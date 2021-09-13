https://ria.ru/20210913/vuchich-1749920137.html
Вучич рассказал, почему Сербия не вступит в Евросоюз
Вучич рассказал, почему Сербия не вступит в Евросоюз - РИА Новости, 13.09.2021
Вучич рассказал, почему Сербия не вступит в Евросоюз
Сербия знает, что не вступит в ЕС до решения вопроса Косово, Белград выступает за поиск компромиссного решения в диалоге, заявил президент Сербии Александр... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T20:38
2021-09-13T20:38
2021-09-13T20:50
в мире
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сербия
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ангела меркель
евросоюз
александр вучич
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БЕЛГРАД, 13 сен – РИА Новости. Сербия знает, что не вступит в ЕС до решения вопроса Косово, Белград выступает за поиск компромиссного решения в диалоге, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Белград.Меркель в понедельник прибыла с рабочим визитом в Сербию. После торжественной встречи в аэропорту Вучич принял германского канцлера в правительственном комплексе "Палата Сербия". Там они провели разговор за закрытыми дверями и сделали заявления для СМИ."Мы всегда готовы разговаривать обо всех компромиссных решениях, перед тем стать более открытыми, обеспечить поток товаров, услуг и капитала и стать ближе... Отдаем ли мы отчет в том, что не станем членами ЕС до решения этой проблемы - мы абсолютно отдаем себе отчет в этом и знаем, насколько это тяжело и проблематично", - заявил Вучич.Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Мартина Фитц информировала ранее, что Меркель 13-14 сентября посетит Сербию и Албанию, где встретится как с лидерами двух стран, так и с руководителями Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и самопровозглашенной республики Косово.
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в мире, косово, сербия, европа, ангела меркель, евросоюз, александр вучич
20:38 13.09.2021 (обновлено: 20:50 13.09.2021)
Вучич рассказал, почему Сербия не вступит в Евросоюз
Президент Вучич: Сербия не вступит в ЕС пока не решится вопрос по Косово
БЕЛГРАД, 13 сен – РИА Новости. Сербия
знает, что не вступит в ЕС до решения вопроса Косово, Белград выступает за поиск компромиссного решения в диалоге, заявил президент Сербии Александр Вучич
в ходе визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель
в Белград.
Меркель в понедельник прибыла с рабочим визитом в Сербию. После торжественной встречи в аэропорту Вучич принял германского канцлера в правительственном комплексе "Палата Сербия". Там они провели разговор за закрытыми дверями и сделали заявления для СМИ.
"Мы всегда готовы разговаривать обо всех компромиссных решениях, перед тем стать более открытыми, обеспечить поток товаров, услуг и капитала и стать ближе... Отдаем ли мы отчет в том, что не станем членами ЕС до решения этой проблемы - мы абсолютно отдаем себе отчет в этом и знаем, насколько это тяжело и проблематично", - заявил Вучич.
Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Мартина Фитц информировала ранее, что Меркель 13-14 сентября посетит Сербию и Албанию, где встретится как с лидерами двух стран, так и с руководителями Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и самопровозглашенной республики Косово.