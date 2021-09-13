https://ria.ru/20210913/voennye-1749810497.html

Путин поручил проиндексировать довольствие военных выше уровня инфляции

Путин поручил проиндексировать довольствие военных выше уровня инфляции - РИА Новости, 13.09.2021

Путин поручил проиндексировать довольствие военных выше уровня инфляции

Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию денежного довольствия военных. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T10:00

2021-09-13T10:00

2021-09-13T10:54

общество

владимир путин

правительство рф

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию денежного довольствия военных. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть: бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции", — говорится в сообщении.Срок исполнения поручения — 1 октября 2021 года. В конце августа президент анонсировал единовременную выплату в 15 тысяч рублей военным, полицейским и курсантам.

https://ria.ru/20210427/voennosluzhaschie-1730219033.html

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2021

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общество, владимир путин, правительство рф, вооруженные силы рф, россия