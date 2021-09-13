https://ria.ru/20210913/uchebnik-1749902126.html
Издательство проверит учебник из-за ссылки на порносайт
Издательство проверит учебник из-за ссылки на порносайт - РИА Новости, 13.09.2021
Издательство проверит учебник из-за ссылки на порносайт
Издательство "Просвещение" начало проверку содержания одного из учебно-методических комплектов по иностранному языку после сообщений, что на размещенном в... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T18:06
2021-09-13T18:06
2021-09-13T23:51
общество
просвещение
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Издательство "Просвещение" начало проверку содержания одного из учебно-методических комплектов по иностранному языку после сообщений, что на размещенном в учебнике изображении якобы есть ссылка на порносайт, издание и распространение печатной версии учебника приостановлено, рассказали РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Просвещение".Ранее в СМИ появились сообщения, что в учебнике английского языка для шестого класса родители школьников нашли ссылку на порноресурс на одном из изображений."Издательством "Просвещение" на основании мониторинга родительских сообществ в социальных сетях начата проверка содержания одного из учебно-методических комплектов по иностранному языку. Речь идет об учебнике, неоднократно проходившем государственную экспертизу, а также экспертизы негосударственных организаций. В поступивших от родителей жалобах упоминается иллюстрация на одной из страниц учебника", - рассказали в пресс-службе.Как уточнили в организации, электронный формат учебника уже исправлен и доступен по ранее приобретенным ссылкам, решено приостановить издание и распространение нынешней печатной версии учебника."Издательство "Просвещение" принимает все необходимые меры, а также изучает возможность замены данной версии учебника. Также издательством "Просвещение" было инициировано обращение в Роскомнадзор с просьбой осуществить блокировку указанного в иллюстрации сайта на территории РФ", - добавили в пресс-службе.Минпросвещения РФ проверит учебник английского, в котором родители нашли ссылку на порносайт, ситуация будет поставлена на вид экспертам, сообщает пресс-служба ведомства.
https://ria.ru/20210703/vesternizatsiya-1739741855.html
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общество, просвещение , россия
18:06 13.09.2021 (обновлено: 23:51 13.09.2021)
Издательство проверит учебник из-за ссылки на порносайт
Минпросвещение и издательство проверят российский учебник из-за ссылки на порносайт
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.
Издательство "Просвещение
" начало проверку содержания одного из учебно-методических комплектов по иностранному языку после сообщений, что на размещенном в учебнике изображении якобы есть ссылка на порносайт, издание и распространение печатной версии учебника приостановлено, рассказали РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Просвещение".
Ранее в СМИ появились сообщения, что в учебнике английского языка для шестого класса родители школьников нашли ссылку на порноресурс на одном из изображений.
"Издательством "Просвещение" на основании мониторинга родительских сообществ в социальных сетях начата проверка содержания одного из учебно-методических комплектов по иностранному языку. Речь идет об учебнике, неоднократно проходившем государственную экспертизу, а также экспертизы негосударственных организаций. В поступивших от родителей жалобах упоминается иллюстрация на одной из страниц учебника", - рассказали в пресс-службе.
Как уточнили в организации, электронный формат учебника уже исправлен и доступен по ранее приобретенным ссылкам, решено приостановить издание и распространение нынешней печатной версии учебника.
"Издательство "Просвещение" принимает все необходимые меры, а также изучает возможность замены данной версии учебника. Также издательством "Просвещение" было инициировано обращение в Роскомнадзор
с просьбой осуществить блокировку указанного в иллюстрации сайта на территории РФ", - добавили в пресс-службе.
Минпросвещения РФ проверит учебник английского, в котором родители нашли ссылку на порносайт, ситуация будет поставлена на вид экспертам, сообщает пресс-служба ведомства.