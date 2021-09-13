https://ria.ru/20210913/vatikan-1749592904.html

"Шпионы в покоях папы". Как КГБ и ЦРУ зажали Ватикан в тиски

"Шпионы в покоях папы". Как КГБ и ЦРУ зажали Ватикан в тиски - РИА Новости, 13.09.2021

"Шпионы в покоях папы". Как КГБ и ЦРУ зажали Ватикан в тиски

Шпионские страсти вокруг Ватикана — до сих пор загадка для исследователей холодной войны. Однако недавно рассекреченные Литвой архивы проливают свет на... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T08:00

2021-09-13T08:00

2021-09-13T08:02

религия

цк кпсс

ватикан

латвия

москва

джон кеннеди (политик)

совершенно секретно

иоанн павел ii (кароль войтыла)

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Никита Бизин. Шпионские страсти вокруг Ватикана — до сих пор загадка для исследователей холодной войны. Однако недавно рассекреченные Литвой архивы проливают свет на некоторые важные детали. Оказывается, Святой Престол долгие годы был под колпаком советской разведки. О самых дерзких спецоперациях в сердце Католической церкви — в материале РИА Новости.Кузница кадровКогда гитлеровская Германия почти полностью оккупировала Европу, СССР искал контакты с лидерами нацистского правительства, чтобы узнать их дальнейшие планы. Все понимали: войны не избежать. Но когда она начнется? Большую надежду Кремль возлагал на спецслужбы.Развернуть полноценную агентурную сеть было сложно. Впрочем, решение нашли: в марте 1940-го нарком внутренних дел Литовской ССР Александр Гузявичюс получил письмо с грифом "совершенно секретно" за подписью Лаврентия Берии."НКВД СССР предлагает: используя данные агентуры, наметить несколько фигур из числа ксендзов и авторитетов католической церкви для вербовки крупной агентуры, могущей вскрыть связи руководящих деятелей католической церкви с иностранными разведками (особенно германской), а также осуществить перехват связей на Ватикан и внедрение туда нашей агентуры", — говорилось в документе.Другой информации в директиве не было. Только подпись: "О результатах работы и намеченных мероприятиях донести к 30 января 1941 года". Это послание — косвенное свидетельство того, что советские органы госбезопасности вербовали католиков уже в конце 1930-х. Как покажет история, эта кузница кадров оказалась весьма эффективной. Но главные плоды идея Берии принесет спустя несколько десятилетий.Наиболее близкиеПосле Великой Отечественной Ватикан для СССР отошел на второй план. Лишь в начале 1960-х "религиозное направление" вновь стало актуальным. Тогда понтификом был Иоанн XXIII, прозванный за симпатии к коммунистам "красным папой". Именно он установил дипломатические отношения с Советским Союзом. Он же выступил посредником между Никитой Хрущевым и Джоном Кеннеди во время Карибского кризиса в 1962-м.По данным историков, тогда в Ватикан устремились разведчики из государств Варшавского договора — прежде всего агенты немецкого Штази. Они в основном просто наблюдали за внутренней кухней Святого Престола. И пытались внедрить в курию как можно больше кардиналов из стран соцлагеря.Так и произошло. Только с обратным эффектом. В 1978-м престол занял поляк Кароль Войтыла, взяв имя Иоанн Павел II. И он открыто выступал против коммунистической идеологии."Использовать все средства для противодействия новому политическому курсу, начатому польским папой", — говорилось в директиве ЦК КПСС для КГБ от 13 ноября 1979-го.Для этого шпионы вербовали сторонников. В телеграмме, отправленной из Вильнюса в Москву в середине 1980-х, сообщали, что "агент, один из высокопоставленных представителей Литовской католической церкви, направляется в Ватикан, где в ходе визита будет иметь ряд встреч с папой Иоанном Павлом II, госсекретарем А. Казароли и другими".Кардинал Казароли был близким к понтифику человеком. Поэтому через него легко влияли на решения папы. Причастность Казароли — третьего по статусу человека в Католической церкви — к советской агентуре обнаружилась случайно. Монахиня, протиравшая пыль в покоях госсекретаря, ненароком смахнула статуэтку Мадонны Фатимской. Из расколовшейся фарфоровой Богоматери выпал предмет, напоминавший пуговицу. Оказалось, это устройство для прослушки.Позже итальянские спецслужбы сообщили, что жучок — результат успешной спецоперации КГБ. А пронесла его в покои жена племянника кардинала.Шпион в покоях папыОднако Казароли — не единственный статусный священник, работавший на советскую разведку. Другой ценный источник информации — близкий к госсекретарю бенедиктинец Ойген Браммерц. Его, как следует из воспоминаний ветерана ЦРУ Джона Келлера, завербовали еще в 1945-м в лагере для военнопленных.В последующие годы скромный немецкий монах сделал головокружительную церковную карьеру и в конце 1970-х стал членом Папской комиссии по науке и негласным советником Казароли. С этого момента и вплоть до смерти в 1987-м Браммерц следил за кардиналом. А через него — за папой Римским.Еще одним важным агентом в Ватикане был монах Станислав Хеймо. Его завербовала польская служба безопасности почти сразу после избрания Иоанна Павла II, с которым тот учился в Краковском университете.По данным Джона Келлера, Хеймо настолько сблизился с правителем, что беспрепятственно проходил в его покои. После смерти понтифика в 2005-м монаха обвинили в работе на советские спецслужбы. Однако Хеймо и не думал это оспаривать. Он лишь утверждал: офицерам польской разведки передавал "из благих побуждений" информацию только из открытых источников.Цели агентурыС начала 1990-х, когда стало известно о крупных спецоперациях советских шпионов в Ватикане, западная пресса в унисон трубила: Кремль хотел убить популярного понтифика. Однако архивы литовского КГБ свидетельствуют об обратном.Так, в докладе начальника Первого отдела КГБ Литовской СССР Витаутаса Каринаускаса "О готовящихся активных мероприятиях" в декабре 1988-го говорится, что агенты должны "привлечь внимание ватиканского руководства к необходимости более решительных выступлений христиан за сохранение жизни и мира на земле, против ядерной угрозы, в пользу поддержки процесса разоружения, за недопущение переноса гонки вооружений в космос, а также за скорейшее урегулирование региональных конфликтов, в том числе афганской проблемы…""Планируется довести до Ватикана, что в случае если диалог между Востоком и Западом не приведет в ближайшее время к ощутимым позитивным результатам, — особо подчеркивал глава спецслужбы, — то процесс демократизации советского общества может замедлиться, что нанесет непоправимый удар по деятельности народных фронтов Эстонии и Латвии… и вызовет сокращение связей представителей этих организаций с соотечественниками, в частности в Италии".Вполне возможно, агентура действовала как раз через Хеймо. Во всяком случае, папа Иоанн Павел II на встречах с западными лидерами действительно неоднократно повторял вышеизложенные тезисы.

https://ria.ru/20210630/vatikan-1739110406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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