https://ria.ru/20210913/whatsapp-1749819369.html

WhatsApp для iPhone получит уникальную функцию

WhatsApp для iPhone получит уникальную функцию - РИА Новости, 13.09.2021

WhatsApp для iPhone получит уникальную функцию

Смартфоны Apple получат возможность преобразования голосовых сообщений в мессенджере WhatsApp в текст. Об этом сообщает портал WABetaInfo. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T10:55

2021-09-13T10:55

2021-09-13T10:56

наука

технологии

apple

whatsapp inc.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881289_0:236:3073:1965_1920x0_80_0_0_7021966c8422f6721f0831af7006dc66.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Смартфоны Apple получат возможность преобразования голосовых сообщений в мессенджере WhatsApp в текст. Об этом сообщает портал WABetaInfo.Расшифровка будет работать в режиме онлайн, а сам пользователь сможет выбрать место в голосовом сообщении, которое ему нужно для преобразования в текст. Последний сохраняется в зашифрованной базе данных WhatsApp.Новая опция для голосовых сообщений будет основана на технологии распознавания речи Apple и потребует разрешения на отправку данных на серверы "яблочной" компании для расшифровки.Функция станет эксклюзивом для устройств Apple. Пока она доступна бета-тестерам приложения мессенджера, о работе распознавания на Android-устройствах не сообщается.

https://ria.ru/20210809/whatsapp-1745024252.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple, whatsapp inc.