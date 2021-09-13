Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210913/vaktsina-1749837908.html
В Аргентине оценили эффективность "Спутника Лайт" у пожилых
В Аргентине оценили эффективность "Спутника Лайт" у пожилых - РИА Новости, 13.09.2021
В Аргентине оценили эффективность "Спутника Лайт" у пожилых
Исследование об эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" среди пожилых лиц в Аргентине опубликовано в рецензируемом медицинском журнале... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T12:23
2021-09-13T12:23
распространение коронавируса
в мире
буэнос-айрес (город)
аргентина
здоровье - общество
the lancet
российский фонд прямых инвестиций
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731305645_0:36:777:473_1920x0_80_0_0_f6224973121bc42d62b3921c68713f3c.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Исследование об эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" среди пожилых лиц в Аргентине опубликовано в рецензируемом медицинском журнале EClinicalMedicine, издаваемым ведущим медицинским журналом The Lancet, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о публикации в международном рецензируемом журнале EClinicalMedicine (издается ведущим медицинским журналом The Lancet) исследования об эффективности применения вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") при вакцинации пожилых людей в провинции Буэнос-Айрес (Аргентина)", - говорится в сообщении.В фонде добавили, что, согласно данным исследования в провинции Буэнос-Айрес, "Спутник Лайт" продемонстрировал эффективность 78,6-83,7% против коронавируса среди пожилых людей в возрасте 60-79 лет, которые находятся в группе повышенного риска."Спутник Лайт" продемонстрировал значительно более высокую эффективность против коронавируса среди пожилых людей по сравнению с многими двухкомпонентными вакцинами", - подчеркнули в РФПИ.Авторами опубликованного исследования, по сообщению, стали 15 специалистов из министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, а также факультета медицинских наук Национального университета Ла-Плата, Отделения иммунологии детского госпиталя сестры Марии Людовики (Ла-Плата, провинция Буэнос-Айрес) и Института вычислений при Университете Буэнос-Айреса."Спутник Лайт", как отметили в РФПИ, также продемонстрировал эффективность против госпитализации на уровне 82,1-87,6%, согласно расчетам, основанных на данных более 40 тысяч человек, которые были получены министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес.
https://ria.ru/20210817/vaktsiny-1746018460.html
буэнос-айрес (город)
аргентина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731305645_50:0:726:507_1920x0_80_0_0_15fed662bd7e63090aeebb05c602e152.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, буэнос-айрес (город), аргентина, здоровье - общество, the lancet, российский фонд прямых инвестиций, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник лайт"
12:23 13.09.2021
 
В Аргентине оценили эффективность "Спутника Лайт" у пожилых

Исследование "Спутника Лайт" у пожилых в Аргентине показало эффективность вакцины до 83,7%

© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт"
Упаковка однокомпонентной вакцины Спутник Лайт
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Исследование об эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" среди пожилых лиц в Аргентине опубликовано в рецензируемом медицинском журнале EClinicalMedicine, издаваемым ведущим медицинским журналом The Lancet, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о публикации в международном рецензируемом журнале EClinicalMedicine (издается ведущим медицинским журналом The Lancet) исследования об эффективности применения вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") при вакцинации пожилых людей в провинции Буэнос-Айрес (Аргентина)", - говорится в сообщении.
Ампула с однокомпонентной вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 03:26Распространение коронавируса
Гинцбург заявил об эффективности комбинации вакцин "Спутник Лайт" и Pfizer
В фонде добавили, что, согласно данным исследования в провинции Буэнос-Айрес, "Спутник Лайт" продемонстрировал эффективность 78,6-83,7% против коронавируса среди пожилых людей в возрасте 60-79 лет, которые находятся в группе повышенного риска.
"Спутник Лайт" продемонстрировал значительно более высокую эффективность против коронавируса среди пожилых людей по сравнению с многими двухкомпонентными вакцинами", - подчеркнули в РФПИ.
Авторами опубликованного исследования, по сообщению, стали 15 специалистов из министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, а также факультета медицинских наук Национального университета Ла-Плата, Отделения иммунологии детского госпиталя сестры Марии Людовики (Ла-Плата, провинция Буэнос-Айрес) и Института вычислений при Университете Буэнос-Айреса.
"Спутник Лайт", как отметили в РФПИ, также продемонстрировал эффективность против госпитализации на уровне 82,1-87,6%, согласно расчетам, основанных на данных более 40 тысяч человек, которые были получены министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес.
 
Распространение коронавирусаВ миреБуэнос-Айрес (город)АргентинаЗдоровье - ОбществоThe LancetРоссийский фонд прямых инвестицийКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник Лайт"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:08Цена газа в Европе достигла очередного рекорда
14:07Путин не исключил, что ему придется уйти на карантин
14:06Лавров призвал Европу не политизировать тему российских вакцин от COVID-19
14:04Мясников назвал обязательные прививки
14:03Эксперты предупредили банки об участившихся масштабных атаках хакеров
14:01Ученые доказали, что переедание — не причина, а следствие ожирения
14:00В Грузии из тюрьмы освободили соучастника убийства российского следователя
13:54Источник: "Единая Россия" отменила сбор сторонников
13:54Песков прокомментировал ситуацию с коллекцией скифского золота
13:47МИД обратился к властям Чехии из-за задержания россиянина в Праге
13:45Мурашко назвал способ избежать политизации в вопросе вакцинации
13:39Песков назвал приоритеты в политике Путина
13:39Аналитик предрек цену в 800 долларов за тысячу кубометров газа в Европе
13:38Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму
13:38В Кремле не стали раскрывать детали предстоящего голосования Путина
13:35Песков ответил на вопрос, какую явку на выборах в Госдуму ожидают в Кремле
13:35Песков прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии
13:34В Кремле прокомментировали возможность поставки С-400 для Белоруссии
13:34В Кремле заявили о невозможности обсуждения Крыма Путиным и Зеленским
13:30Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год
Лента новостейМолния