https://ria.ru/20210913/vetnam-1749804258.html

Популярный вьетнамский курорт готов открыться для туристов

Популярный вьетнамский курорт готов открыться для туристов - РИА Новости, 13.09.2021

Популярный вьетнамский курорт готов открыться для туристов

Вьетнам планирует открыть остров Фукуок для иностранных путешественников с октября 2021 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T10:39

2021-09-13T10:39

2021-09-13T10:39

туризм

фукуока (город)

вьетнам

новости - туризм

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Вьетнам планирует открыть остров Фукуок для иностранных путешественников с октября 2021 года, сообщает АТОР.Как заявил министр туризма и культуры страны Нгуен Ван Хунг, чьи слова цитируют местные СМИ, тестовый период пилотного проекта будет продолжаться шесть месяцев.Посетить остров смогут обладатели сертификатов о прививке ("Спутник V" одобрен, но полная вакцинация должна быть завершена за 14 дней до посещения, и не раньше, чем за год до прилета на остров), а также переболевшие коронавирусом (не менее чем за 12 месяцев до приезда).Более того, этим туристам необходимо будет иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста. Однако эти правила не получили финального утверждения.Согласно заявлению министра, прилететь на курортный остров туристы смогут как чартерными, так и регулярными рейсами.Пилотный проект на Фукуоке крайне необходим для восстановления экономики Вьетнама после коронавируса, отметил Нгуен Ван Хунг.По его словам, затянувшаяся пандемия нанесла серьезный ущерб туристической отрасли страны. Число иностранных отдыхающих, прибывших во Вьетнам, упало с 18 миллионов в 2019 году до 3,8 миллиона в 2020-м.Какая доля от общего объема турпотока в случае открытия острова в октябре будет приходиться на российский рынок, эксперты прогнозировать не берутся.Фукуок до пандемии был очень востребован у наших соотечественников, но говорить о массовом возвращении нельзя до тех пор, пока не появятся рейсы из России во Вьетнам. Напомним, авиасообщение между нашими странами формально восстановлено российским оперштабом.

https://ria.ru/20210913/strana-1749807174.html

https://ria.ru/20210910/kambodzha-1749517064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фукуока (город), вьетнам, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, коронавирус covid-19, отдых на море