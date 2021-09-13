https://ria.ru/20210913/vino-1749799568.html
Эксперты предупредили греческих виноградарей об опасных изменениях климата
Эксперты предупредили греческих виноградарей об опасных изменениях климата - РИА Новости, 13.09.2021
Эксперты предупредили греческих виноградарей об опасных изменениях климата
Изменение климата привели к тому, что экстремальные погодные явления будут постоянно повторяться и бить по всем производителям сельскохозяйственной продукции в... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T07:14
2021-09-13T07:14
2021-09-13T07:14
в мире
вино
афины
греция
пелопоннес (область)
виноделие
россия
георгий канакис
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АФИНЫ, 13 сен – РИА Новости. Изменение климата привели к тому, что экстремальные погодные явления будут постоянно повторяться и бить по всем производителям сельскохозяйственной продукции в Греции. Виноградарям придется переходить на новые сорта и перемещать виноградники в другие места, сообщил РИА Новости член Союза виноделов Пелопоннеса, менеджер по экспорту и маркетингу винодельческой кампании Cavino Георгий Канакис.По его словам, в будущем будет не только сильная жара летом, но и экстремальные условия осенью и зимой.По его словам, одна из мер – посадка виноградников в более высокогорных регионах, где прохладнее, чтобы сохранить высокое качество продукта."Либо будут меняться сорта. Есть сорта, которые лучше переносят жару, с ними работать проще в жарком климате. Это целая тема для обсуждения - как настроить на изменение климата производство как вина, так и других культур", - считает специалист."Мы занимаемся этим. У нас плюс в том, что у нас большая часть виноградников на высоте, выше 500-600 метров над уровнем моря. Вся серия премиального вина происходит с виноградников с высоты более 700 метров. Это нам дает карт-бланш на будущее, что даже при таком жарком лете мы будем сохранять стабильное качество благодаря высоте", – отметил он.Второму традиционному экспортному продукту Греции – оливкам - жара не так страшна, сказала РИА Новости экспортер греческого масла в Россию Елена Калинина, владелица экспортной компании Kalinina, член совета директоров греко-российской торговой палаты. Калинина много лет занимается экспортом в Россию.По ее словам, оливки больше страдают от дождей, чем от жары."Засуха не страшна оливкам, правда, в зависимости от периода года и от сорта. Вот если в конце сентября пойдут дожди, это будет проблема. Влага будет поражать оливки, и появятся вредители", - сказала Калинина.По ее словам, есть сорта, которые не выдерживают климатических изменений и жару."Скорее всего, аграрии будут менять сорта, которые культивируют. Вместо того чтобы менять высоту посадки рощ, будут переходить на сорта, которые выдерживают жару. Но 80% оливкового масла на Пелопоннесе делают из оливок сорта коронеики. Этот сорт выдерживает климатические изменения, этому дереву нравится жара, оно не особо холоднолюбивое. Так что есть нюансы", - заключила Калинина.
https://ria.ru/20210912/vino-1749719660.html
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в мире, вино, афины, греция, пелопоннес (область), виноделие, россия, георгий канакис
Эксперты предупредили греческих виноградарей об опасных изменениях климата
Менеджер компании Cavino Канакис: изменение климата ударит по греческим виноградарям
АФИНЫ, 13 сен – РИА Новости.
Изменение климата привели к тому, что экстремальные погодные явления будут постоянно повторяться и бить по всем производителям сельскохозяйственной продукции в Греции
. Виноградарям придется переходить на новые сорта и перемещать виноградники в другие места, сообщил РИА Новости член Союза виноделов Пелопоннеса, менеджер по экспорту и маркетингу винодельческой кампании Cavino Георгий Канакис
.
По его словам, в будущем будет не только сильная жара летом, но и экстремальные условия осенью и зимой.
"Изменение климата приведет к тому, что температура на виноградниках будет расти, и это будет сказываться на качестве. Если виноградник зажаривается постоянно, то ароматическая составляющая и другие параметры ухудшаются. Нужен климат прохладный, сбалансированный. Сейчас уже есть много работы, много идей, что нужно делать, чтобы избежать этого влияния", - сказал Канакис.
По его словам, одна из мер – посадка виноградников в более высокогорных регионах, где прохладнее, чтобы сохранить высокое качество продукта.
"Либо будут меняться сорта. Есть сорта, которые лучше переносят жару, с ними работать проще в жарком климате. Это целая тема для обсуждения - как настроить на изменение климата производство как вина, так и других культур", - считает специалист.
"Мы занимаемся этим. У нас плюс в том, что у нас большая часть виноградников на высоте, выше 500-600 метров над уровнем моря. Вся серия премиального вина происходит с виноградников с высоты более 700 метров. Это нам дает карт-бланш на будущее, что даже при таком жарком лете мы будем сохранять стабильное качество благодаря высоте", – отметил он.
Второму традиционному экспортному продукту Греции – оливкам - жара не так страшна, сказала РИА Новости экспортер греческого масла в Россию Елена Калинина, владелица экспортной компании Kalinina, член совета директоров греко-российской торговой палаты. Калинина много лет занимается экспортом в Россию
.
По ее словам, оливки больше страдают от дождей, чем от жары.
"Засуха не страшна оливкам, правда, в зависимости от периода года и от сорта. Вот если в конце сентября пойдут дожди, это будет проблема. Влага будет поражать оливки, и появятся вредители", - сказала Калинина.
По ее словам, есть сорта, которые не выдерживают климатических изменений и жару.
"Скорее всего, аграрии будут менять сорта, которые культивируют. Вместо того чтобы менять высоту посадки рощ, будут переходить на сорта, которые выдерживают жару. Но 80% оливкового масла на Пелопоннесе делают из оливок сорта коронеики. Этот сорт выдерживает климатические изменения, этому дереву нравится жара, оно не особо холоднолюбивое. Так что есть нюансы", - заключила Калинина.