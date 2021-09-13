Досрочное голосование за депутатов Госдумы в отдаленных регионах
Досрочное голосование организовали в отдаленных районах, на судах, которые во время выборов будут находиться в плавании, и на полярных станциях.
Досрочное голосование организовали в отдаленных районах, на судах, которые во время выборов будут находиться в плавании, и на полярных станциях.
Голосование в 36 субъектах Российской Федерации стартовало 29 августа и продлится по 16 сентября.
Голосование в 36 субъектах Российской Федерации стартовало 29 августа и продлится по 16 сентября.
Кроме того, с третьего сентября голосование идет на участках за рубежом.
Кроме того, с третьего сентября голосование идет на участках за рубежом.
К седьмому сентября голоса за будущих депутатов Госдумы отдали почти 50 тысяч человек.
К седьмому сентября голоса за будущих депутатов Госдумы отдали почти 50 тысяч человек.
В российских регионах досрочно проголосовали 41 869 избирателей, за пределами страны — 7 868.
В российских регионах досрочно проголосовали 41 869 избирателей, за пределами страны — 7 868.
По прогнозам Центризбиркома, явка на предстоящих выборах будет не ниже, чем в 2016 году.
По прогнозам Центризбиркома, явка на предстоящих выборах будет не ниже, чем в 2016 году.
На выборах депутатов нижней палаты парламента пять лет назад явка составила 48%.
На выборах депутатов нижней палаты парламента пять лет назад явка составила 48%.
Член избирательной комиссии работает на выездном голосовании в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
Член избирательной комиссии работает на выездном голосовании в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на 19 сентября.
Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на 19 сентября.
В этом году голосование решено проводить три дня — 17, 18 и 19 сентября.
В этом году голосование решено проводить три дня — 17, 18 и 19 сентября.
Более половины российских избирателей поддерживают идею проводить голосование в течение нескольких дней.
Более половины российских избирателей поддерживают идею проводить голосование в течение нескольких дней.
В числе плюсов многодневного голосования люди называют удобство и безопасность.
В числе плюсов многодневного голосования люди называют удобство и безопасность.
Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.
Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.
По партийным спискам в Думу проходят 225 депутатов, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
По партийным спискам в Думу проходят 225 депутатов, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.
Мальчик держит флажок с символикой выборов на Ямале.
Мальчик держит флажок с символикой выборов на Ямале.