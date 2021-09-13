https://ria.ru/20210913/yarmarka-1749844535.html

Международная выставка Cosmoscow 2021 пройдет в Москве в COVID-free формате

Международная выставка Cosmoscow 2021 пройдет в Москве в COVID-free формате - РИА Новости, 13.09.2021

Международная выставка Cosmoscow 2021 пройдет в Москве в COVID-free формате

Все посетители 9-й международной выставки Cosmoscow в Москве должны будут предъявить QR-код, подтверждающий отсутствие заболевания COVID-19, сообщают в... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T14:53

2021-09-13T14:53

2021-09-13T15:10

культура

cosmoscow

музеи

выставки

новости культуры

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Все посетители 9-й международной выставки Cosmoscow в Москве должны будут предъявить QR-код, подтверждающий отсутствие заболевания COVID-19, сообщают в пресс-службе мероприятия.Отмечается, что QR-код должен подтверждать вакцинацию двухкомпонентной или однокомпонентной вакциной, зарегистрированной в РФ, наличие действующего ПЦР-теста (не менее чем за 72 часа до мероприятия), либо факт выздоровления от COVID-19, с момента которого прошло не более 6 месяцев.Cosmoscow - ярмарка современного искусства, призванная объединить коллекционеров, галеристов и художников со всего мира. Главная цель – развитие российского арт-рынка и интеграция российских художников в международный контекст. Мероприятие пройдет 18-20 сентября в Центральном Манеже.

https://ria.ru/20210910/iskusstvo-1749403013.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

cosmoscow, музеи, выставки, новости культуры