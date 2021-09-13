Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20210913/ucheniya-1749852353.html
Песков прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии
Песков прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии - РИА Новости, 13.09.2021
Песков прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии
Совместные учения России и Белоруссии являются обычным процессом и будут продолжены для совершенствования навыков вооруженных сил обеих стран, заявил... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T13:35
2021-09-13T13:47
союзное государство
белоруссия
россия
политика
армия
владимир путин
дмитрий песков
"запад-2021" (военные учения)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Совместные учения России и Белоруссии являются обычным процессом и будут продолжены для совершенствования навыков вооруженных сил обеих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Совместные военные учения - это обычный процесс. Вы знаете, это не первые учения в этом роде, они и ранее проводились, поэтому это постоянный процесс, который будет продолжаться, и процесс совершенствования навыков и подготовки, как российских вооруженных сил, так и белорусских, будет иметь свое постоянное продолжение", - сказал Песков журналистам.Президент России Владимир Путин в понедельник посетит Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап учений "Запад-2021", сообщили ранее в пресс-службе Кремля.Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии.
https://ria.ru/20210911/ucheniya-1749647846.html
https://ria.ru/20210910/feyki-1749528123.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, россия, политика, армия, владимир путин, дмитрий песков, "запад-2021" (военные учения)
13:35 13.09.2021 (обновлено: 13:47 13.09.2021)
 
Песков прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии

Песков: совместные военные учения России и Белоруссии — обычный процесс

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Совместные учения России и Белоруссии являются обычным процессом и будут продолжены для совершенствования навыков вооруженных сил обеих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Совместные военные учения - это обычный процесс. Вы знаете, это не первые учения в этом роде, они и ранее проводились, поэтому это постоянный процесс, который будет продолжаться, и процесс совершенствования навыков и подготовки, как российских вооруженных сил, так и белорусских, будет иметь свое постоянное продолжение", - сказал Песков журналистам.
Военные учения Запад-2021 под Калининградом - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 12:19
На учениях "Запад-2021" впервые применили боевые роботы "Платформа-М"
Президент России Владимир Путин в понедельник посетит Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап учений "Запад-2021", сообщили ранее в пресс-службе Кремля.
Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии.
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 14:34
Минобороны сообщило о попытках Украины дискредитировать учения "Запад-2021"
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияПолитикаАрмияВладимир ПутинДмитрий Песков"Запад-2021" (военные учения)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:08Цена газа в Европе достигла очередного рекорда
14:07Путин не исключил, что ему придется уйти на карантин
14:06Лавров призвал Европу не политизировать тему российских вакцин от COVID-19
14:04Мясников назвал обязательные прививки
14:03Эксперты предупредили банки об участившихся масштабных атаках хакеров
14:01Ученые доказали, что переедание — не причина, а следствие ожирения
14:00В Грузии из тюрьмы освободили соучастника убийства российского следователя
13:54Источник: "Единая Россия" отменила сбор сторонников
13:54Песков прокомментировал ситуацию с коллекцией скифского золота
13:47МИД обратился к властям Чехии из-за задержания россиянина в Праге
13:45Мурашко назвал способ избежать политизации в вопросе вакцинации
13:39Песков назвал приоритеты в политике Путина
13:39Аналитик предрек цену в 800 долларов за тысячу кубометров газа в Европе
13:38Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму
13:38В Кремле не стали раскрывать детали предстоящего голосования Путина
13:35Песков ответил на вопрос, какую явку на выборах в Госдуму ожидают в Кремле
13:35Песков прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии
13:34В Кремле прокомментировали возможность поставки С-400 для Белоруссии
13:34В Кремле заявили о невозможности обсуждения Крыма Путиным и Зеленским
13:30Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год
Лента новостейМолния