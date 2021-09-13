https://ria.ru/20210913/vrachi-1749913858.html
Почти 700 участков подобрали врачам в МО
Почти 700 участков подобрали врачам в МО - РИА Новости, 13.09.2021
Почти 700 участков подобрали врачам в МО
Врачам Московской области подобрали 670 бесплатных земельных участков. Программа предоставления участков безвозмездно охватывает медиков 36 специальностей,... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T19:28
2021-09-13T19:28
2021-09-13T19:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749913299_0:101:3026:1803_1920x0_80_0_0_4969e42c448e17e5c2342c41fbf0b6b4.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Врачам Московской области подобрали 670 бесплатных земельных участков. Программа предоставления участков безвозмездно охватывает медиков 36 специальностей, сообщил телеканал "360".Закон, который позволяет предоставлять врачам из региона земельный участок бесплатно, был принят в июле 2021 года. Он охватывает медиков 36 специальностей из 31 округа МО. Получить участок смогут медики, проработавшие в любом учреждении Московской области более трех лет.Участки, выдаваемые врачам, должны иметь размеры 8–15 соток, к ним должна вести дорога с твердым покрытием, также необходимо наличие возможности подключения к электросетям и подключения газа по программе "Социальная газификация".
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749913299_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_2d2a798963081fec8674aecdaeeac46b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.
Врачам Московской области подобрали 670 бесплатных земельных участков. Программа предоставления участков безвозмездно охватывает медиков 36 специальностей, сообщил телеканал "360"
.
"На сегодняшний день у нас под программу предоставления безвозмездно участков попадают более 3,5 тысячи врачей. Уже более 2,5 тысячи врачей изъявили желание получить такой земельный участок, и органами местного самоуправления уже одобрено 670 земельных участков", – сообщил зампред правительства региона — министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.
Закон, который позволяет предоставлять врачам из региона земельный участок бесплатно, был принят в июле 2021 года. Он охватывает медиков 36 специальностей из 31 округа МО. Получить участок смогут медики, проработавшие в любом учреждении Московской области более трех лет.
Участки, выдаваемые врачам, должны иметь размеры 8–15 соток, к ним должна вести дорога с твердым покрытием, также необходимо наличие возможности подключения к электросетям и подключения газа по программе "Социальная газификация".