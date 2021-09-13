Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210913/tyurma-1749857911.html
В Грузии из тюрьмы освободили соучастника убийства российского следователя
В Грузии из тюрьмы освободили соучастника убийства российского следователя - РИА Новости, 13.09.2021
В Грузии из тюрьмы освободили соучастника убийства российского следователя
Россиянин Иван Кочетков, которого следствие в России считает одним из соучастников убийства следователя Евгении Шишкиной, освобожден из под стражи по решению... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T14:00
2021-09-13T14:00
грузия
ржд
s7 airlines
следственный комитет россии (ск рф)
ярослав сумбаев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg
ТБИЛИСИ, 13 сен - РИА Новости. Россиянин Иван Кочетков, которого следствие в России считает одним из соучастников убийства следователя Евгении Шишкиной, освобожден из под стражи по решению суда, сообщил РИА Новости адвокат Кочеткова Георгий Кондахишвили.Подполковник юстиции Шишкина занимала должность следователя по особо важным делам управления МВД РФ на транспорте по Центральному федеральному округу. По версии СК, IT-специалист Ярослав Сумбаев "заказал" ее из мести: Шишкина расследовала дело о фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7 на 17 миллионов рублей в 2013-2014 годах, обвиняемым по которому проходил Сумбаев. Один из фигурантов дела об убийстве Шишкиной Иван Кочетков был задержан в Грузии в мае прошлого года."Кочетков действительно свободен уже давно. Истек максимальный срок содержания его под стражей - девять месяцев. Вместе с этим, вновь повторяю, что обвинения в его адрес абсурдны",- заявил адвокат.Он добавил, что Кочетков попросил в Грузии убежище, пока этот вопрос не решен.
https://ria.ru/20210731/samara-1743753458.html
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8659a99e1dbd68e5e18f8f0888ed38a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
грузия, ржд, s7 airlines, следственный комитет россии (ск рф), ярослав сумбаев, россия
14:00 13.09.2021
 
В Грузии из тюрьмы освободили соучастника убийства российского следователя

Соучастника убийства российского следователя Шишкиной освободили из грузинской тюрьмы

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 13 сен - РИА Новости. Россиянин Иван Кочетков, которого следствие в России считает одним из соучастников убийства следователя Евгении Шишкиной, освобожден из под стражи по решению суда, сообщил РИА Новости адвокат Кочеткова Георгий Кондахишвили.
Подполковник юстиции Шишкина занимала должность следователя по особо важным делам управления МВД РФ на транспорте по Центральному федеральному округу. По версии СК, IT-специалист Ярослав Сумбаев "заказал" ее из мести: Шишкина расследовала дело о фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7 на 17 миллионов рублей в 2013-2014 годах, обвиняемым по которому проходил Сумбаев. Один из фигурантов дела об убийстве Шишкиной Иван Кочетков был задержан в Грузии в мае прошлого года.
В городе Самаре в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве девушки, избрана мера пресечения - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
31 июля, 12:21
Экс-полицейский частично признал вину в убийстве школьницы под Самарой
"Кочетков действительно свободен уже давно. Истек максимальный срок содержания его под стражей - девять месяцев. Вместе с этим, вновь повторяю, что обвинения в его адрес абсурдны",- заявил адвокат.
Он добавил, что Кочетков попросил в Грузии убежище, пока этот вопрос не решен.
 
ГрузияРЖДS7 AirlinesСледственный комитет России (СК РФ)Ярослав СумбаевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36В МВД рассказали, какое наказание ждет операторов связи за подмену номеров
05:27Суд в Приамурье ужесточил приговор одному из убивших амурского тигра
05:09Инфекционист предположил, какой может быть "четвертая волна" коронавируса
04:26В Японии выявили масштабное повреждение фильтров на АЭС "Фукусима-1"
04:15Синоптик рассказал, ждет ли Москву настоящее бабье лето
03:43Легкий танк "Спрут" сбросили с вышки для проверки на прочность
03:26Эксперт оценил возможность перехода украинского языка на иероглифы
03:24Рубль вошел в список 20 самых популярных валют в мире
03:20Российские ученые нашли "эликсир молодости" в сибирской пихте
03:17В России предложили сделать обязательными три выходных после вакцинации
03:15Эксперт рассказала, через сколько времени "сгорает" ваш долг банкам
03:09Онколог назвал четыре симптома "незаметного" поражения организма раком
02:52Политолог рассказал, как Зеленский оскорбил Макрона и Меркель
02:46США осудили власти Белоруссии за "организацию" потока мигрантов на границе
02:21Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко
02:17В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
02:15Эксперт предупредил, как можно потерять деньги, скупая акции
02:15Врач назвала признаки испорченного варенья
02:06В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией
01:56В Раде раскрыли условие Москвы для встречи Путина и Зеленского
Лента новостейМолния