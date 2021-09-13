https://ria.ru/20210913/ucheniya-1749852353.html

Песков прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии

Песков прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии - РИА Новости, 13.09.2021

Песков прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии

Совместные учения России и Белоруссии являются обычным процессом и будут продолжены для совершенствования навыков вооруженных сил обеих стран, заявил... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T13:35

2021-09-13T13:35

2021-09-13T13:47

союзное государство

белоруссия

россия

политика

армия

владимир путин

дмитрий песков

"запад-2021" (военные учения)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Совместные учения России и Белоруссии являются обычным процессом и будут продолжены для совершенствования навыков вооруженных сил обеих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Совместные военные учения - это обычный процесс. Вы знаете, это не первые учения в этом роде, они и ранее проводились, поэтому это постоянный процесс, который будет продолжаться, и процесс совершенствования навыков и подготовки, как российских вооруженных сил, так и белорусских, будет иметь свое постоянное продолжение", - сказал Песков журналистам.Президент России Владимир Путин в понедельник посетит Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап учений "Запад-2021", сообщили ранее в пресс-службе Кремля.Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии.

https://ria.ru/20210911/ucheniya-1749647846.html

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белоруссия

россия

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белоруссия, россия, политика, армия, владимир путин, дмитрий песков, "запад-2021" (военные учения)