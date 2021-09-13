https://ria.ru/20210913/whatsapp-1749819369.html
WhatsApp для iPhone получит уникальную функцию
WhatsApp для iPhone получит уникальную функцию - РИА Новости, 13.09.2021
WhatsApp для iPhone получит уникальную функцию
Смартфоны Apple получат возможность преобразования голосовых сообщений в мессенджере WhatsApp в текст. Об этом сообщает портал WABetaInfo. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T10:55
2021-09-13T10:55
2021-09-13T10:56
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apple
whatsapp inc.
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Смартфоны Apple получат возможность преобразования голосовых сообщений в мессенджере WhatsApp в текст. Об этом сообщает портал WABetaInfo.Расшифровка будет работать в режиме онлайн, а сам пользователь сможет выбрать место в голосовом сообщении, которое ему нужно для преобразования в текст. Последний сохраняется в зашифрованной базе данных WhatsApp.Новая опция для голосовых сообщений будет основана на технологии распознавания речи Apple и потребует разрешения на отправку данных на серверы "яблочной" компании для расшифровки.Функция станет эксклюзивом для устройств Apple. Пока она доступна бета-тестерам приложения мессенджера, о работе распознавания на Android-устройствах не сообщается.
https://ria.ru/20210809/whatsapp-1745024252.html
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технологии, apple, whatsapp inc.