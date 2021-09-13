https://ria.ru/20210913/tyurma-1749857911.html

В Грузии из тюрьмы освободили соучастника убийства российского следователя

В Грузии из тюрьмы освободили соучастника убийства российского следователя - РИА Новости, 13.09.2021

В Грузии из тюрьмы освободили соучастника убийства российского следователя

Россиянин Иван Кочетков, которого следствие в России считает одним из соучастников убийства следователя Евгении Шишкиной, освобожден из под стражи по решению... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T14:00

2021-09-13T14:00

2021-09-13T14:00

грузия

ржд

s7 airlines

следственный комитет россии (ск рф)

ярослав сумбаев

россия

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ТБИЛИСИ, 13 сен - РИА Новости. Россиянин Иван Кочетков, которого следствие в России считает одним из соучастников убийства следователя Евгении Шишкиной, освобожден из под стражи по решению суда, сообщил РИА Новости адвокат Кочеткова Георгий Кондахишвили.Подполковник юстиции Шишкина занимала должность следователя по особо важным делам управления МВД РФ на транспорте по Центральному федеральному округу. По версии СК, IT-специалист Ярослав Сумбаев "заказал" ее из мести: Шишкина расследовала дело о фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7 на 17 миллионов рублей в 2013-2014 годах, обвиняемым по которому проходил Сумбаев. Один из фигурантов дела об убийстве Шишкиной Иван Кочетков был задержан в Грузии в мае прошлого года."Кочетков действительно свободен уже давно. Истек максимальный срок содержания его под стражей - девять месяцев. Вместе с этим, вновь повторяю, что обвинения в его адрес абсурдны",- заявил адвокат.Он добавил, что Кочетков попросил в Грузии убежище, пока этот вопрос не решен.

https://ria.ru/20210731/samara-1743753458.html

грузия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, ржд, s7 airlines, следственный комитет россии (ск рф), ярослав сумбаев, россия