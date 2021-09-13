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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210913/velomarshrut-1749888978.html
Андрей Воробьев рассказал о планах по развитию веломаршрутов в МО
Андрей Воробьев рассказал о планах по развитию веломаршрутов в МО - РИА Новости, 13.09.2021
Андрей Воробьев рассказал о планах по развитию веломаршрутов в МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с членами правительства и главами городских округов рассказал о работе по устройству веломаршрутов,... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T16:54
2021-09-13T16:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с членами правительства и главами городских округов рассказал о работе по устройству веломаршрутов, которая проводится в регионе. Об этом сообщил телеканал "360".В выходные первый участок большого веломаршрута, который свяжет Москву и Дубну, открыли в Дмитровском районе. Длина открытого участка составляет 22 километра, а общая протяженность маршрута будет составлять 155 километров.Он отметил, что жители Московской области интересуются веломаршрутами, поскольку это пространство не только для велосипедистов, но и для пеших прогулок. Главы муниципалитетов должны принимать участие в обустройстве велодорожек в своих округах, подчеркнул губернатор."Я думаю, что главы не должны сидеть сложа руки, а активно эти проекты реализовывать. Это прогулочные зоны приятные, живописная природа. Все это имеет принципиальное значение в контексте качества, комфорта жизни", – сказал Воробьев.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
16:54 13.09.2021
 

Андрей Воробьев рассказал о планах по развитию веломаршрутов в МО

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛюди катаются на велосипедах
Люди катаются на велосипедах - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с членами правительства и главами городских округов рассказал о работе по устройству веломаршрутов, которая проводится в регионе. Об этом сообщил телеканал "360".
В выходные первый участок большого веломаршрута, который свяжет Москву и Дубну, открыли в Дмитровском районе. Длина открытого участка составляет 22 километра, а общая протяженность маршрута будет составлять 155 километров.
"Это самый большой, но не единственный маршрут. Также будет реализован проект из Одинцова, от МКАД до парка „Патриот“, из Мещерского парка через лесные массивы до Звенигорода и Рузы", – рассказал Воробьев.
Он отметил, что жители Московской области интересуются веломаршрутами, поскольку это пространство не только для велосипедистов, но и для пеших прогулок. Главы муниципалитетов должны принимать участие в обустройстве велодорожек в своих округах, подчеркнул губернатор.
"Я думаю, что главы не должны сидеть сложа руки, а активно эти проекты реализовывать. Это прогулочные зоны приятные, живописная природа. Все это имеет принципиальное значение в контексте качества, комфорта жизни", – сказал Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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