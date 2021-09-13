https://ria.ru/20210913/vybory-1749830662.html

Досрочное голосование за депутатов Госдумы в отдаленных регионах

Досрочное голосование за депутатов Госдумы в отдаленных регионах - РИА Новости, 13.09.2021

Досрочное голосование за депутатов Госдумы в отдаленных регионах

В российских регионах проходит досрочное голосование на выборах в Госдуму. Работа избиркомов в труднодоступных местах — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 13.09.2021

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2021-09-13T13:16

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фото

выборы в государственную думу

выборы

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госдума рф

депутаты

россия

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В российских регионах проходит досрочное голосование на выборах в Госдуму. Работа избиркомов в труднодоступных местах — в фотоленте Ria.ru.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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