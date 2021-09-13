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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210913/vybory-1749916082.html
В Испании прошло досрочное голосование на выборах в Госдуму
В Испании прошло досрочное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 13.09.2021
В Испании прошло досрочное голосование на выборах в Госдуму
Во время досрочного голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ, прошедшего досрочно в ряде городов Испании в минувшие выходные, никаких инцидентов РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T19:52
2021-09-13T19:52
выборы в государственную думу
в мире
испания
валенсия (город)
малага
госдума рф
россия
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МАДРИД, 13 сен – РИА Новости. Во время досрочного голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ, прошедшего досрочно в ряде городов Испании в минувшие выходные, никаких инцидентов не было зафиксировано, проголосовали в общей сложности 285 человек, сообщили РИА Новости в посольстве России в Мадриде.Досрочное голосование 11 сентября состоялось в Малаге и Рокетас-дель-Мар, 12 сентября проголосовать могли те российские граждане, которые живут в Аликанте, Валенсии, Виго, Марбелье, Пальме-де-Мальорке, Сан-Себастьяне или которым удобно было проголосовать в этих городах.Основное голосование состоится 19 сентября в Мадриде, Севилье, Адехе, Барселоне, а также в княжестве Андорра.На прошлых выборах в Государственную думу в 2016 году в голосовании в Испании приняли участие 1065 человек."Посольство и генконсульство работало над тем, чтобы все российские граждане, живущие в Испании и Андорре, имели возможность проголосовать. Голосование проходит при соблюдении всех санитарно-эпидемических норм. Во все точки члены избирательных комиссий привезли маски, антисептические гели для рук, дезинфекторы, следили за соблюдением санитарной дистанции. Все избиратели должны быть в масках в обязательном порядке", - сказал пресс-секретарь российского посольства Дмитрий Болбот.Он также рассказал, что в Виго на выборах присутствовали два наблюдателя. "Голосование прошло спокойно, без эксцессов. Во всех городах, где проходило голосование, местные власти оказывали содействие, безопасность обеспечивала испанская полиция", - добавил он.В голосовании в Испании могут принять участие все граждане России, достигшие 18-летнего возраста. Предварительная регистрация не требуется. Граждане включаются в список избирателей по факту явки на участок. Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, то есть действительный загранпаспорт, если его нет, можно предъявить внутренний паспорт гражданина России. Адрес места жительства указывается со слов избирателя.
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в мире, испания, валенсия (город), малага, госдума рф, россия
19:52 13.09.2021
 
В Испании прошло досрочное голосование на выборах в Госдуму

В Испании досрочное голосование на выборах в Госдуму прошло без эксцессов

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОткрытое тестовое голосование в ЦИК России
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МАДРИД, 13 сен – РИА Новости. Во время досрочного голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ, прошедшего досрочно в ряде городов Испании в минувшие выходные, никаких инцидентов не было зафиксировано, проголосовали в общей сложности 285 человек, сообщили РИА Новости в посольстве России в Мадриде.
Досрочное голосование 11 сентября состоялось в Малаге и Рокетас-дель-Мар, 12 сентября проголосовать могли те российские граждане, которые живут в Аликанте, Валенсии, Виго, Марбелье, Пальме-де-Мальорке, Сан-Себастьяне или которым удобно было проголосовать в этих городах.
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Основное голосование состоится 19 сентября в Мадриде, Севилье, Адехе, Барселоне, а также в княжестве Андорра.
На прошлых выборах в Государственную думу в 2016 году в голосовании в Испании приняли участие 1065 человек.
"Посольство и генконсульство работало над тем, чтобы все российские граждане, живущие в Испании и Андорре, имели возможность проголосовать. Голосование проходит при соблюдении всех санитарно-эпидемических норм. Во все точки члены избирательных комиссий привезли маски, антисептические гели для рук, дезинфекторы, следили за соблюдением санитарной дистанции. Все избиратели должны быть в масках в обязательном порядке", - сказал пресс-секретарь российского посольства Дмитрий Болбот.
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Он также рассказал, что в Виго на выборах присутствовали два наблюдателя. "Голосование прошло спокойно, без эксцессов. Во всех городах, где проходило голосование, местные власти оказывали содействие, безопасность обеспечивала испанская полиция", - добавил он.
В голосовании в Испании могут принять участие все граждане России, достигшие 18-летнего возраста. Предварительная регистрация не требуется. Граждане включаются в список избирателей по факту явки на участок. Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, то есть действительный загранпаспорт, если его нет, можно предъявить внутренний паспорт гражданина России. Адрес места жительства указывается со слов избирателя.
 
Выборы в Государственную думуВ миреИспанияВаленсия (город)МалагаГосдума РФРоссия
 
 
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