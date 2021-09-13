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В МИД Китая призвали внешние силы не вмешиваться в выборы в России
В МИД Китая призвали внешние силы не вмешиваться в выборы в России - РИА Новости, 13.09.2021
В МИД Китая призвали внешние силы не вмешиваться в выборы в России
Выборы в Госдуму - это внутреннее дело России, другие государства не должны вмешиваться в них, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:25
2021-09-13T11:25
2021-09-13T11:30
выборы в государственную думу
политика
китай
мид кнр
госдума рф
россия
чжао лицзянь
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ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. Выборы в Госдуму - это внутреннее дело России, другие государства не должны вмешиваться в них, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в понедельник."Китай считает, что выборы в Государственную Думу - это целиком внутреннее дело России, и внешние силы не должны вмешиваться в них", - заявил Чжао Лицзянь.Чжао Лицзянь также выразил надежду, что выборы в России пройдут "гладко и успешно".Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления российского ЦИК.
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политика, китай, мид кнр, госдума рф, россия, чжао лицзянь
11:25 13.09.2021 (обновлено: 11:30 13.09.2021)
В МИД Китая призвали внешние силы не вмешиваться в выборы в России
Спикер МИД Китая Чжао Лицзянь: выборы в Думу целиком являются внутренним делом России