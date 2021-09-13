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Песков ответил на вопрос, какую явку на выборах в Госдуму ожидают в Кремле

Песков ответил на вопрос, какую явку на выборах в Госдуму ожидают в Кремле - РИА Новости, 13.09.2021

Песков ответил на вопрос, какую явку на выборах в Госдуму ожидают в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать прогнозов по явке избирателей на предстоящих выборах в Госдуму, заявив, что в России нет минимальной РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T13:35

2021-09-13T13:35

2021-09-13T13:35

политика

дмитрий песков

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать прогнозов по явке избирателей на предстоящих выборах в Госдуму, заявив, что в России нет минимальной явки и нужно исходить из духа и буквы закона.Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что, как ожидается, явка на предстоящих в сентябре в России выборах будет не ниже, чем была в 2016 году (тогда она составила около 48%)."Вы знаете, что у нас нету минимальной явки. В первую очередь нужно исходить из буквы и духа закона", - добавил представитель Кремля.Как отметил Песков, избирательная кампания в этом году проходит и уже завершается "по всем законам".Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

россия

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2021

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политика, дмитрий песков, госдума рф, выборы в государственную думу, россия