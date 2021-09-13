https://ria.ru/20210913/vuchich-1749920137.html

Вучич рассказал, почему Сербия не вступит в Евросоюз

Вучич рассказал, почему Сербия не вступит в Евросоюз - РИА Новости, 13.09.2021

Вучич рассказал, почему Сербия не вступит в Евросоюз

Сербия знает, что не вступит в ЕС до решения вопроса Косово, Белград выступает за поиск компромиссного решения в диалоге, заявил президент Сербии Александр... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T20:38

2021-09-13T20:38

2021-09-13T20:50

в мире

косово

сербия

европа

ангела меркель

евросоюз

александр вучич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164861_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_c9f867d3745a69e9a4f8672eb02d3123.jpg

БЕЛГРАД, 13 сен – РИА Новости. Сербия знает, что не вступит в ЕС до решения вопроса Косово, Белград выступает за поиск компромиссного решения в диалоге, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Белград.Меркель в понедельник прибыла с рабочим визитом в Сербию. После торжественной встречи в аэропорту Вучич принял германского канцлера в правительственном комплексе "Палата Сербия". Там они провели разговор за закрытыми дверями и сделали заявления для СМИ."Мы всегда готовы разговаривать обо всех компромиссных решениях, перед тем стать более открытыми, обеспечить поток товаров, услуг и капитала и стать ближе... Отдаем ли мы отчет в том, что не станем членами ЕС до решения этой проблемы - мы абсолютно отдаем себе отчет в этом и знаем, насколько это тяжело и проблематично", - заявил Вучич.Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Мартина Фитц информировала ранее, что Меркель 13-14 сентября посетит Сербию и Албанию, где встретится как с лидерами двух стран, так и с руководителями Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и самопровозглашенной республики Косово.

https://ria.ru/20210911/ukraina-1749671179.html

косово

сербия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, косово, сербия, европа, ангела меркель, евросоюз, александр вучич