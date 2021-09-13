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Песков ответил на вопрос, какую явку на выборах в Госдуму ожидают в Кремле
Песков ответил на вопрос, какую явку на выборах в Госдуму ожидают в Кремле - РИА Новости, 13.09.2021
Песков ответил на вопрос, какую явку на выборах в Госдуму ожидают в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать прогнозов по явке избирателей на предстоящих выборах в Госдуму, заявив, что в России нет минимальной РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T13:35
2021-09-13T13:35
политика
дмитрий песков
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать прогнозов по явке избирателей на предстоящих выборах в Госдуму, заявив, что в России нет минимальной явки и нужно исходить из духа и буквы закона.Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что, как ожидается, явка на предстоящих в сентябре в России выборах будет не ниже, чем была в 2016 году (тогда она составила около 48%)."Вы знаете, что у нас нету минимальной явки. В первую очередь нужно исходить из буквы и духа закона", - добавил представитель Кремля.Как отметил Песков, избирательная кампания в этом году проходит и уже завершается "по всем законам".Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, дмитрий песков, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
13:35 13.09.2021
 
Песков ответил на вопрос, какую явку на выборах в Госдуму ожидают в Кремле

Песков: в России нет минимальной явки на выборах, нужно исходить из духа и буквы закона

© РИА Новости / Максим БогодвидОбработка помещения во время презентации работы участковой избирательной комиссии
Обработка помещения во время презентации работы участковой избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать прогнозов по явке избирателей на предстоящих выборах в Госдуму, заявив, что в России нет минимальной явки и нужно исходить из духа и буквы закона.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что, как ожидается, явка на предстоящих в сентябре в России выборах будет не ниже, чем была в 2016 году (тогда она составила около 48%).
"Мы увидим с вами явку буквально через несколько дней. Вы знаете, что скоро уже начинается голосование, мы вышли на финишную прямую. Здесь нужно ориентироваться все-таки на мнение специалистов по избирательным кампаниям", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, какую явку на выборах в Госдуму ожидают в Кремле.
"Вы знаете, что у нас нету минимальной явки. В первую очередь нужно исходить из буквы и духа закона", - добавил представитель Кремля.
Как отметил Песков, избирательная кампания в этом году проходит и уже завершается "по всем законам".
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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