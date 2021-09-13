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В Польше врачи установили палатки перед зданием правительства
В Польше врачи установили палатки перед зданием правительства - РИА Новости, 13.09.2021
В Польше врачи установили палатки перед зданием правительства
Польские медики установили палатки перед зданием кабинета министров страны в Варшаве в знак протеста против низких зарплат, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T12:59
2021-09-13T12:59
2021-09-13T12:59
в мире
зарплата
варшава
польша
врачи
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 13 сен – РИА Новости. Польские медики установили палатки перед зданием кабинета министров страны в Варшаве в знак протеста против низких зарплат, передает корреспондент РИА Новости.Участвующие в акции врачи, фельдшеры, акушерки, медицинские спасатели добиваются увеличения расходов на систему здравоохранения до 8% ВВП, повышения оплаты их труда, в том числе немедленного изменения закона о порядке установления минимальной оплаты труда, найма необходимого количества немедицинского вспомогательного и административного персонала.В понедельник медики разбили напротив здания кабмина на Уяздовских аллеях около 15 палаток. Они также принесли с собой плакаты "Мы действуем во благо пациента", "Пациенты в опасности".Полиция не вмешивается в действия протестующих.Ранее была предпринята попытка встречи министра здравоохранения Адама Недзельского с оргкомитетом протеста. Встреча продлилась несколько минут и закончилась фиаско. Медиков не утроило то, что на ней не присутствовал премьер-министр Матеуш Моравецкий, что изначально было условием переговоров со стороны протестующих.
https://ria.ru/20210911/prokuror-1749694213.html
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в мире, зарплата, варшава, польша, врачи, матеуш моравецкий
В Польше врачи установили палатки перед зданием правительства
Протестующие против низких зарплат медики установили палатки перед зданием кабмина Польши