https://ria.ru/20210913/tyurma-1749865144.html

В Нигерии 240 заключенных сбежали после вооруженного нападения на тюрьму

В Нигерии 240 заключенных сбежали после вооруженного нападения на тюрьму - РИА Новости, 13.09.2021

В Нигерии 240 заключенных сбежали после вооруженного нападения на тюрьму

Не менее 240 заключенных бежали в результате вооруженного нападения на тюрьму в штате Коги на севере Нигерии, сообщает телеканал Channels Television со ссылкой... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T14:41

2021-09-13T14:41

2021-09-13T15:06

в мире

нигерия

коги

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Не менее 240 заключенных бежали в результате вооруженного нападения на тюрьму в штате Коги на севере Нигерии, сообщает телеканал Channels Television со ссылкой на представителя службы исправительных учреждений Нигерии.Ранее газета Punch сообщила о 100 бежавших заключенных.По данным телеканала, неизвестные вооруженные лица совершили нападение в воскресенье в полночь по местному времени, они вступили в перестрелку с охраной. На момент нападения в тюрьме содержались 294 человека. Началась операция по поимке бежавших заключенных, идет расследование инцидента.Тюрьма была основана в 2008 году и рассчитана на 200 человек, отмечает телеканал.

https://ria.ru/20210911/izrail-1749642326.html

нигерия

коги

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в мире, нигерия, коги