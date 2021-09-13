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https://ria.ru/20210913/vaktsinatsiya-1749854437.html
Мурашко назвал способ избежать политизации в вопросе вакцинации
Мурашко назвал способ избежать политизации в вопросе вакцинации - РИА Новости, 13.09.2021
Мурашко назвал способ избежать политизации в вопросе вакцинации
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что зафиксированный факт вакцинации должен быть ключевым параметром взаимного признания сертификатов, это РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T13:45
2021-09-13T13:45
распространение коронавируса
в мире
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что зафиксированный факт вакцинации должен быть ключевым параметром взаимного признания сертификатов, это поможет избежать политизации вопроса."Ключевым параметром для взаимного признания сертификатов должен служить зафиксированный факт вакцинации гражданина. Это поможет избежать потенциальной политизации этого чувствительного для граждан всего мира вопроса", - заявил министр, выступая на 71 сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.
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в мире, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:45 13.09.2021
 
Мурашко назвал способ избежать политизации в вопросе вакцинации

Мурашко: факт вакцинации должен быть ключевым параметром для признания COVID-сертификатов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что зафиксированный факт вакцинации должен быть ключевым параметром взаимного признания сертификатов, это поможет избежать политизации вопроса.
"Ключевым параметром для взаимного признания сертификатов должен служить зафиксированный факт вакцинации гражданина. Это поможет избежать потенциальной политизации этого чувствительного для граждан всего мира вопроса", - заявил министр, выступая на 71 сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.
 
Распространение коронавирусаВ миреМихаил МурашкоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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