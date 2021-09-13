https://ria.ru/20210913/ucheniya-1749913374.html

Глава Генштаба отчитался Путину о ходе учений "Запад-2021"

Глава Генштаба отчитался Путину о ходе учений "Запад-2021" - РИА Новости, 13.09.2021

Глава Генштаба отчитался Путину о ходе учений "Запад-2021"

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов отчитался о ходе стратегических учений "Запад-2021" верховному главнокомандующему... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T19:24

2021-09-13T19:24

2021-09-13T19:24

безопасность

армия

белоруссия

владимир путин

валерий герасимов

балтийское море

россия

"запад-2021" (военные учения)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов отчитался о ходе стратегических учений "Запад-2021" верховному главнокомандующему президенту России Владимиру Путину.Путин приехал в понедельник на полигон Мулино в Нижегородской области, чтобы наблюдать за активной фазой учений."Принимает участие около 20 тысяч человек личного состава, 5600 единиц вооружения и военной техники, порядка 160 танков и 118 вертолётов. Здесь находятся 150 представителей оборонных ведомств и военных атташе иностранных государств", - сказал Герасимов в эфире "России 24".Перед отлетом с учений Путин осмотрел мобильную хлебопекарню и автономный мобильный пункт питания. Там глава государства попробовал каравай.Учение "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Белоруссии и РФ в текущем году. Практические действия войск (сил) проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.

https://ria.ru/20210913/ucheniya-1749890669.html

https://ria.ru/20210913/bespilotniki-1749891464.html

белоруссия

балтийское море

россия

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безопасность, армия, белоруссия, владимир путин, валерий герасимов, балтийское море, россия, "запад-2021" (военные учения)