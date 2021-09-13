https://ria.ru/20210913/tyurma-1749865144.html
В Нигерии 240 заключенных сбежали после вооруженного нападения на тюрьму
В Нигерии 240 заключенных сбежали после вооруженного нападения на тюрьму - РИА Новости, 13.09.2021
В Нигерии 240 заключенных сбежали после вооруженного нападения на тюрьму
Не менее 240 заключенных бежали в результате вооруженного нападения на тюрьму в штате Коги на севере Нигерии, сообщает телеканал Channels Television со ссылкой... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T14:41
2021-09-13T14:41
2021-09-13T15:06
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нигерия
коги
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Не менее 240 заключенных бежали в результате вооруженного нападения на тюрьму в штате Коги на севере Нигерии, сообщает телеканал Channels Television со ссылкой на представителя службы исправительных учреждений Нигерии.Ранее газета Punch сообщила о 100 бежавших заключенных.По данным телеканала, неизвестные вооруженные лица совершили нападение в воскресенье в полночь по местному времени, они вступили в перестрелку с охраной. На момент нападения в тюрьме содержались 294 человека. Началась операция по поимке бежавших заключенных, идет расследование инцидента.Тюрьма была основана в 2008 году и рассчитана на 200 человек, отмечает телеканал.
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в мире, нигерия, коги
14:41 13.09.2021 (обновлено: 15:06 13.09.2021)
В Нигерии 240 заключенных сбежали после вооруженного нападения на тюрьму
В нигерийском штате Коги после вооруженного нападения на тюрьму сбежали 240 заключенных