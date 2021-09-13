https://ria.ru/20210913/ubiystvo-1749889654.html
Житель Волгоградской области получил срок за убийство рыбака
Житель Волгоградской области получил срок за убийство рыбака - РИА Новости, 13.09.2021
Житель Волгоградской области получил срок за убийство рыбака
Ранее судимый житель Волгоградской области получил 15 лет колонии за убийство рыбака и ранение еще двоих, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T16:56
2021-09-13T16:56
2021-09-13T16:56
происшествия
калачевский район
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
дон
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ВОЛГОГРАД, 13 сен - РИА Новости. Ранее судимый житель Волгоградской области получил 15 лет колонии за убийство рыбака и ранение еще двоих, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.В июне 2020 года ранее судимый житель Калачевского района в пьяном виде катался на машине вдоль реки Дон и поругался из-за снастей с тремя рыбаками, двое из которых приехали из Москвы. После ссоры, сообщал СК, мужчина вернулся с ружьем и выстрелил в компанию, один из рыбаков, местный житель, от ран скончался на месте, остальные были госпитализированы. Позже полицейские нашли стрелявшего, он спал в машине одного из рыбаков.По данным прокуратуры, Калачевский районный суд признал мужчину виновным в убийстве и покушении на убийство. Отмечается, что вину он признал частично."Суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что приговор в силу не вступил.
https://ria.ru/20210911/ubiystvo-1749656370.html
калачевский район
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происшествия, калачевский район, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), дон
Житель Волгоградской области получил срок за убийство рыбака
Житель Волгоградской области получил 15 лет за убийство рыбака и ранение еще двоих