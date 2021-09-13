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Путин поручил проиндексировать довольствие военных выше уровня инфляции
Путин поручил проиндексировать довольствие военных выше уровня инфляции - РИА Новости, 13.09.2021
Путин поручил проиндексировать довольствие военных выше уровня инфляции
Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию денежного довольствия военных. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T10:00
2021-09-13T10:00
2021-09-13T10:54
общество
владимир путин
правительство рф
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию денежного довольствия военных. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть: бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции", — говорится в сообщении.Срок исполнения поручения — 1 октября 2021 года. В конце августа президент анонсировал единовременную выплату в 15 тысяч рублей военным, полицейским и курсантам.
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общество, владимир путин, правительство рф, вооруженные силы рф, россия
10:00 13.09.2021 (обновлено: 10:54 13.09.2021)
Путин поручил проиндексировать довольствие военных выше уровня инфляции
Путин поручил предусмотреть в бюджете индексацию довольствия военным выше уровня инфляции