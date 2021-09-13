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Мурашко назвал способ избежать политизации в вопросе вакцинации

Мурашко назвал способ избежать политизации в вопросе вакцинации - РИА Новости, 13.09.2021

Мурашко назвал способ избежать политизации в вопросе вакцинации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что зафиксированный факт вакцинации должен быть ключевым параметром взаимного признания сертификатов, это РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T13:45

2021-09-13T13:45

2021-09-13T13:45

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что зафиксированный факт вакцинации должен быть ключевым параметром взаимного признания сертификатов, это поможет избежать политизации вопроса."Ключевым параметром для взаимного признания сертификатов должен служить зафиксированный факт вакцинации гражданина. Это поможет избежать потенциальной политизации этого чувствительного для граждан всего мира вопроса", - заявил министр, выступая на 71 сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

россия

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2021

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