Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210913/ucheniya-1749913374.html
Глава Генштаба отчитался Путину о ходе учений "Запад-2021"
Глава Генштаба отчитался Путину о ходе учений "Запад-2021" - РИА Новости, 13.09.2021
Глава Генштаба отчитался Путину о ходе учений "Запад-2021"
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов отчитался о ходе стратегических учений "Запад-2021" верховному главнокомандующему... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T19:24
2021-09-13T19:24
безопасность
армия
белоруссия
владимир путин
валерий герасимов
балтийское море
россия
"запад-2021" (военные учения)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749907295_13:0:3654:2048_1920x0_80_0_0_7c264f7af0cb080f1fc11c94137a7cfa.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов отчитался о ходе стратегических учений "Запад-2021" верховному главнокомандующему президенту России Владимиру Путину.Путин приехал в понедельник на полигон Мулино в Нижегородской области, чтобы наблюдать за активной фазой учений."Принимает участие около 20 тысяч человек личного состава, 5600 единиц вооружения и военной техники, порядка 160 танков и 118 вертолётов. Здесь находятся 150 представителей оборонных ведомств и военных атташе иностранных государств", - сказал Герасимов в эфире "России 24".Перед отлетом с учений Путин осмотрел мобильную хлебопекарню и автономный мобильный пункт питания. Там глава государства попробовал каравай.Учение "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Белоруссии и РФ в текущем году. Практические действия войск (сил) проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.
https://ria.ru/20210913/ucheniya-1749890669.html
https://ria.ru/20210913/bespilotniki-1749891464.html
белоруссия
балтийское море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749907295_468:0:3199:2048_1920x0_80_0_0_4ab2db3681d9b44219e217fcf73528a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, армия, белоруссия, владимир путин, валерий герасимов, балтийское море, россия, "запад-2021" (военные учения)
19:24 13.09.2021
 
Глава Генштаба отчитался Путину о ходе учений "Запад-2021"

Начальник Генштаба ВС Герасимов отчитался Путину о ходе учений "Запад-2021" в Мулино

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОсновной этап учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области
Основной этап учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов отчитался о ходе стратегических учений "Запад-2021" верховному главнокомандующему президенту России Владимиру Путину.
Путин приехал в понедельник на полигон Мулино в Нижегородской области, чтобы наблюдать за активной фазой учений.
Учения Запад-2021 на полигоне Мулино - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
Вчера, 17:01
Огненный вал в 1,5 километра подорвали на учениях "Запад-2021"
"Принимает участие около 20 тысяч человек личного состава, 5600 единиц вооружения и военной техники, порядка 160 танков и 118 вертолётов. Здесь находятся 150 представителей оборонных ведомств и военных атташе иностранных государств", - сказал Герасимов в эфире "России 24".
Перед отлетом с учений Путин осмотрел мобильную хлебопекарню и автономный мобильный пункт питания. Там глава государства попробовал каравай.
Учение "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Белоруссии и РФ в текущем году. Практические действия войск (сил) проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.
Учения Запад-2021 на полигоне Мулино - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
Вчера, 17:05Новое оружие России
Ударные беспилотники "Иноходец" и "Форпост" впервые применили на практике
 
БезопасностьАрмияБелоруссияВладимир ПутинВалерий ГерасимовБалтийское мореРоссия"Запад-2021" (военные учения)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36В МВД рассказали, какое наказание ждет операторов связи за подмену номеров
05:27Суд в Приамурье ужесточил приговор одному из убивших амурского тигра
05:09Инфекционист предположил, какой может быть "четвертая волна" коронавируса
04:26В Японии выявили масштабное повреждение фильтров на АЭС "Фукусима-1"
04:15Синоптик рассказал, ждет ли Москву настоящее бабье лето
03:43Легкий танк "Спрут" сбросили с вышки для проверки на прочность
03:26Эксперт оценил возможность перехода украинского языка на иероглифы
03:24Рубль вошел в список 20 самых популярных валют в мире
03:20Российские ученые нашли "эликсир молодости" в сибирской пихте
03:17В России предложили сделать обязательными три выходных после вакцинации
03:15Эксперт рассказала, через сколько времени "сгорает" ваш долг банкам
03:09Онколог назвал четыре симптома "незаметного" поражения организма раком
02:52Политолог рассказал, как Зеленский оскорбил Макрона и Меркель
02:46США осудили власти Белоруссии за "организацию" потока мигрантов на границе
02:21Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко
02:17В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
02:15Эксперт предупредил, как можно потерять деньги, скупая акции
02:15Врач назвала признаки испорченного варенья
02:06В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией
01:56В Раде раскрыли условие Москвы для встречи Путина и Зеленского
Лента новостейМолния