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Выборы в Государственную думу
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ОП запустила горячую линию по защите избирательных прав россиян
ОП запустила горячую линию по защите избирательных прав россиян - РИА Новости, 13.09.2021
ОП запустила горячую линию по защите избирательных прав россиян
Общественная палата Российской Федерации в преддверии грядущего единого дня голосования запустила горячую линию, посвященную защите избирательных прав граждан,... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T18:45
2021-09-13T18:45
выборы в государственную думу
политика
общество
госдума рф
общественная палата рф
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Общественная палата Российской Федерации в преддверии грядущего единого дня голосования запустила горячую линию, посвященную защите избирательных прав граждан, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ."Общественная палата Российской Федерации запускает горячую линию по защите избирательных прав граждан. Приглашаем всех желающих принять участие в мониторинге в сфере избирательных прав. Звоните на нашу горячую линию и оставляйте предложения на сайте ОП РФ", - сказал председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев, слова которого приводятся в сообщении.Задать интересующие вопросы и сообщить о нарушениях смогут все участники избирательного процесса, включая самих избирателей, наблюдателей, представителей СМИ. Возможность воспользоваться горячей линией есть также у членов избирательных комиссий и кандидатов.Обращения можно направлять по многоканальному телефону: +7 (800) 737-77-66.Кроме того, 16 сентября в ОП РФ откроется ситуационный центр по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан в единый день голосования. Более 40 волонтеров в режиме реального времени будут получать информацию о ходе голосования от общественных наблюдателей на избирательных участках, а также обрабатывать сообщения, которые будут поступать через горячую линию и мобильное приложение "Общественный наблюдатель". Во время выборов в ситуационном центре ОП РФ также будет осуществляться наблюдение за ходом ДЭГ.
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политика, общество, госдума рф, общественная палата рф, выборы в государственную думу, россия
18:45 13.09.2021
 
ОП запустила горячую линию по защите избирательных прав россиян

Общественная палата запустила горячую линию, посвященную защите избирательных прав россиян

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Общественная палата Российской Федерации в преддверии грядущего единого дня голосования запустила горячую линию, посвященную защите избирательных прав граждан, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.
"Общественная палата Российской Федерации запускает горячую линию по защите избирательных прав граждан. Приглашаем всех желающих принять участие в мониторинге в сфере избирательных прав. Звоните на нашу горячую линию и оставляйте предложения на сайте ОП РФ", - сказал председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев, слова которого приводятся в сообщении.
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Задать интересующие вопросы и сообщить о нарушениях смогут все участники избирательного процесса, включая самих избирателей, наблюдателей, представителей СМИ. Возможность воспользоваться горячей линией есть также у членов избирательных комиссий и кандидатов.
Обращения можно направлять по многоканальному телефону: +7 (800) 737-77-66.
Кроме того, 16 сентября в ОП РФ откроется ситуационный центр по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан в единый день голосования. Более 40 волонтеров в режиме реального времени будут получать информацию о ходе голосования от общественных наблюдателей на избирательных участках, а также обрабатывать сообщения, которые будут поступать через горячую линию и мобильное приложение "Общественный наблюдатель". Во время выборов в ситуационном центре ОП РФ также будет осуществляться наблюдение за ходом ДЭГ.
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