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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210913/vybory-1749790179.html
Завершается подача заявлений на онлайн-голосование на выборах в Госдуму
Завершается подача заявлений на онлайн-голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 13.09.2021
Завершается подача заявлений на онлайн-голосование на выборах в Госдуму
Завершается подача заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в России в сентябре этого года, следует из документов Центральной... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T00:19
2021-09-13T01:07
выборы в государственную думу
политика
москва
госдума рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
николай булаев
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Завершается подача заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в России в сентябре этого года, следует из документов Центральной избирательной комиссии.Согласно утвержденному ЦИК порядку, дистанционное электронное голосование будет проводиться в семи субъектах с 8:00 мск 17 сентября до 20:00 мск 19 сентября.Подать заявление можно на портале госуслуг или mos.ru. Голосование пройдет на порталах vybory.gov.ru и mos.ru.Как сообщал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, на 10 сентября поступило свыше 2,2 миллиона заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. При этом, по данным ЦИК, в Москве подано свыше 1,6 миллиона таких заявлений, в Ростовской области — более 260 тысяч.Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. Сделать это дистанционно они смогут, если прошли верификацию на портале госуслуг.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению ЦИК, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
https://ria.ru/20210912/vybory-1749377289.html
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политика, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, николай булаев, донецкая народная республика, россия
00:19 13.09.2021 (обновлено: 01:07 13.09.2021)
 
Завершается подача заявлений на онлайн-голосование на выборах в Госдуму

ЦИК: завершается подача заявлений на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Завершается подача заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в России в сентябре этого года, следует из документов Центральной избирательной комиссии.
Согласно утвержденному ЦИК порядку, дистанционное электронное голосование будет проводиться в семи субъектах с 8:00 мск 17 сентября до 20:00 мск 19 сентября.

"Заявление для участия в дистанционном электронном голосовании (далее — заявление ДЭГ) подается избирателем в электронном виде с использованием ЕПГУ не ранее 2 августа 2021 года и не позднее 24.00 по московскому времени 13 сентября 2021 года. Избирателем подается одно заявление ДЭГ по всем выборам, на которых он обладает активным избирательным правом", — отмечается в документе.

Подать заявление можно на портале госуслуг или mos.ru. Голосование пройдет на порталах vybory.gov.ru и mos.ru.
Как сообщал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, на 10 сентября поступило свыше 2,2 миллиона заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. При этом, по данным ЦИК, в Москве подано свыше 1,6 миллиона таких заявлений, в Ростовской области — более 260 тысяч.
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Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. Сделать это дистанционно они смогут, если прошли верификацию на портале госуслуг.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению ЦИК, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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