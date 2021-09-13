Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210913/vetnam-1749804258.html
Популярный вьетнамский курорт готов открыться для туристов
Популярный вьетнамский курорт готов открыться для туристов - РИА Новости, 13.09.2021
Популярный вьетнамский курорт готов открыться для туристов
Вьетнам планирует открыть остров Фукуок для иностранных путешественников с октября 2021 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T10:39
2021-09-13T10:39
туризм
фукуока (город)
вьетнам
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
туризм
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564565578_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_674c07fb1d063d40c93e839c384433b0.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Вьетнам планирует открыть остров Фукуок для иностранных путешественников с октября 2021 года, сообщает АТОР.Как заявил министр туризма и культуры страны Нгуен Ван Хунг, чьи слова цитируют местные СМИ, тестовый период пилотного проекта будет продолжаться шесть месяцев.Посетить остров смогут обладатели сертификатов о прививке ("Спутник V" одобрен, но полная вакцинация должна быть завершена за 14 дней до посещения, и не раньше, чем за год до прилета на остров), а также переболевшие коронавирусом (не менее чем за 12 месяцев до приезда).Более того, этим туристам необходимо будет иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста. Однако эти правила не получили финального утверждения.Согласно заявлению министра, прилететь на курортный остров туристы смогут как чартерными, так и регулярными рейсами.Пилотный проект на Фукуоке крайне необходим для восстановления экономики Вьетнама после коронавируса, отметил Нгуен Ван Хунг.По его словам, затянувшаяся пандемия нанесла серьезный ущерб туристической отрасли страны. Число иностранных отдыхающих, прибывших во Вьетнам, упало с 18 миллионов в 2019 году до 3,8 миллиона в 2020-м.Какая доля от общего объема турпотока в случае открытия острова в октябре будет приходиться на российский рынок, эксперты прогнозировать не берутся.Фукуок до пандемии был очень востребован у наших соотечественников, но говорить о массовом возвращении нельзя до тех пор, пока не появятся рейсы из России во Вьетнам. Напомним, авиасообщение между нашими странами формально восстановлено российским оперштабом.
https://ria.ru/20210913/strana-1749807174.html
https://ria.ru/20210910/kambodzha-1749517064.html
фукуока (город)
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564565578_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e2c66014852d37b528d9bbecbb11bbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фукуока (город), вьетнам, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, коронавирус covid-19, отдых на море
10:39 13.09.2021
 

Популярный вьетнамский курорт готов открыться для туристов

© Depositphotos / igterexРыбацкие лодки в заливе острова Фукуок
Рыбацкие лодки в заливе острова Фукуок - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Depositphotos / igterex
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Вьетнам планирует открыть остров Фукуок для иностранных путешественников с октября 2021 года, сообщает АТОР.
Как заявил министр туризма и культуры страны Нгуен Ван Хунг, чьи слова цитируют местные СМИ, тестовый период пилотного проекта будет продолжаться шесть месяцев.
Посетить остров смогут обладатели сертификатов о прививке ("Спутник V" одобрен, но полная вакцинация должна быть завершена за 14 дней до посещения, и не раньше, чем за год до прилета на остров), а также переболевшие коронавирусом (не менее чем за 12 месяцев до приезда).
Более того, этим туристам необходимо будет иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста. Однако эти правила не получили финального утверждения.
Согласно заявлению министра, прилететь на курортный остров туристы смогут как чартерными, так и регулярными рейсами.
Пилотный проект на Фукуоке крайне необходим для восстановления экономики Вьетнама после коронавируса, отметил Нгуен Ван Хунг.
Навигация на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
09:30Туризм
Россияне назвали лучшие страны для жизни
По его словам, затянувшаяся пандемия нанесла серьезный ущерб туристической отрасли страны. Число иностранных отдыхающих, прибывших во Вьетнам, упало с 18 миллионов в 2019 году до 3,8 миллиона в 2020-м.
Какая доля от общего объема турпотока в случае открытия острова в октябре будет приходиться на российский рынок, эксперты прогнозировать не берутся.
Фукуок до пандемии был очень востребован у наших соотечественников, но говорить о массовом возвращении нельзя до тех пор, пока не появятся рейсы из России во Вьетнам. Напомним, авиасообщение между нашими странами формально восстановлено российским оперштабом.
Камбоджа - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 15:57Туризм
Камбоджа готова открыть границы для привитых туристов
 
ТуризмФукуока (город)ВьетнамНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)туристыТуризмКоронавирус COVID-19отдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:08Цена газа в Европе достигла очередного рекорда
14:07Путин не исключил, что ему придется уйти на карантин
14:06Лавров призвал Европу не политизировать тему российских вакцин от COVID-19
14:04Мясников назвал обязательные прививки
14:03Эксперты предупредили банки об участившихся масштабных атаках хакеров
14:01Ученые доказали, что переедание — не причина, а следствие ожирения
14:00В Грузии из тюрьмы освободили соучастника убийства российского следователя
13:54Источник: "Единая Россия" отменила сбор сторонников
13:54Песков прокомментировал ситуацию с коллекцией скифского золота
13:47МИД обратился к властям Чехии из-за задержания россиянина в Праге
13:45Мурашко назвал способ избежать политизации в вопросе вакцинации
13:39Песков назвал приоритеты в политике Путина
13:39Аналитик предрек цену в 800 долларов за тысячу кубометров газа в Европе
13:38Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму
13:38В Кремле не стали раскрывать детали предстоящего голосования Путина
13:35Песков ответил на вопрос, какую явку на выборах в Госдуму ожидают в Кремле
13:35Песков прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии
13:34В Кремле прокомментировали возможность поставки С-400 для Белоруссии
13:34В Кремле заявили о невозможности обсуждения Крыма Путиным и Зеленским
13:30Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год
Лента новостейМолния