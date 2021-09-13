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В Раде рассказали о "громкой военной победе" над Москвой
В Раде рассказали о "громкой военной победе" над Москвой - РИА Новости, 13.09.2021
В Раде рассказали о "громкой военной победе" над Москвой
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко назвал в Telegram итог битвы под Оршей 8 сентября 1514 года победой Украины над Москвой. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T01:58
2021-09-13T11:58
в мире
москва
верховная рада украины
алексей гончаренко
россия
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко назвал в Telegram итог битвы под Оршей 8 сентября 1514 года победой Украины над Москвой.Как написал парламентарий, совместное с поляками и литовцами войско под командованием Константина Острожского, которого Гончаренко назвал "украинским полководцем", "вдребезги разгромило" московские рати.Кроме того, депутат не ограничился собственными трактовками исторических событий XVI века и пообещал украинцам снова "победить" Россию.Битва под Оршей 8 сентября 1514 года произошла во время русско-литовской войны 1512-1522 годов. Русское войско потерпело поражение от объединенных армий Великого княжества Литовского и Королевства Польского под началом гетмана литовского Константина Острожского и польского надворного гетмана Януша Сверчовского. Однако главная стратегическая цель польско-литовского похода — вернуть себе потерянный летом того же 1514 года Смоленск — не была достигнута, им удалось захватить лишь несколько малых пограничных крепостей. Война завершилась в 1522 году победой Русского государства, в состав которого вошли смоленские земли.Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями на тему истории. Ранее бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". А первый президент Леонид Кравчук рассказывал о "встрече" Сталина и Гитлера во Львове. По мнению экс-депутата Рады Надежды Савченко, украинцы уже с V-IV веков до нашей эры были "индивидуалистами". Согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров.
https://ria.ru/20210908/sammit-1749096362.html
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в мире, москва, верховная рада украины, алексей гончаренко, россия
01:58 13.09.2021 (обновлено: 11:58 13.09.2021)
 
В Раде рассказали о "громкой военной победе" над Москвой

Депутат Рады Гончаренко: Украина уже побеждала Россию в 1514 году и может повторить

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат Алексей Гончаренко на торжественном заседании Верховной рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины
Депутат Алексей Гончаренко на торжественном заседании Верховной рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко назвал в Telegram итог битвы под Оршей 8 сентября 1514 года победой Украины над Москвой.
"Восьмого сентября 1514 года состоялась одна из самых громких побед над Москвой в украинской истории!" — заявил Гончаренко.
Как написал парламентарий, совместное с поляками и литовцами войско под командованием Константина Острожского, которого Гончаренко назвал "украинским полководцем", "вдребезги разгромило" московские рати.
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Кроме того, депутат не ограничился собственными трактовками исторических событий XVI века и пообещал украинцам снова "победить" Россию.
"Друзья, Россию можно побеждать. Мы это уже делали и сделаем обязательно еще раз. Но еще лучше у нас это получается вместе с нашими друзьями из Литвы, Польши, Балтии", — добавил парламентарий.
Битва под Оршей 8 сентября 1514 года произошла во время русско-литовской войны 1512-1522 годов. Русское войско потерпело поражение от объединенных армий Великого княжества Литовского и Королевства Польского под началом гетмана литовского Константина Острожского и польского надворного гетмана Януша Сверчовского. Однако главная стратегическая цель польско-литовского похода — вернуть себе потерянный летом того же 1514 года Смоленск — не была достигнута, им удалось захватить лишь несколько малых пограничных крепостей. Война завершилась в 1522 году победой Русского государства, в состав которого вошли смоленские земли.
Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями на тему истории. Ранее бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". А первый президент Леонид Кравчук рассказывал о "встрече" Сталина и Гитлера во Львове. По мнению экс-депутата Рады Надежды Савченко, украинцы уже с V-IV веков до нашей эры были "индивидуалистами". Согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров.
Нестор Шуфрич - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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