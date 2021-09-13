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Талибы выразили желание поддерживать политические отношения с Россией

Талибы выразили желание поддерживать политические отношения с Россией - РИА Новости, 13.09.2021

Талибы выразили желание поддерживать политические отношения с Россией

Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* считает необходимыми визиты нового министра иностранных дел назначенного талибами правительства Амира Хана... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T15:55

2021-09-13T15:55

2021-09-13T15:55

захват власти в афганистане талибами

в мире

иран

талибан

китай

афганистан

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* считает необходимыми визиты нового министра иностранных дел назначенного талибами правительства Амира Хана Мутаки в Россию, Китай и Иран, но проработка этих планов должна идти совместно с этими странами, сообщил РИА Новости представитель политофиса движения Сухейль Шахин.Говоря о возможности смены состава сотрудников афганских зарубежных представительств, он отметил, что изменения будут сделаны при наличии такой необходимости в зависимости от решений нового руководства МИД.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.* Террористическая организация, запрещенная в России

иран

китай

афганистан

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в мире, иран, талибан, китай, афганистан, россия