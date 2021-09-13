https://ria.ru/20210913/tyumen-1749832146.html

Опека потребовала лишить прав родителей убитой в Тюмени школьницы

Опека потребовала лишить прав родителей убитой в Тюмени школьницы - РИА Новости, 13.09.2021

Опека потребовала лишить прав родителей убитой в Тюмени школьницы

Опека требует лишить родительских прав мать и отца убитой в Тюмени 8-летней школьницы за неисполнение ими своих обязанностей, первое заседание по иску состоится РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T11:55

2021-09-13T11:55

2021-09-13T11:55

происшествия

тюмень

следственный комитет россии (ск рф)

россия

убийство девочки в тюмени

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ТЮМЕНЬ, 13 сен - РИА Новости. Опека требует лишить родительских прав мать и отца убитой в Тюмени 8-летней школьницы за неисполнение ими своих обязанностей, первое заседание по иску состоится завтра, сообщает пресс-служба областного суда.Помимо 8-летней девочки, которая потерялась 30 июня и была найдена убитой в августе, в семье воспитывались несовершеннолетние брат и сестра погибшей. У них также есть старшая сестра – совершеннолетняя. О подаче иска о лишении родительских прав пресс-служба регионального департамента соцразвития сообщила РИА Новости в конце августа."Основанием для обращения послужило уклонение гражданки Муравьевой от выполнения родительских обязанностей. Из иска следует, что она не заботится о здоровье детей, их нравственном воспитании, физическом и духовном развитии, судьбой несовершеннолетних не интересуется. В отношении отца Сергея Муравьева орган опеки подал ходатайство по аналогичным обстоятельствам", - говорится в официальном Telegram-канале областного суда.Иск о лишении отца и матери родительских прав в суд направил отдел по опеке, попечительству и охране прав детства города Тюмени и Тюменского района. Первое заседание по делу состоится в Ленинском районном суде Тюмени 14 сентября.Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. СК РФ 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка. По факту исчезновения девочки было заведено уголовное дело об убийстве малолетнего, 25 августа был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной.Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщал СК РФ, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Чтобы скрыть преступление, Бережной спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера, где его впоследствии и нашли. Его арестовали.

https://ria.ru/20210828/ubiystvo-1747644146.html

https://ria.ru/20210826/ubiysvto-1747411536.html

https://ria.ru/20210826/tyumen-1747321365.html

тюмень

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство девочки в тюмени