2020 в Гостином дворе в Москве.
Посетители ярмарки современного искусства Cosmoscow 2020 в Гостином дворе в Москве. - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Все посетители 9-й международной выставки Cosmoscow в Москве должны будут предъявить QR-код, подтверждающий отсутствие заболевания COVID-19, сообщают в пресс-службе мероприятия.
"Принимая во внимание нестабильную эпидемиологическую обстановку, а также с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, Cosmoscow 2021 состоится в формате COVID-free. Вход на ярмарку будет осуществляться при предъявлении QR кода", — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что QR-код должен подтверждать вакцинацию двухкомпонентной или однокомпонентной вакциной, зарегистрированной в РФ, наличие действующего ПЦР-теста (не менее чем за 72 часа до мероприятия), либо факт выздоровления от COVID-19, с момента которого прошло не более 6 месяцев.
Cosmoscow - ярмарка современного искусства, призванная объединить коллекционеров, галеристов и художников со всего мира. Главная цель – развитие российского арт-рынка и интеграция российских художников в международный контекст. Мероприятие пройдет 18-20 сентября в Центральном Манеже.
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