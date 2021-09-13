https://ria.ru/20210913/ucheniya-1749889226.html

Батальон на новейших БМД впервые высадился на учениях "Запад-2021"

Батальон на новейших БМД впервые высадился на учениях "Запад-2021" - РИА Новости, 13.09.2021

Батальон на новейших БМД впервые высадился на учениях "Запад-2021"

Воздушно-десантные войска во взаимодействии с Военно-транспортной авиацией впервые десантировали парашютным способом батальон на новейших боевых машинах десанта РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T16:54

2021-09-13T16:54

2021-09-13T16:54

новое оружие россии

безопасность

воздушно-десантные войска россии

военно-транспортная авиация

ил-76мд

"запад-2021" (военные учения)

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ПОЛИГОН МУЛИНО (Нижегородская обл.), 13 сен - РИА Новости. Воздушно-десантные войска во взаимодействии с Военно-транспортной авиацией впервые десантировали парашютным способом батальон на новейших боевых машинах десанта БМД-4М в ходе розыгрыша практических действий основного этапа совместных стратегических учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области."Десантирование производилось из 21 самолета Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России одновременно на две площадки приземления на минимальных боковых интервалах между самолетами с разносом по высотам от 800 до 1100 метров под прикрытием многофункциональных истребителей Су-35С", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, совместно с российскими десантниками боевую задачу выполняли 20 десантников из Индии, которые десантировались на своих парашютных системах в боевых порядках российского батальона ВДВ.Всего в составе оперативно-тактического десанта было десантировано более 300 военнослужащих ВДВ России, 20 военнослужащих Индии и более 30 новейших боевых машин десанта БМД-4М.Учение "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Белоруссии и РФ в текущем году. Практические действия войск (сил) проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.

https://ria.ru/20210912/ucheniya-1749724422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, воздушно-десантные войска россии, военно-транспортная авиация, ил-76мд, "запад-2021" (военные учения)