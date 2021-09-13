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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210913/vybory-1749824804.html
В МИД Китая призвали внешние силы не вмешиваться в выборы в России
В МИД Китая призвали внешние силы не вмешиваться в выборы в России - РИА Новости, 13.09.2021
В МИД Китая призвали внешние силы не вмешиваться в выборы в России
Выборы в Госдуму - это внутреннее дело России, другие государства не должны вмешиваться в них, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:25
2021-09-13T11:30
выборы в государственную думу
политика
китай
мид кнр
госдума рф
россия
чжао лицзянь
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ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. Выборы в Госдуму - это внутреннее дело России, другие государства не должны вмешиваться в них, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в понедельник."Китай считает, что выборы в Государственную Думу - это целиком внутреннее дело России, и внешние силы не должны вмешиваться в них", - заявил Чжао Лицзянь.Чжао Лицзянь также выразил надежду, что выборы в России пройдут "гладко и успешно".Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления российского ЦИК.
https://ria.ru/20210831/provokatsii-1747962178.html
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политика, китай, мид кнр, госдума рф, россия, чжао лицзянь
11:25 13.09.2021 (обновлено: 11:30 13.09.2021)
 
В МИД Китая призвали внешние силы не вмешиваться в выборы в России

Спикер МИД Китая Чжао Лицзянь: выборы в Думу целиком являются внутренним делом России

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. Выборы в Госдуму - это внутреннее дело России, другие государства не должны вмешиваться в них, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в понедельник.
"Китай считает, что выборы в Государственную Думу - это целиком внутреннее дело России, и внешние силы не должны вмешиваться в них", - заявил Чжао Лицзянь.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 11:58
Лавров рассказал о провокациях против России перед выборами в Госдуму
Чжао Лицзянь также выразил надежду, что выборы в России пройдут "гладко и успешно".
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления российского ЦИК.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаКитайМИД КНРГосдума РФРоссияЧжао Лицзянь
 
 
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