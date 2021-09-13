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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210913/vrachi-1749913858.html
Почти 700 участков подобрали врачам в МО
Почти 700 участков подобрали врачам в МО - РИА Новости, 13.09.2021
Почти 700 участков подобрали врачам в МО
Врачам Московской области подобрали 670 бесплатных земельных участков. Программа предоставления участков безвозмездно охватывает медиков 36 специальностей,... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T19:28
2021-09-13T19:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Врачам Московской области подобрали 670 бесплатных земельных участков. Программа предоставления участков безвозмездно охватывает медиков 36 специальностей, сообщил телеканал "360".Закон, который позволяет предоставлять врачам из региона земельный участок бесплатно, был принят в июле 2021 года. Он охватывает медиков 36 специальностей из 31 округа МО. Получить участок смогут медики, проработавшие в любом учреждении Московской области более трех лет.Участки, выдаваемые врачам, должны иметь размеры 8–15 соток, к ним должна вести дорога с твердым покрытием, также необходимо наличие возможности подключения к электросетям и подключения газа по программе "Социальная газификация".
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московская область (подмосковье)
19:28 13.09.2021
 

Почти 700 участков подобрали врачам в МО

© РИА Новости / Сергей ПятаковДом на садовом участке в Московской области
Дом на садовом участке в Московской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Врачам Московской области подобрали 670 бесплатных земельных участков. Программа предоставления участков безвозмездно охватывает медиков 36 специальностей, сообщил телеканал "360".
"На сегодняшний день у нас под программу предоставления безвозмездно участков попадают более 3,5 тысячи врачей. Уже более 2,5 тысячи врачей изъявили желание получить такой земельный участок, и органами местного самоуправления уже одобрено 670 земельных участков", – сообщил зампред правительства региона — министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.
Закон, который позволяет предоставлять врачам из региона земельный участок бесплатно, был принят в июле 2021 года. Он охватывает медиков 36 специальностей из 31 округа МО. Получить участок смогут медики, проработавшие в любом учреждении Московской области более трех лет.
Участки, выдаваемые врачам, должны иметь размеры 8–15 соток, к ним должна вести дорога с твердым покрытием, также необходимо наличие возможности подключения к электросетям и подключения газа по программе "Социальная газификация".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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