https://ria.ru/20210913/voyna-1749794241.html

В Раде рассказали о "громкой военной победе" над Москвой

В Раде рассказали о "громкой военной победе" над Москвой - РИА Новости, 13.09.2021

В Раде рассказали о "громкой военной победе" над Москвой

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко назвал в Telegram итог битвы под Оршей 8 сентября 1514 года победой Украины над Москвой. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T01:58

2021-09-13T01:58

2021-09-13T11:58

в мире

москва

верховная рада украины

алексей гончаренко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574446070_0:131:1983:1246_1920x0_80_0_0_eb3969d134c2d8b08bb7f779638a493a.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко назвал в Telegram итог битвы под Оршей 8 сентября 1514 года победой Украины над Москвой.Как написал парламентарий, совместное с поляками и литовцами войско под командованием Константина Острожского, которого Гончаренко назвал "украинским полководцем", "вдребезги разгромило" московские рати.Кроме того, депутат не ограничился собственными трактовками исторических событий XVI века и пообещал украинцам снова "победить" Россию.Битва под Оршей 8 сентября 1514 года произошла во время русско-литовской войны 1512-1522 годов. Русское войско потерпело поражение от объединенных армий Великого княжества Литовского и Королевства Польского под началом гетмана литовского Константина Острожского и польского надворного гетмана Януша Сверчовского. Однако главная стратегическая цель польско-литовского похода — вернуть себе потерянный летом того же 1514 года Смоленск — не была достигнута, им удалось захватить лишь несколько малых пограничных крепостей. Война завершилась в 1522 году победой Русского государства, в состав которого вошли смоленские земли.Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями на тему истории. Ранее бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". А первый президент Леонид Кравчук рассказывал о "встрече" Сталина и Гитлера во Львове. По мнению экс-депутата Рады Надежды Савченко, украинцы уже с V-IV веков до нашей эры были "индивидуалистами". Согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров.

https://ria.ru/20210908/sammit-1749096362.html

https://ria.ru/20210908/ukraina-1749201545.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, москва, верховная рада украины, алексей гончаренко, россия