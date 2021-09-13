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Завершается подача заявлений на онлайн-голосование на выборах в Госдуму

Завершается подача заявлений на онлайн-голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 13.09.2021

Завершается подача заявлений на онлайн-голосование на выборах в Госдуму

Завершается подача заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в России в сентябре этого года, следует из документов Центральной... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T00:19

2021-09-13T00:19

2021-09-13T01:07

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Завершается подача заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в России в сентябре этого года, следует из документов Центральной избирательной комиссии.Согласно утвержденному ЦИК порядку, дистанционное электронное голосование будет проводиться в семи субъектах с 8:00 мск 17 сентября до 20:00 мск 19 сентября.Подать заявление можно на портале госуслуг или mos.ru. Голосование пройдет на порталах vybory.gov.ru и mos.ru.Как сообщал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, на 10 сентября поступило свыше 2,2 миллиона заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. При этом, по данным ЦИК, в Москве подано свыше 1,6 миллиона таких заявлений, в Ростовской области — более 260 тысяч.Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. Сделать это дистанционно они смогут, если прошли верификацию на портале госуслуг.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению ЦИК, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210912/vybory-1749377289.html

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политика, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, николай булаев, донецкая народная республика, россия