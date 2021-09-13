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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210913/vybory-1749830662.html
Досрочное голосование за депутатов Госдумы в отдаленных регионах
Досрочное голосование за депутатов Госдумы в отдаленных регионах - РИА Новости, 13.09.2021
Досрочное голосование за депутатов Госдумы в отдаленных регионах
В российских регионах проходит досрочное голосование на выборах в Госдуму. Работа избиркомов в труднодоступных местах — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T13:16
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выборы в государственную думу
выборы
голосование
госдума рф
депутаты
россия
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В российских регионах проходит досрочное голосование на выборах в Госдуму. Работа избиркомов в труднодоступных местах — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, выборы, голосование, госдума рф, депутаты, россия
13:16 13.09.2021 (обновлено: 13:18 13.09.2021)
 

Досрочное голосование за депутатов Госдумы в отдаленных регионах

Читать ria.ru в
В российских регионах проходит досрочное голосование на выборах в Госдуму. Работа избиркомов в труднодоступных местах — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Досрочное голосование организовали в отдаленных районах, на судах, которые во время выборов будут находиться в плавании, и на полярных станциях.

Коренные жителей Ямала на досрочном голосовании в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
1 из 16

Досрочное голосование организовали в отдаленных районах, на судах, которые во время выборов будут находиться в плавании, и на полярных станциях.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Голосование в 36 субъектах Российской Федерации стартовало 29 августа и продлится по 16 сентября.

Члены избирательной комиссии на выездном досрочном голосовании в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
2 из 16

Голосование в 36 субъектах Российской Федерации стартовало 29 августа и продлится по 16 сентября.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Кроме того, с третьего сентября голосование идет на участках за рубежом.

Коренная жительница Ямала на досрочном голосовании депутатов в Государственной Думы РФ в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
3 из 16

Кроме того, с третьего сентября голосование идет на участках за рубежом.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

К седьмому сентября голоса за будущих депутатов Госдумы отдали почти 50 тысяч человек.

Коренные жители Ямала из народа ненцев голосуют на досрочных выборах депутатов Государственной Думы РФ в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
4 из 16

К седьмому сентября голоса за будущих депутатов Госдумы отдали почти 50 тысяч человек.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В российских регионах досрочно проголосовали 41 869 избирателей, за пределами страны — 7 868.

Досрочное голосование ненцев в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
5 из 16

В российских регионах досрочно проголосовали 41 869 избирателей, за пределами страны — 7 868.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

По прогнозам Центризбиркома, явка на предстоящих выборах будет не ниже, чем в 2016 году.

Члены избирательной комиссии в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
6 из 16

По прогнозам Центризбиркома, явка на предстоящих выборах будет не ниже, чем в 2016 году.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

На выборах депутатов нижней палаты парламента пять лет назад явка составила 48%.

Коренной житель Ямала из народа ненцев голосует на досрочном голосование в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
7 из 16

На выборах депутатов нижней палаты парламента пять лет назад явка составила 48%.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Член избирательной комиссии работает на выездном голосовании в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

Член избирательной комиссии работает на выездном досрочном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
8 из 16

Член избирательной комиссии работает на выездном голосовании в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на 19 сентября.

Ханты - коренные жители Ямала - голосуют на досрочных выборах депутатов Государственной Думы РФ в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
9 из 16

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на 19 сентября.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В этом году голосование решено проводить три дня — 17, 18 и 19 сентября.

Члены избирательной комиссии работают на выездном досрочном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
10 из 16

В этом году голосование решено проводить три дня — 17, 18 и 19 сентября.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Более половины российских избирателей поддерживают идею проводить голосование в течение нескольких дней.

Коренной житель Ямала из народа хантов на досрочном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
11 из 16

Более половины российских избирателей поддерживают идею проводить голосование в течение нескольких дней.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В числе плюсов многодневного голосования люди называют удобство и безопасность.

Коренная жительница Ямала из народа хантов голосует на досрочном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
12 из 16

В числе плюсов многодневного голосования люди называют удобство и безопасность.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

Выездное досрочное голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ в деревне Змеинка Кемеровской области
13 из 16

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

По партийным спискам в Думу проходят 225 депутатов, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Члены избирательной комиссии на выездном досрочном голосовании в деревне Змеинка Кемеровской области
14 из 16

По партийным спискам в Думу проходят 225 депутатов, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.

Члены избирательной комиссии на выездном досрочном голосовании в деревне Змеинка Кемеровской области
15 из 16

Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Мальчик держит флажок с символикой выборов на Ямале.

Мальчик держит флажок с символикой выборов депутатов Государственной Думы РФ
16 из 16

Мальчик держит флажок с символикой выборов на Ямале.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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