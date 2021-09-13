https://ria.ru/20210913/vaktsina-1749837908.html

В Аргентине оценили эффективность "Спутника Лайт" у пожилых

В Аргентине оценили эффективность "Спутника Лайт" у пожилых - РИА Новости, 13.09.2021

В Аргентине оценили эффективность "Спутника Лайт" у пожилых

Исследование об эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" среди пожилых лиц в Аргентине опубликовано в рецензируемом медицинском журнале... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T12:23

2021-09-13T12:23

2021-09-13T12:23

распространение коронавируса

в мире

буэнос-айрес (город)

аргентина

здоровье - общество

the lancet

российский фонд прямых инвестиций

коронавирусы

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Исследование об эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" среди пожилых лиц в Аргентине опубликовано в рецензируемом медицинском журнале EClinicalMedicine, издаваемым ведущим медицинским журналом The Lancet, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о публикации в международном рецензируемом журнале EClinicalMedicine (издается ведущим медицинским журналом The Lancet) исследования об эффективности применения вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") при вакцинации пожилых людей в провинции Буэнос-Айрес (Аргентина)", - говорится в сообщении.В фонде добавили, что, согласно данным исследования в провинции Буэнос-Айрес, "Спутник Лайт" продемонстрировал эффективность 78,6-83,7% против коронавируса среди пожилых людей в возрасте 60-79 лет, которые находятся в группе повышенного риска."Спутник Лайт" продемонстрировал значительно более высокую эффективность против коронавируса среди пожилых людей по сравнению с многими двухкомпонентными вакцинами", - подчеркнули в РФПИ.Авторами опубликованного исследования, по сообщению, стали 15 специалистов из министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, а также факультета медицинских наук Национального университета Ла-Плата, Отделения иммунологии детского госпиталя сестры Марии Людовики (Ла-Плата, провинция Буэнос-Айрес) и Института вычислений при Университете Буэнос-Айреса."Спутник Лайт", как отметили в РФПИ, также продемонстрировал эффективность против госпитализации на уровне 82,1-87,6%, согласно расчетам, основанных на данных более 40 тысяч человек, которые были получены министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес.

https://ria.ru/20210817/vaktsiny-1746018460.html

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