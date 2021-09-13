https://ria.ru/20210913/voyna-1749804594.html
В Раде предрекли Украине гражданскую войну
В Раде предрекли Украине гражданскую войну - РИА Новости, 13.09.2021
В Раде предрекли Украине гражданскую войну
появлению большого числа неподсудных радикалов, способных поставить Украину на грань гражданской войны. Об этом в эфире телеканала "Первый независимый" заявил... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T09:03
2021-09-13T09:03
2021-09-13T09:03
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Рост русофобских настроений привел к появлению большого числа неподсудных радикалов, способных поставить Украину на грань гражданской войны. Об этом в эфире телеканала "Первый независимый" заявил депутат Верховной рады Олег Волошин.По его словам, уже сейчас в стране найдется несколько десятков тысяч "горячих голов", готовых пойти на штурм парламента.Политик считает, что избежать столкновений в украинском обществе поможет жесткая позиция западных стран, которые в настоящее время лишь усугубляют ситуацию, распространяя призывы о взятии реванша в Донбассе.По его словам, вместо того, чтобы помогать людям преодолевать посттравматический синдром, его усугубляют на Украине.Отношения между Москвой и Киевом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после государственного переворота в феврале 2014 года. Украина неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.Кремль отрицает любые обвинения и называет их неприемлемыми. В России не раз заявляли, что Украина переживает внутриполитический кризис и Москва заинтересована, чтобы Киев его преодолел
https://ria.ru/20210912/ukraina-1749716179.html
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в мире, украина, верховная рада украины, донбасс, олег волошин, россия
В Раде предрекли Украине гражданскую войну
Депутат Рады Волошин: националисты-русофобы могут развязать гражданскую войну на Украине
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости.
Рост русофобских настроений привел к
появлению большого числа неподсудных радикалов, способных поставить Украину на грань гражданской войны. Об этом в эфире телеканала "Первый независимый"
заявил депутат Верховной рады Олег Волошин
.
По его словам, уже сейчас в стране найдется несколько десятков тысяч "горячих голов", готовых пойти на штурм парламента.
Политик считает, что избежать столкновений в украинском обществе поможет жесткая позиция западных стран, которые в настоящее время лишь усугубляют ситуацию, распространяя призывы о взятии реванша в Донбассе.
По его словам, вместо того, чтобы помогать людям преодолевать посттравматический синдром, его усугубляют на Украине.
"Вы герои войны, мы еще победим, пройдём парадом по Донецку". Вместо того чтобы объяснять: "У вас сын погиб. Вы хотите, чтобы погиб ещё один? Давайте договариваться", — сказал он
Отношения между Москвой и Киевом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после государственного переворота в феврале 2014 года. Украина неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.
Кремль отрицает любые обвинения и называет их неприемлемыми. В России не раз заявляли, что Украина переживает внутриполитический кризис и Москва заинтересована, чтобы Киев его преодолел