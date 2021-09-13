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Почти 700 участков подобрали врачам в МО

Почти 700 участков подобрали врачам в МО - РИА Новости, 13.09.2021

Почти 700 участков подобрали врачам в МО

Врачам Московской области подобрали 670 бесплатных земельных участков. Программа предоставления участков безвозмездно охватывает медиков 36 специальностей,... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T19:28

2021-09-13T19:28

2021-09-13T19:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Врачам Московской области подобрали 670 бесплатных земельных участков. Программа предоставления участков безвозмездно охватывает медиков 36 специальностей, сообщил телеканал "360".Закон, который позволяет предоставлять врачам из региона земельный участок бесплатно, был принят в июле 2021 года. Он охватывает медиков 36 специальностей из 31 округа МО. Получить участок смогут медики, проработавшие в любом учреждении Московской области более трех лет.Участки, выдаваемые врачам, должны иметь размеры 8–15 соток, к ним должна вести дорога с твердым покрытием, также необходимо наличие возможности подключения к электросетям и подключения газа по программе "Социальная газификация".

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)