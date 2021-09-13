https://ria.ru/20210913/velomarshrut-1749888978.html

Андрей Воробьев рассказал о планах по развитию веломаршрутов в МО

Андрей Воробьев рассказал о планах по развитию веломаршрутов в МО - РИА Новости, 13.09.2021

Андрей Воробьев рассказал о планах по развитию веломаршрутов в МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с членами правительства и главами городских округов рассказал о работе по устройству веломаршрутов,... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T16:54

2021-09-13T16:54

2021-09-13T16:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с членами правительства и главами городских округов рассказал о работе по устройству веломаршрутов, которая проводится в регионе. Об этом сообщил телеканал "360".В выходные первый участок большого веломаршрута, который свяжет Москву и Дубну, открыли в Дмитровском районе. Длина открытого участка составляет 22 километра, а общая протяженность маршрута будет составлять 155 километров.Он отметил, что жители Московской области интересуются веломаршрутами, поскольку это пространство не только для велосипедистов, но и для пеших прогулок. Главы муниципалитетов должны принимать участие в обустройстве велодорожек в своих округах, подчеркнул губернатор."Я думаю, что главы не должны сидеть сложа руки, а активно эти проекты реализовывать. Это прогулочные зоны приятные, живописная природа. Все это имеет принципиальное значение в контексте качества, комфорта жизни", – сказал Воробьев.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев