Песков ответил на вопрос, какую явку на выборах в Госдуму ожидают в Кремле
Песков: в России нет минимальной явки на выборах, нужно исходить из духа и буквы закона
© РИА Новости / Максим БогодвидОбработка помещения во время презентации работы участковой избирательной комиссии
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать прогнозов по явке избирателей на предстоящих выборах в Госдуму, заявив, что в России нет минимальной явки и нужно исходить из духа и буквы закона.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что, как ожидается, явка на предстоящих в сентябре в России выборах будет не ниже, чем была в 2016 году (тогда она составила около 48%).
"Мы увидим с вами явку буквально через несколько дней. Вы знаете, что скоро уже начинается голосование, мы вышли на финишную прямую. Здесь нужно ориентироваться все-таки на мнение специалистов по избирательным кампаниям", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, какую явку на выборах в Госдуму ожидают в Кремле.
"Вы знаете, что у нас нету минимальной явки. В первую очередь нужно исходить из буквы и духа закона", - добавил представитель Кремля.
Как отметил Песков, избирательная кампания в этом году проходит и уже завершается "по всем законам".
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.